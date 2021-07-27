https://ria.ru/20210727/kapitoliy-1743168475.html

В США полицейский раскрыл подробности штурма Капитолия

В США полицейский раскрыл подробности штурма Капитолия - РИА Новости, 27.07.2021

В США полицейский раскрыл подробности штурма Капитолия

Один из сотрудников полиции Капитолия в специальном комитете по расследованию штурма здания Конгресса заявил, что участники беспорядков кричали, будто пришли... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T19:54

2021-07-27T19:54

2021-07-27T19:54

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Один из сотрудников полиции Капитолия в специальном комитете по расследованию штурма здания Конгресса заявил, что участники беспорядков кричали, будто пришли туда по приглашению бывшего президента США Дональда Трампа.Во вторник на первых слушания специального комитета показания дали четверо сотрудников правоохранительных органов.Офицер полиции Капитолия афроамериканец Гарри Данн заявил, что толпа кричала, что их пригласил бывший президент США Дональд Трамп. "Они кричали: "президент Трамп пригласил нас сюда, Байден - не наш президент". Но я сказал, что голосовал за Байдена", - сказал полицейский. По его словам, участники штурма в ответ обрушились на него с расистскими замечаниями.Сержант полиции Капитолия Акулино Гонелл заявил, что служил в Ираке, а в тот январский день не узнавал своих соотечественников. "В Ираке была зона боевых действий, но я не был готов к тому, что увидел 6 января", - заявил он. Ситуацию в Капитолии в тот день он описал "средневековым полем битвы". Протестующие распыляли химикаты в сторону офицеров, заявил Гонелл.Следующим выступил офицер столичной полиции Майкл Фанон, он рассказал комитету, что толпа избивала его кулаками и металлическими объектами. "Я слышал, кто-то кричал: "убейте его его же пистолетом", - сказал он.На прошедших в ноябре 2020 года президентских выборах в США победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Республиканец Дональд Трамп до последнего не признавал поражения на выборах. Его сторонники 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но Сенат оправдал Трампа.

https://ria.ru/20210719/ssha-1741937040.html

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капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире