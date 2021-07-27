https://ria.ru/20210727/kalashnikov-1743058879.html

"Калашников" передал компанию-разработчика "Бурана" в КТРВ

"Калашников" передал компанию-разработчика "Бурана" в КТРВ - РИА Новости, 27.07.2021

"Калашников" передал компанию-разработчика "Бурана" в КТРВ

Группа компаний "Калашников" передала Научно-производственное объединение (НПО) "Молния" в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), сообщили РИА... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T10:48

2021-07-27T10:48

2021-07-27T10:48

космос - риа наука

ростех

тактическое ракетное вооружение (корпорация)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Группа компаний "Калашников" передала Научно-производственное объединение (НПО) "Молния" в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), сообщили РИА Новости в пресс-службе "Калашникова"."НПО "Молния" передано в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" в рамках консолидации активов, участвующих в реализации научно-производственного потенциала ракетостроения", - сказали в пресс-службе.НПО "Молния" входило в "Калашников" с сентября 2018 года. "За время управления активом нам удалось вдвое сократить долг предприятия, а также удвоить его выручку. Предпринятые действия позволили не допустить банкротства "Молнии" и вывести предприятие из кризиса. В результате предприятие получило возможность продолжать свою деятельность и начать работу над новыми разработками", - отметили в "Калашникове"."Молния" находилась в контуре "Калашникова" с целью не допустить банкротства предприятия, для чего, в частности, были заключены мировые соглашения с кредиторами; выпускала ракеты-мишени для зенитных ракетных комплексов.НПО "Молния" было создано в 1976 году как головное предприятие по созданию многоразового космического корабля "Буран"."Калашников" входит в "Ростех". КТРВ, являясь самостоятельной корпорацией, принадлежит государству.

https://radiosputnik.ria.ru/20210526/kalashnikov-1733987665.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210724/vooruzhenie-1742663955.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, ростех, тактическое ракетное вооружение (корпорация)