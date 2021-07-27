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Ученые объяснили причину возникновения природных бедствий по всему миру
Ученые объяснили причину возникновения природных бедствий по всему миру - РИА Новости, 27.07.2021
Ученые объяснили причину возникновения природных бедствий по всему миру
Природные бедствия, происходящие в мире в последнее время, стали следствием глобального изменения климата, остановить которое пока едва ли возможно, сообщает... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T10:59
2021-07-27T11:27
наводнение в германии
северная африка
западная европа
германия
африка
китай
бразилия
сша
в мире
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Природные бедствия, происходящие в мире в последнее время, стали следствием глобального изменения климата, остановить которое пока едва ли возможно, сообщает Bloomberg.Как отмечает агентство, в СМИ все чаще появляется информация о наводнениях в Западной Европе и Китае, волнах жары в США и Канаде, лесных пожарах в Сибири, а также о 50-градусных температурных рекордах в Турции и странах Северной Африки. Все это происходит на фоне небывало низких значений в Южной Африке и Бразилии.По словам немецкого метеоролога Йоханнеса Квааса, реакция мирового климата на изменения происходит не сразу: наблюдаемые сегодня события стали следствием выбросов, попавших в атмосферу несколько десятилетий назад. Так, планета уже нагрелась на 1,2 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом.При этом, пишет Bloomberg, даже если человечество выполнит цели по снижению вредных веществ, потепления все равно не избежать: к концу века температура на Земле повысится на 0,3-0,8 градуса.Ученые отмечают, что сделать точный прогноз по сокращению темпов глобального изменения климата нельзя, несмотря на верные результаты предыдущих исследований — такой эксперимент проводится в истории впервые.
https://radiosputnik.ria.ru/20210522/dozhd-1733294166.html
https://ria.ru/20210718/klimat-1741755542.html
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африка
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наводнение в германии, северная африка, западная европа, германия, африка, китай, бразилия, сша, в мире
10:59 27.07.2021 (обновлено: 11:27 27.07.2021)
 
Ученые объяснили причину возникновения природных бедствий по всему миру

Bloomberg назвал причину возникновения природных бедствий по всему миру

© AP Photo / Valentin BianchiМужчина плывет на лодке по жилой улице после наводнения в Англере, Бельгия
Мужчина плывет на лодке по жилой улице после наводнения в Англере, Бельгия - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© AP Photo / Valentin Bianchi
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Природные бедствия, происходящие в мире в последнее время, стали следствием глобального изменения климата, остановить которое пока едва ли возможно, сообщает Bloomberg.
Как отмечает агентство, в СМИ все чаще появляется информация о наводнениях в Западной Европе и Китае, волнах жары в США и Канаде, лесных пожарах в Сибири, а также о 50-градусных температурных рекордах в Турции и странах Северной Африки. Все это происходит на фоне небывало низких значений в Южной Африке и Бразилии.
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По словам немецкого метеоролога Йоханнеса Квааса, реакция мирового климата на изменения происходит не сразу: наблюдаемые сегодня события стали следствием выбросов, попавших в атмосферу несколько десятилетий назад. Так, планета уже нагрелась на 1,2 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом.
При этом, пишет Bloomberg, даже если человечество выполнит цели по снижению вредных веществ, потепления все равно не избежать: к концу века температура на Земле повысится на 0,3-0,8 градуса.
Ученые отмечают, что сделать точный прогноз по сокращению темпов глобального изменения климата нельзя, несмотря на верные результаты предыдущих исследований — такой эксперимент проводится в истории впервые.
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