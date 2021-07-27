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В Алтайском крае отец получил срок за истязание шестерых детей
В Алтайском крае отец получил срок за истязание шестерых детей - РИА Новости, 27.07.2021
В Алтайском крае отец получил срок за истязание шестерых детей
Отец, который истязал шестерых детей в Алтайском крае, а одного из сыновей избил лопатой до перелома, проведёт в колонии 3 года и 5 месяцев, сообщает СУСК РФ по РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T14:51
2021-07-27T14:52
россия
алтайский край
происшествия
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БАРНАУЛ, 27 июл - РИА Новости. Отец, который истязал шестерых детей в Алтайском крае, а одного из сыновей избил лопатой до перелома, проведёт в колонии 3 года и 5 месяцев, сообщает СУСК РФ по региону."Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 40-летнему жителю региона. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а, г" части 2 статьи 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего), 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), пунктами "в, з" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с применением предмета, используемого в качестве оружия)", - говорится в сообщении.По данным следствия и суда, у жителя одного из сел Немецкого национального района находились на воспитании шестеро детей от шести до пятнадцати лет."Мужчина, с января 2016 по март 2020 года, не желая проявлять терпение и должную заботу о всестороннем развитии и воспитании, беспричинно истязал несовершеннолетних, используя малозначительные поводы. Поводом для физического и морального наказания детей могла стать любая провинность – недовольство поведением, отказ в помощи по хозяйству, школьная неуспеваемость и многое другое", - уточняют в СУСК.По данным ведомства, отец причинял всем детям побои, нанося телесные повреждения руками, ногами и различными предметами. На протяжении длительного времени мужчина издевался над детьми, причиняя им нравственные, физические и психические страдания."Кроме того, в ноябре 2019 года осужденный, нанес черенком от лопаты два удара 12-летнему сыну, причинив перелом", - говорится в сообщении.В сообщении отмечается, что в настоящее время дети проживают с матерью."В ходе следствия осужденный свою вину в содеянном признал полностью. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 5 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - резюмируют в СУСК.
https://ria.ru/20210716/sud-1741512159.html
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россия, алтайский край, происшествия
14:51 27.07.2021 (обновлено: 14:52 27.07.2021)
 
В Алтайском крае отец получил срок за истязание шестерых детей

СУСК: в Алтайском крае отец получил 3,5 года колонии за истязание шестерых детей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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БАРНАУЛ, 27 июл - РИА Новости. Отец, который истязал шестерых детей в Алтайском крае, а одного из сыновей избил лопатой до перелома, проведёт в колонии 3 года и 5 месяцев, сообщает СУСК РФ по региону.
"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 40-летнему жителю региона. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а, г" части 2 статьи 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего), 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), пунктами "в, з" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с применением предмета, используемого в качестве оружия)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия и суда, у жителя одного из сел Немецкого национального района находились на воспитании шестеро детей от шести до пятнадцати лет.
"Мужчина, с января 2016 по март 2020 года, не желая проявлять терпение и должную заботу о всестороннем развитии и воспитании, беспричинно истязал несовершеннолетних, используя малозначительные поводы. Поводом для физического и морального наказания детей могла стать любая провинность – недовольство поведением, отказ в помощи по хозяйству, школьная неуспеваемость и многое другое", - уточняют в СУСК.
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По данным ведомства, отец причинял всем детям побои, нанося телесные повреждения руками, ногами и различными предметами. На протяжении длительного времени мужчина издевался над детьми, причиняя им нравственные, физические и психические страдания.
"Кроме того, в ноябре 2019 года осужденный, нанес черенком от лопаты два удара 12-летнему сыну, причинив перелом", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что в настоящее время дети проживают с матерью.
"В ходе следствия осужденный свою вину в содеянном признал полностью. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 5 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - резюмируют в СУСК.
 
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