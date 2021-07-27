Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210727/italiya-1742884793.html
В Италии вуз заплатит студентам, путешествующим экологичным транспортом
В Италии вуз заплатит студентам, путешествующим экологичным транспортом - РИА Новости, 27.07.2021
В Италии вуз заплатит студентам, путешествующим экологичным транспортом
Студенты Павийского университета, одного из старейших в Италии, получат 100 евро, если выберут экологичный вид транспорта для поездки по академическому обмену в РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T18:35
2021-07-27T18:35
туризм
туризм
новости - туризм
евросоюз
павия
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/145960/67/1459606733_0:145:3000:1833_1920x0_80_0_0_5a8c3662fad9c89e5f15a3a810e05238.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Студенты Павийского университета, одного из старейших в Италии, получат 100 евро, если выберут экологичный вид транспорта для поездки по академическому обмену в другое учебное заведение, сообщает "Европульс".Например, надо отказаться от самолета в пользу поезда. Деньги выдают также иностранцам, которые обучаются в Павии.Предполагается, что университет профинансирует поездку не менее трети студентов, участвующих в программах академического обмена. Большинство из них будет учиться по Erasmus+, в которой также участвуют россияне.
https://ria.ru/20210726/fedoskino-1742519373.html
павия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/145960/67/1459606733_182:0:2819:1978_1920x0_80_0_0_7e2105665fc2ed72e3bf6b49e8642b91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, евросоюз, павия, италия
18:35 27.07.2021
 

В Италии вуз заплатит студентам, путешествующим экологичным транспортом

© AFP 2021 / Alberto Pizzoli Итальянский флаг на улице во Флоренции
Итальянский флаг на улице во Флоренции - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© AFP 2021 / Alberto Pizzoli
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Студенты Павийского университета, одного из старейших в Италии, получат 100 евро, если выберут экологичный вид транспорта для поездки по академическому обмену в другое учебное заведение, сообщает "Европульс".
Например, надо отказаться от самолета в пользу поезда. Деньги выдают также иностранцам, которые обучаются в Павии.
Предполагается, что университет профинансирует поездку не менее трети студентов, участвующих в программах академического обмена. Большинство из них будет учиться по Erasmus+, в которой также участвуют россияне.
Лаковая миниатюра Чаепитие - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 08:00Культура
Как делают красоту в Федоскино и где ее увидеть
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмЕвросоюзПавияИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16В генпрокуратуре раскрыли суть конвенции по борьбе с IT-преступностью
06:51Минобороны Армении сообщило о локальных боях на границе с Азербайджаном
06:38Российские пловцы выиграли серебро Олимпиады в эстафете 4х200 метров кролем
06:30При взрыве газа в многоквартирном доме в Барнауле пострадали два человека
06:27Торговые сети в Москве достигли планки в 60% вакцинировавшихся сотрудников
05:40Поставщики предупредили о резком повышении цен на кофе
05:35В ОАК раскрыли место сборки истребителя пятого поколения Checkmate
05:13В природном парке в Красноярском крае медведь убил человека
05:08Инфекционист рассказал, кто подвержен риску тромбоза при COVID-19
04:15Российских автомобилистов предупредили о новом мошенничестве
03:46От журналистов в Белом доме вновь потребовали носить маски
03:41Эксперт рассказал, почему у "Науки" есть только одна попытка стыковки с МКС
03:28Украинцев призвали готовиться "ползти на коленях" к России за газом
03:15Специалист назвал случаи, когда могут списать долги за ЖКХ
03:15Россия предложила ООН расширить номенклатуру киберпреступлений
03:15Ученые заявили об ухудшении климатических показателей
03:11В "Векторе" объяснили, почему пандемия COVID-19 может затянуться
03:00Юрист назвал лучший способ борьбы с курильщиками в подъездах многоэтажек
02:59Байден избегает санкций против Путина и его окружения, пишет Politico
02:26Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотеки
Лента новостейМолния