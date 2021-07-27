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"Калашников" передал компанию-разработчика "Бурана" в КТРВ
"Калашников" передал компанию-разработчика "Бурана" в КТРВ - РИА Новости, 27.07.2021
"Калашников" передал компанию-разработчика "Бурана" в КТРВ
Группа компаний "Калашников" передала Научно-производственное объединение (НПО) "Молния" в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), сообщили РИА... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T10:48
2021-07-27T10:48
космос - риа наука
ростех
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Группа компаний "Калашников" передала Научно-производственное объединение (НПО) "Молния" в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), сообщили РИА Новости в пресс-службе "Калашникова"."НПО "Молния" передано в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" в рамках консолидации активов, участвующих в реализации научно-производственного потенциала ракетостроения", - сказали в пресс-службе.НПО "Молния" входило в "Калашников" с сентября 2018 года. "За время управления активом нам удалось вдвое сократить долг предприятия, а также удвоить его выручку. Предпринятые действия позволили не допустить банкротства "Молнии" и вывести предприятие из кризиса. В результате предприятие получило возможность продолжать свою деятельность и начать работу над новыми разработками", - отметили в "Калашникове"."Молния" находилась в контуре "Калашникова" с целью не допустить банкротства предприятия, для чего, в частности, были заключены мировые соглашения с кредиторами; выпускала ракеты-мишени для зенитных ракетных комплексов.НПО "Молния" было создано в 1976 году как головное предприятие по созданию многоразового космического корабля "Буран"."Калашников" входит в "Ростех". КТРВ, являясь самостоятельной корпорацией, принадлежит государству.
https://radiosputnik.ria.ru/20210526/kalashnikov-1733987665.html
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космос - риа наука, ростех, тактическое ракетное вооружение (корпорация)
10:48 27.07.2021
 
"Калашников" передал компанию-разработчика "Бурана" в КТРВ

"Калашников" передала компанию-разработчика "Бурана" в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"

© Фото : пресс-служба концерна "Калашников"Концерн "Калашников" открыл первые шесть региональных сервисных центров по обслуживанию гражданского оружия
Концерн Калашников открыл первые шесть региональных сервисных центров по обслуживанию гражданского оружия - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Фото : пресс-служба концерна "Калашников"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Группа компаний "Калашников" передала Научно-производственное объединение (НПО) "Молния" в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), сообщили РИА Новости в пресс-службе "Калашникова".
"НПО "Молния" передано в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" в рамках консолидации активов, участвующих в реализации научно-производственного потенциала ракетостроения", - сказали в пресс-службе.
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НПО "Молния" входило в "Калашников" с сентября 2018 года. "За время управления активом нам удалось вдвое сократить долг предприятия, а также удвоить его выручку. Предпринятые действия позволили не допустить банкротства "Молнии" и вывести предприятие из кризиса. В результате предприятие получило возможность продолжать свою деятельность и начать работу над новыми разработками", - отметили в "Калашникове".
"Молния" находилась в контуре "Калашникова" с целью не допустить банкротства предприятия, для чего, в частности, были заключены мировые соглашения с кредиторами; выпускала ракеты-мишени для зенитных ракетных комплексов.
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НПО "Молния" было создано в 1976 году как головное предприятие по созданию многоразового космического корабля "Буран".
"Калашников" входит в "Ростех". КТРВ, являясь самостоятельной корпорацией, принадлежит государству.
 
Космос - РИА НаукаРостехТактическое ракетное вооружение (корпорация)
 
 
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