https://ria.ru/20210727/etiketka-1743020318.html

Специалист объяснила, как опознать товар с переклеенной этикеткой

Специалист объяснила, как опознать товар с переклеенной этикеткой - РИА Новости, 27.07.2021

Специалист объяснила, как опознать товар с переклеенной этикеткой

В продуктовых магазинах можно встретить товары с переклеенной этикеткой. Чаще всего переклеивают этикетку на продуктах с истекшим сроком годности, что является... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T02:15

2021-07-27T02:15

2021-07-27T02:15

елена мясникова

россия

покупка

рэу имени г. в. плеханова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588884058_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_56e1d93c932299cf5d78a65df18a7174.jpg

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В продуктовых магазинах можно встретить товары с переклеенной этикеткой. Чаще всего переклеивают этикетку на продуктах с истекшим сроком годности, что является нарушением Федерального закона "О защите прав потребителей" и Технического регламента "О маркировке пищевой продукции", рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова.По ее словам, нарезанная в магазине мясная и сырная продукция, например, должна быть реализована в течение 12 часов. Эксперт обращает внимание, что при маркировке кондитерских изделий должны быть указаны не только дата, но и час выработки.Собеседник агентства советует попросить продавца нарезать выбранную колбасу и сыр непосредственно при покупке.Мясникова настаивает: нельзя продавать товар, срок годности на который уже истек, даже по очень низким ценам, но при этом, когда до истечения срока годности осталось немного времени, продавцу допустимо снизить цену.

https://ria.ru/20210713/kod-1741012262.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена мясникова, россия, покупка, рэу имени г. в. плеханова, общество