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В Алтайском крае отец получил срок за истязание шестерых детей

В Алтайском крае отец получил срок за истязание шестерых детей - РИА Новости, 27.07.2021

В Алтайском крае отец получил срок за истязание шестерых детей

Отец, который истязал шестерых детей в Алтайском крае, а одного из сыновей избил лопатой до перелома, проведёт в колонии 3 года и 5 месяцев, сообщает СУСК РФ по РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T14:51

2021-07-27T14:51

2021-07-27T14:52

россия

алтайский край

происшествия

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БАРНАУЛ, 27 июл - РИА Новости. Отец, который истязал шестерых детей в Алтайском крае, а одного из сыновей избил лопатой до перелома, проведёт в колонии 3 года и 5 месяцев, сообщает СУСК РФ по региону."Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 40-летнему жителю региона. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а, г" части 2 статьи 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего), 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), пунктами "в, з" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с применением предмета, используемого в качестве оружия)", - говорится в сообщении.По данным следствия и суда, у жителя одного из сел Немецкого национального района находились на воспитании шестеро детей от шести до пятнадцати лет."Мужчина, с января 2016 по март 2020 года, не желая проявлять терпение и должную заботу о всестороннем развитии и воспитании, беспричинно истязал несовершеннолетних, используя малозначительные поводы. Поводом для физического и морального наказания детей могла стать любая провинность – недовольство поведением, отказ в помощи по хозяйству, школьная неуспеваемость и многое другое", - уточняют в СУСК.По данным ведомства, отец причинял всем детям побои, нанося телесные повреждения руками, ногами и различными предметами. На протяжении длительного времени мужчина издевался над детьми, причиняя им нравственные, физические и психические страдания."Кроме того, в ноябре 2019 года осужденный, нанес черенком от лопаты два удара 12-летнему сыну, причинив перелом", - говорится в сообщении.В сообщении отмечается, что в настоящее время дети проживают с матерью."В ходе следствия осужденный свою вину в содеянном признал полностью. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 5 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - резюмируют в СУСК.

https://ria.ru/20210716/sud-1741512159.html

https://ria.ru/20210629/sud-1739046004.html

россия

алтайский край

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россия, алтайский край, происшествия