https://ria.ru/20210727/isk-1743121942.html

В ДНР опасаются, что рассмотрение российского иска в ЕСПЧ затянется

В ДНР опасаются, что рассмотрение российского иска в ЕСПЧ затянется - РИА Новости, 27.07.2021

В ДНР опасаются, что рассмотрение российского иска в ЕСПЧ затянется

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Елена Шишкина не исключает формального затягивания и вынесении неправомерного решения... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T16:07

2021-07-27T16:07

2021-07-27T16:13

россия

донецкая народная республика

европейский суд по правам человека (еспч)

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Елена Шишкина не исключает формального затягивания и вынесении неправомерного решения при рассмотрении обращения России против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины.Россия 22 июня подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года". Среди них покрывательство украинским властями деятельности националистов, дискриминация русскоязычных жителей, убийство и причинение вреда здоровью жителям Донбасса."В последнее время мы наблюдаем такую тенденцию, что ЕСПЧ обслуживает интересы коллективного Запада, с учетом той русофобской политики, которую Запад проводит в отношении РФ, есть опасения. Ожидается формальное затягивание рассмотрения данной жалобы, есть опасения вынесения неправомерного решения", - сказала журналистам Шишкина.Она выразила уверенность, что при объективном рассмотрении жалоба РФ против Украины будет удовлетворена."Мы все надеемся, что РФ хватит правовых, дипломатических инструментов добиться справедливого, юридически обоснованного решения. Сам факт вынесения решения ЕСПЧ имеет огромное значение в истории международных отношений. Внимание нужно уделить еще и самому процессу рассмотрения, поскольку все доводы и доказательства, приведенные РФ, будут обнародованы, опубликованы в СМИ", - добавила Шишкина.

https://ria.ru/20210727/prozorov-1743022128.html

https://ria.ru/20210723/blokada-1742480809.html

россия

донецкая народная республика

украина

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россия, донецкая народная республика, европейский суд по правам человека (еспч), украина, в мире