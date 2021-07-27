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Специалист объяснила, как опознать товар с переклеенной этикеткой
Специалист объяснила, как опознать товар с переклеенной этикеткой - РИА Новости, 27.07.2021
Специалист объяснила, как опознать товар с переклеенной этикеткой
В продуктовых магазинах можно встретить товары с переклеенной этикеткой. Чаще всего переклеивают этикетку на продуктах с истекшим сроком годности, что является... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T02:15
2021-07-27T02:15
елена мясникова
россия
покупка
рэу имени г. в. плеханова
общество
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В продуктовых магазинах можно встретить товары с переклеенной этикеткой. Чаще всего переклеивают этикетку на продуктах с истекшим сроком годности, что является нарушением Федерального закона "О защите прав потребителей" и Технического регламента "О маркировке пищевой продукции", рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова.По ее словам, нарезанная в магазине мясная и сырная продукция, например, должна быть реализована в течение 12 часов. Эксперт обращает внимание, что при маркировке кондитерских изделий должны быть указаны не только дата, но и час выработки.Собеседник агентства советует попросить продавца нарезать выбранную колбасу и сыр непосредственно при покупке.Мясникова настаивает: нельзя продавать товар, срок годности на который уже истек, даже по очень низким ценам, но при этом, когда до истечения срока годности осталось немного времени, продавцу допустимо снизить цену.
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елена мясникова, россия, покупка, рэу имени г. в. плеханова, общество
02:15 27.07.2021
 

Специалист объяснила, как опознать товар с переклеенной этикеткой

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкБутылки с растительным маслом на полке магазина
Бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В продуктовых магазинах можно встретить товары с переклеенной этикеткой. Чаще всего переклеивают этикетку на продуктах с истекшим сроком годности, что является нарушением Федерального закона "О защите прав потребителей" и Технического регламента "О маркировке пищевой продукции", рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова.
По ее словам, нарезанная в магазине мясная и сырная продукция, например, должна быть реализована в течение 12 часов. Эксперт обращает внимание, что при маркировке кондитерских изделий должны быть указаны не только дата, но и час выработки.
"Если в течение этого срока нарезка не была реализована, торговое предприятие обязано ее утилизировать. Однако магазины не готовы нести убытки и идут на явный обман покупателя, переклеивая этикетки с указанием нового срока годности", — отмечает эксперт.
Собеседник агентства советует попросить продавца нарезать выбранную колбасу и сыр непосредственно при покупке.
Мясникова настаивает: нельзя продавать товар, срок годности на который уже истек, даже по очень низким ценам, но при этом, когда до истечения срока годности осталось немного времени, продавцу допустимо снизить цену.
Сканер штрих-кода и кассовый аппарат - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 03:15
Россиянам рассказали, что можно узнать по штрих-коду товара
 
Елена МясниковаРоссияПокупкаРЭУ имени Г. В. ПлехановаОбщество
 
 
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