https://ria.ru/20210727/freska-1743104906.html

В Новодевичьем монастыре нашли две фрески времен Бориса Годунова

В Новодевичьем монастыре нашли две фрески времен Бориса Годунова - РИА Новости, 27.07.2021

В Новодевичьем монастыре нашли две фрески времен Бориса Годунова

Две фрески времен Бориса Годунова в уникальной сохранности обнаружены в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря в процессе его реставрации, рассказала... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T14:40

2021-07-27T14:40

2021-07-27T15:05

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Две фрески времен Бориса Годунова в уникальной сохранности обнаружены в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря в процессе его реставрации, рассказала журналистам замдиректора по научной работе Межобластного научно-реставрационного художественного управления, художник-реставратор высшей категории Евгения Серегина.Искусствовед Анна-Мария Макарова рассказал, что собор был расписан во времена Бориса Годунова. Его комплексная реставрации в соборе ведется впервые."Сейчас, реставрируя фрески времен Бориса Годунова, мы применяем самые новейшие технологии и методы, в том числе и физико-химические исследования. Реставрация открывает новейшие исследовательские ракурсы, и к ее концу перед нами откроются новые страницы истории", - сказала Макарова.Новодевичий Богородице-Смоленский православный женский монастырь был основан в 1524 году великим князем Московским Василием III. Архитектурный ансамбль монастыря является объектом культурного наследия федерального значения, в 2004 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2013 году указом президента РФ был отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России.Комплексная реставрация ансамбля Новодевичьего монастыря началась в 2017 году и проводится за счет средств федерального бюджета, реставрация художественных надгробий – за счет бюджета Москвы. В 2018-2019 годах были завершены работы по реставрации и воссозданию исторического облика 18 памятников Новодевичьего монастыря из 36, в 2020-2023 годах планируется привести в порядок еще столько же. В 2024 году монастырь отметит 500-летие с момента основания.

https://ria.ru/20210630/artefakt-1739154239.html

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новости культуры, россия, юнеско, борис годунов, москва, смоленск