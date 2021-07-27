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Нижегородская область
https://ria.ru/20210727/elektrobusy-1743176056.html
В Нижнем Новгороде заработал первый маршрут электробусов
В Нижнем Новгороде заработал первый маршрут электробусов - РИА Новости, 27.07.2021
В Нижнем Новгороде заработал первый маршрут электробусов
Первый в Нижнем Новгороде маршрут электробусов начал работать в постоянном режиме по установленному расписанию, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T21:00
2021-07-27T21:00
нижегородская область
глеб никитин
нижний новгород
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Первый в Нижнем Новгороде маршрут электробусов начал работать в постоянном режиме по установленному расписанию, сообщает пресс-служба правительства региона.На маршрут "Аэропорт – железнодорожная платформа "Стригино" – станция метро "Парк культуры" вышли электрические автобусы GAZelle e-NN."Для запуска маршрута используются отечественные автобусы и зарядная инфраструктура российского производства. Изначально хотелось, чтобы на электробусе могли проехать гости, прибывающие в Нижний Новгород воздушным транспортом. Это подчеркивает статус города как одного из промышленных и научных центров страны. Разработан маршрут и с учетом возможностей железнодорожной сети", - приводит пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Электробусы будут следовать по улицам Веденяпина, Лескова, Минеева, Патриотов, Ореховской, Безводной. При движении по маршруту будет осуществляться заезд к железнодорожной платформе "Стригино", введенной в эксплуатацию в 2020 году. Таким образом, новый маршрут позволит жителям Автозаводского района приехать к железнодорожной станции и пересесть на пригородный поезд, идущий без пробок до Московского вокзала или проспекта Гагарина."Мы планируем масштабное обновление инфраструктуры электротранспорта в Нижнем Новгороде благодаря возможностям "инфраструктурного меню". Это соответствует и актуальной экологической повестке", - добавил губернатор Нижегородской области.До 27 августа, на период "обкатки", маршрут будет бесплатным. После окончания этого периода маршрут будет включен в перечень городских, ему присвоят номер А-50, а стоимость проезда определят по единому тарифному меню, действующему в Нижнем Новгороде в сфере социальных перевозок. В частности, на маршруте будут действовать тарифы "Электронный кошелек 60 минут" и "Электронный кошелек 90 минут" с возможностью бесплатной пересадки в течение указанного времени на другие автобусные маршруты и иные виды транспорта (трамвай, троллейбус, метро, городскую электричку). На маршруте А-50 будут предоставляться все действующие в Нижнем Новгороде льготы по оплате проезда.
https://ria.ru/20210723/proizvodstvo-1742607118.html
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глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область, общество
21:00 27.07.2021
 
В Нижнем Новгороде заработал первый маршрут электробусов

Первый маршрут электробусов заработал в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Нижний Новгород
Города России. Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Первый в Нижнем Новгороде маршрут электробусов начал работать в постоянном режиме по установленному расписанию, сообщает пресс-служба правительства региона.
На маршрут "Аэропорт – железнодорожная платформа "Стригино" – станция метро "Парк культуры" вышли электрические автобусы GAZelle e-NN.
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Электробусы будут следовать по улицам Веденяпина, Лескова, Минеева, Патриотов, Ореховской, Безводной. При движении по маршруту будет осуществляться заезд к железнодорожной платформе "Стригино", введенной в эксплуатацию в 2020 году. Таким образом, новый маршрут позволит жителям Автозаводского района приехать к железнодорожной станции и пересесть на пригородный поезд, идущий без пробок до Московского вокзала или проспекта Гагарина.
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До 27 августа, на период "обкатки", маршрут будет бесплатным. После окончания этого периода маршрут будет включен в перечень городских, ему присвоят номер А-50, а стоимость проезда определят по единому тарифному меню, действующему в Нижнем Новгороде в сфере социальных перевозок. В частности, на маршруте будут действовать тарифы "Электронный кошелек 60 минут" и "Электронный кошелек 90 минут" с возможностью бесплатной пересадки в течение указанного времени на другие автобусные маршруты и иные виды транспорта (трамвай, троллейбус, метро, городскую электричку). На маршруте А-50 будут предоставляться все действующие в Нижнем Новгороде льготы по оплате проезда.
 
Нижегородская областьГлеб НикитинНижний НовгородНижегородская областьОбщество
 
 
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