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Эксперт назвала заявление о выводе войск США из Ирака политической завесой
Эксперт назвала заявление о выводе войск США из Ирака политической завесой - РИА Новости, 27.07.2021
Эксперт назвала заявление о выводе войск США из Ирака политической завесой
Заявление президента США Джо Байдена о выводе американских войск из Ирака является политической завесой, заявила РИА Новости востоковед, политолог, эксперт РСМД РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T10:06
2021-07-27T10:06
2021-07-27T10:06
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о выводе американских войск из Ирака является политической завесой, заявила РИА Новости востоковед, политолог, эксперт РСМД Елена Супонина.Ранее Байден в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи в Белом доме заявил, что США не будут участвовать в каких-либо военных миссиях в Ираке. Он отметил, что дальнейшее сотрудничество с республикой сосредоточится на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ*.По её словам, это заявление предназначено как для американского общественного мнения, поскольку Байден. как и многие другие политики, обещал людям вывести войска из Ирака и покончить с ненужными войнам, так и для иракского общественного мнения. Политики там в большинстве своем требуют вывода американских войск, более того, решение об этом принял парламент Ирака, напомнила эксперт."Иракские политики оказывают давление на своего премьера Мустафу аль-Каземи. Заявления американского президента связаны с этой острой политической игрой внутри самого Ирака поскольку положение премьера не очень прочное, ему надо устоять перед критикой", - сказала Супонина.Она добавила, что миссия американский войск в Ираке будет переформатирована. "Уже сейчас понятно, что большинство из 2,5 тысяч американских солдат и офицеров останутся, чтобы тренировать местных военных и помогать им бороться с терроризмом", - заявила эксперт.Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск из страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После этих событий коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20210726/irak-1743014118.html
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ирак, сша, в мире
Эксперт назвала заявление о выводе войск США из Ирака политической завесой
Эксперт РСМД Супонина: заявление о выводе американских войск из Ирака является политической завесой
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Заявление президента США Джо Байдена
о выводе американских войск из Ирака является политической завесой, заявила РИА Новости востоковед, политолог, эксперт РСМД Елена Супонина.
Ранее Байден в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи
в Белом доме заявил, что США не будут участвовать в каких-либо военных миссиях в Ираке
. Он отметил, что дальнейшее сотрудничество с республикой сосредоточится на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ*.
"Американцы не собираются полностью уходить из Ирака, это слишком важная стратегическая площадка, за которую они долго боролись. Нынешнее заявление президента Байдена о так называемом выводе войск к концу года является скорее политической завесой", - заявила Супонина.
По её словам, это заявление предназначено как для американского общественного мнения, поскольку Байден. как и многие другие политики, обещал людям вывести войска из Ирака и покончить с ненужными войнам, так и для иракского общественного мнения. Политики там в большинстве своем требуют вывода американских войск, более того, решение об этом принял парламент Ирака, напомнила эксперт.
"Иракские политики оказывают давление на своего премьера Мустафу аль-Каземи. Заявления американского президента связаны с этой острой политической игрой внутри самого Ирака поскольку положение премьера не очень прочное, ему надо устоять перед критикой", - сказала Супонина.
Она добавила, что миссия американский войск в Ираке будет переформатирована. "Уже сейчас понятно, что большинство из 2,5 тысяч американских солдат и офицеров останутся, чтобы тренировать местных военных и помогать им бороться с терроризмом", - заявила эксперт.
Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск из страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После этих событий коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России