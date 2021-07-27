https://ria.ru/20210727/fermerstvo-1743111635.html

Минсельхозом Подмосковья разработал бизнес-планы для начинающих фермеров

Минсельхозом Подмосковья разработал бизнес-планы для начинающих фермеров - РИА Новости, 27.07.2021

Минсельхозом Подмосковья разработал бизнес-планы для начинающих фермеров

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области разработано порядка 50 бизнес-планов для начинающих фермеров региона, сообщает... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T15:20

2021-07-27T15:20

2021-07-27T15:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области разработано порядка 50 бизнес-планов для начинающих фермеров региона, сообщает пресс-служба ведомства."В рамках поддержки фермеров региона, для потенциальных заявителей, планирующих принять участие в конкурсе по отбору проектов "Агростартап" в текущем году, сотрудниками министерства разрабатываются бизнес-планы. На сегодня подготовлено порядка 50 проектов", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.Отмечается, что наибольшую активность в подаче заявки на разработку проекта проявляют потенциальные фермеры Талдомского городского округа области. В министерство обратилось на сегодня около 10 человек."Среди основных направлений, в рамках которых осуществляется разработка планов по созданию и развитию фермерских хозяйств выделяются: разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, выращивание плодовых и ягодных культур, разведение овец и коз, а также пресноводное рыбоводство", - отметил Воскресенский.Он напомнил, что в Подмосковье начался приём документов на участие в конкурсе по предоставлению грантов "Агростартап" в целях создания новых фермерских хозяйств и постоянных рабочих мест в сельской местности в регионе.

https://ria.ru/20210714/gazifikatsiya-1741276942.html

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московская область (подмосковье)