"Калашников" передал компанию-разработчика "Бурана" в КТРВ
"Калашников" передала компанию-разработчика "Бурана" в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"
© Фото : пресс-служба концерна "Калашников"Концерн "Калашников" открыл первые шесть региональных сервисных центров по обслуживанию гражданского оружия
© Фото : пресс-служба концерна "Калашников"
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Группа компаний "Калашников" передала Научно-производственное объединение (НПО) "Молния" в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), сообщили РИА Новости в пресс-службе "Калашникова".
"НПО "Молния" передано в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" в рамках консолидации активов, участвующих в реализации научно-производственного потенциала ракетостроения", - сказали в пресс-службе.
26 мая, 14:43Оружие"Калашников" показал испытания нового оружия
НПО "Молния" входило в "Калашников" с сентября 2018 года. "За время управления активом нам удалось вдвое сократить долг предприятия, а также удвоить его выручку. Предпринятые действия позволили не допустить банкротства "Молнии" и вывести предприятие из кризиса. В результате предприятие получило возможность продолжать свою деятельность и начать работу над новыми разработками", - отметили в "Калашникове".
"Молния" находилась в контуре "Калашникова" с целью не допустить банкротства предприятия, для чего, в частности, были заключены мировые соглашения с кредиторами; выпускала ракеты-мишени для зенитных ракетных комплексов.
НПО "Молния" было создано в 1976 году как головное предприятие по созданию многоразового космического корабля "Буран".
"Калашников" входит в "Ростех". КТРВ, являясь самостоятельной корпорацией, принадлежит государству.