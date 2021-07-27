https://ria.ru/20210727/ekonomika-1743107665.html

Путин напомнил об инфляционных рисках при восстановлении мировой экономики

Путин напомнил об инфляционных рисках при восстановлении мировой экономики - РИА Новости, 27.07.2021

Путин напомнил об инфляционных рисках при восстановлении мировой экономики

Восстановление мировой экономики после пандемии продолжается и довольно высокими темпами, но этот процесс связан с инфляционными рисками, заявил президент... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T14:52

2021-07-27T14:52

2021-07-27T14:52

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741912084_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_ea291d0b079c6fab0ffbee88abd44c49.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Восстановление мировой экономики после пандемии продолжается и довольно высокими темпами, но этот процесс связан с инфляционными рисками, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.Глава государства в начале встречи отметил, что регулярно обсуждает с кабмином вопросы экономики. "Смотрим обычно на текущую ситуацию и на ближайшую перспективу, на более отдалённую. Нужно сверять часы – это совершенно очевидный факт – и координировать свою работу", - сказал он."Сегодня предлагаю сосредоточиться на том, как российская экономика преодолевает последствия эпидемии коронавируса. Мы видим, что восстановление мировой экономики в целом продолжается, причём довольно высокими темпами, но этот объективный процесс связан и с инфляционными рисками", - предложил Путин.

https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741905995.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика