https://ria.ru/20210727/katastrofa-1743060680.html

Ученые объяснили причину возникновения природных бедствий по всему миру

Ученые объяснили причину возникновения природных бедствий по всему миру - РИА Новости, 27.07.2021

Ученые объяснили причину возникновения природных бедствий по всему миру

Природные бедствия, происходящие в мире в последнее время, стали следствием глобального изменения климата, остановить которое пока едва ли возможно, сообщает... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T10:59

2021-07-27T10:59

2021-07-27T11:27

наводнение в германии

северная африка

западная европа

германия

африка

китай

бразилия

сша

в мире

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Природные бедствия, происходящие в мире в последнее время, стали следствием глобального изменения климата, остановить которое пока едва ли возможно, сообщает Bloomberg.Как отмечает агентство, в СМИ все чаще появляется информация о наводнениях в Западной Европе и Китае, волнах жары в США и Канаде, лесных пожарах в Сибири, а также о 50-градусных температурных рекордах в Турции и странах Северной Африки. Все это происходит на фоне небывало низких значений в Южной Африке и Бразилии.По словам немецкого метеоролога Йоханнеса Квааса, реакция мирового климата на изменения происходит не сразу: наблюдаемые сегодня события стали следствием выбросов, попавших в атмосферу несколько десятилетий назад. Так, планета уже нагрелась на 1,2 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом.При этом, пишет Bloomberg, даже если человечество выполнит цели по снижению вредных веществ, потепления все равно не избежать: к концу века температура на Земле повысится на 0,3-0,8 градуса.Ученые отмечают, что сделать точный прогноз по сокращению темпов глобального изменения климата нельзя, несмотря на верные результаты предыдущих исследований — такой эксперимент проводится в истории впервые.

https://radiosputnik.ria.ru/20210522/dozhd-1733294166.html

https://ria.ru/20210718/klimat-1741755542.html

северная африка

западная европа

германия

африка

китай

бразилия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наводнение в германии, северная африка, западная европа, германия, африка, китай, бразилия, сша, в мире