https://ria.ru/20210727/irak-1743049620.html

Эксперт назвала заявление о выводе войск США из Ирака политической завесой

Эксперт назвала заявление о выводе войск США из Ирака политической завесой - РИА Новости, 27.07.2021

Эксперт назвала заявление о выводе войск США из Ирака политической завесой

Заявление президента США Джо Байдена о выводе американских войск из Ирака является политической завесой, заявила РИА Новости востоковед, политолог, эксперт РСМД РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T10:06

2021-07-27T10:06

2021-07-27T10:06

ирак

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/31409/53/314095343_0:172:2946:1829_1920x0_80_0_0_be0f46bb1a0deba48ba974e8eb6a049e.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о выводе американских войск из Ирака является политической завесой, заявила РИА Новости востоковед, политолог, эксперт РСМД Елена Супонина.Ранее Байден в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи в Белом доме заявил, что США не будут участвовать в каких-либо военных миссиях в Ираке. Он отметил, что дальнейшее сотрудничество с республикой сосредоточится на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ*.По её словам, это заявление предназначено как для американского общественного мнения, поскольку Байден. как и многие другие политики, обещал людям вывести войска из Ирака и покончить с ненужными войнам, так и для иракского общественного мнения. Политики там в большинстве своем требуют вывода американских войск, более того, решение об этом принял парламент Ирака, напомнила эксперт."Иракские политики оказывают давление на своего премьера Мустафу аль-Каземи. Заявления американского президента связаны с этой острой политической игрой внутри самого Ирака поскольку положение премьера не очень прочное, ему надо устоять перед критикой", - сказала Супонина.Она добавила, что миссия американский войск в Ираке будет переформатирована. "Уже сейчас понятно, что большинство из 2,5 тысяч американских солдат и офицеров останутся, чтобы тренировать местных военных и помогать им бороться с терроризмом", - заявила эксперт.Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск из страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После этих событий коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210726/irak-1743014118.html

https://ria.ru/20210726/zakharova-1743003934.html

ирак

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирак, сша, в мире