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Специалист объяснила, как опознать товар с переклеенной этикеткой
Специалист объяснила, как опознать товар с переклеенной этикеткой - РИА Новости, 27.07.2021
Специалист объяснила, как опознать товар с переклеенной этикеткой
В продуктовых магазинах можно встретить товары с переклеенной этикеткой. Чаще всего переклеивают этикетку на продуктах с истекшим сроком годности, что является... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T02:15
2021-07-27T02:15
2021-07-27T02:15
елена мясникова
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покупка
рэу имени г. в. плеханова
общество
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В продуктовых магазинах можно встретить товары с переклеенной этикеткой. Чаще всего переклеивают этикетку на продуктах с истекшим сроком годности, что является нарушением Федерального закона "О защите прав потребителей" и Технического регламента "О маркировке пищевой продукции", рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова.По ее словам, нарезанная в магазине мясная и сырная продукция, например, должна быть реализована в течение 12 часов. Эксперт обращает внимание, что при маркировке кондитерских изделий должны быть указаны не только дата, но и час выработки.Собеседник агентства советует попросить продавца нарезать выбранную колбасу и сыр непосредственно при покупке.Мясникова настаивает: нельзя продавать товар, срок годности на который уже истек, даже по очень низким ценам, но при этом, когда до истечения срока годности осталось немного времени, продавцу допустимо снизить цену.
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елена мясникова, россия, покупка, рэу имени г. в. плеханова, общество
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
В продуктовых магазинах можно встретить товары с переклеенной этикеткой. Чаще всего переклеивают этикетку на продуктах с истекшим сроком годности, что является нарушением Федерального закона "О защите прав потребителей" и Технического регламента "О маркировке пищевой продукции", рассказала агентству "Прайм
" доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ
им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова.
По ее словам, нарезанная в магазине мясная и сырная продукция, например, должна быть реализована в течение 12 часов. Эксперт обращает внимание, что при маркировке кондитерских изделий должны быть указаны не только дата, но и час выработки.
"Если в течение этого срока нарезка не была реализована, торговое предприятие обязано ее утилизировать. Однако магазины не готовы нести убытки и идут на явный обман покупателя, переклеивая этикетки с указанием нового срока годности", — отмечает эксперт.
Собеседник агентства советует попросить продавца нарезать выбранную колбасу и сыр непосредственно при покупке.
Мясникова настаивает: нельзя продавать товар, срок годности на который уже истек, даже по очень низким ценам, но при этом, когда до истечения срока годности осталось немного времени, продавцу допустимо снизить цену.