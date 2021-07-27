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В Италии вуз заплатит студентам, путешествующим экологичным транспортом
В Италии вуз заплатит студентам, путешествующим экологичным транспортом - РИА Новости, 27.07.2021
В Италии вуз заплатит студентам, путешествующим экологичным транспортом
Студенты Павийского университета, одного из старейших в Италии, получат 100 евро, если выберут экологичный вид транспорта для поездки по академическому обмену в РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T18:35
2021-07-27T18:35
2021-07-27T18:35
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Студенты Павийского университета, одного из старейших в Италии, получат 100 евро, если выберут экологичный вид транспорта для поездки по академическому обмену в другое учебное заведение, сообщает "Европульс".Например, надо отказаться от самолета в пользу поезда. Деньги выдают также иностранцам, которые обучаются в Павии.Предполагается, что университет профинансирует поездку не менее трети студентов, участвующих в программах академического обмена. Большинство из них будет учиться по Erasmus+, в которой также участвуют россияне.
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