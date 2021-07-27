https://ria.ru/20210727/italiya-1743102230.html

Эксперт: россияне ищут способы попасть в Италию через Венгрию

Эксперт: россияне ищут способы попасть в Италию через Венгрию - РИА Новости, 27.07.2021

Эксперт: россияне ищут способы попасть в Италию через Венгрию

Российские путешественники изучают возможность поехать в Италию через Венгрию, власти которой в понедельник объявили о готовности пускать привитых туристов из... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T19:02

2021-07-27T19:02

2021-07-27T19:02

визы

венгрия

туризм

вакцинация россиян от covid-19

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туризм

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Российские путешественники изучают возможность поехать в Италию через Венгрию, власти которой в понедельник объявили о готовности пускать привитых туристов из РФ, сообщил РИА Новости PR-директор крупного сервиса по бронированию авиабилетов Янис Дзенис."Вчера поиск рейсов из Москвы в Будапешт увеличился почти в шесть раз. Сегодня рост продолжился — еще на 63 процента. Одновременно с этим стало больше интереса к маршруту Венгрия – Италия, плюс 89 процентов", – рассказал Дзенис.Он считает, что россияне нашли способ попасть в Италию во время ограничений. "Сейчас можно найти билеты в Венгрию от трех тысяч рублей в одну сторону. А из Будапешта в Милан – за полторы тысячи рублей", – добавил он.Глава МИД страны Петер Сийярто в понедельник заявил, что Венгрия с 27 июля разрешит въезд гражданам РФ, привившимся от COVID-19. Он также напомнил, что несколько недель назад Россия возобновила выдачу деловых и туристических виз гражданам Венгрии при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.Посольство Венгрии в России во вторник уточнило, что граждане РФ с сертификатом о вакцинации могут въезжать на территорию страны без ограничений (без карантина и ПЦР-тестов) при наличии действующего Шенгена. Россия возобновила авиасообщение с Венгрией 10 июня, а с 24 июля было увеличено число рейсов по маршруту Москва – Будапешт с двух до четырех в неделю и добавлено направление Санкт-Петербург – Будапешт.

https://ria.ru/20210727/vengriya-1743018334.html

венгрия

россия

будапешт

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