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Туризм
https://ria.ru/20210727/italiya-1743102230.html
Эксперт: россияне ищут способы попасть в Италию через Венгрию
Эксперт: россияне ищут способы попасть в Италию через Венгрию - РИА Новости, 27.07.2021
Эксперт: россияне ищут способы попасть в Италию через Венгрию
Российские путешественники изучают возможность поехать в Италию через Венгрию, власти которой в понедельник объявили о готовности пускать привитых туристов из... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T19:02
2021-07-27T19:02
визы
венгрия
туризм
вакцинация россиян от covid-19
куда можно лететь
коронавирус covid-19
куда поехать
россия
туризм
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Российские путешественники изучают возможность поехать в Италию через Венгрию, власти которой в понедельник объявили о готовности пускать привитых туристов из РФ, сообщил РИА Новости PR-директор крупного сервиса по бронированию авиабилетов Янис Дзенис."Вчера поиск рейсов из Москвы в Будапешт увеличился почти в шесть раз. Сегодня рост продолжился — еще на 63 процента. Одновременно с этим стало больше интереса к маршруту Венгрия – Италия, плюс 89 процентов", – рассказал Дзенис.Он считает, что россияне нашли способ попасть в Италию во время ограничений. "Сейчас можно найти билеты в Венгрию от трех тысяч рублей в одну сторону. А из Будапешта в Милан – за полторы тысячи рублей", – добавил он.Глава МИД страны Петер Сийярто в понедельник заявил, что Венгрия с 27 июля разрешит въезд гражданам РФ, привившимся от COVID-19. Он также напомнил, что несколько недель назад Россия возобновила выдачу деловых и туристических виз гражданам Венгрии при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.Посольство Венгрии в России во вторник уточнило, что граждане РФ с сертификатом о вакцинации могут въезжать на территорию страны без ограничений (без карантина и ПЦР-тестов) при наличии действующего Шенгена. Россия возобновила авиасообщение с Венгрией 10 июня, а с 24 июля было увеличено число рейсов по маршруту Москва – Будапешт с двух до четырех в неделю и добавлено направление Санкт-Петербург – Будапешт.
https://ria.ru/20210727/vengriya-1743018334.html
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визы, венгрия, вакцинация россиян от covid-19, куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, россия, туризм, петер сийярто, новости - туризм, будапешт
19:02 27.07.2021
 
Эксперт: россияне ищут способы попасть в Италию через Венгрию

Эксперт рассказал, как россияне пытаются попасть в Италию через Венгрию

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛюди в аэропорту Шереметьево в Москве
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Российские путешественники изучают возможность поехать в Италию через Венгрию, власти которой в понедельник объявили о готовности пускать привитых туристов из РФ, сообщил РИА Новости PR-директор крупного сервиса по бронированию авиабилетов Янис Дзенис.
"Вчера поиск рейсов из Москвы в Будапешт увеличился почти в шесть раз. Сегодня рост продолжился — еще на 63 процента. Одновременно с этим стало больше интереса к маршруту Венгрия – Италия, плюс 89 процентов", – рассказал Дзенис.
Он считает, что россияне нашли способ попасть в Италию во время ограничений. "Сейчас можно найти билеты в Венгрию от трех тысяч рублей в одну сторону. А из Будапешта в Милан – за полторы тысячи рублей", – добавил он.
Глава МИД страны Петер Сийярто в понедельник заявил, что Венгрия с 27 июля разрешит въезд гражданам РФ, привившимся от COVID-19. Он также напомнил, что несколько недель назад Россия возобновила выдачу деловых и туристических виз гражданам Венгрии при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.
Посольство Венгрии в России во вторник уточнило, что граждане РФ с сертификатом о вакцинации могут въезжать на территорию страны без ограничений (без карантина и ПЦР-тестов) при наличии действующего Шенгена. Россия возобновила авиасообщение с Венгрией 10 июня, а с 24 июля было увеличено число рейсов по маршруту Москва – Будапешт с двух до четырех в неделю и добавлено направление Санкт-Петербург – Будапешт.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
Вчера, 00:23Туризм
Венгрия открывает въезд для вакцинированных россиян
 
ТуризмвизыВенгрияВакцинация россиян от COVID-19куда можно лететьКоронавирус COVID-19куда поехатьРоссияТуризмПетер СийяртоНовости - ТуризмБудапешт
 
 
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