https://ria.ru/20210727/ekonomika-1743107665.html
Путин напомнил об инфляционных рисках при восстановлении мировой экономики
Путин напомнил об инфляционных рисках при восстановлении мировой экономики - РИА Новости, 27.07.2021
Путин напомнил об инфляционных рисках при восстановлении мировой экономики
Восстановление мировой экономики после пандемии продолжается и довольно высокими темпами, но этот процесс связан с инфляционными рисками, заявил президент... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T14:52
2021-07-27T14:52
2021-07-27T14:52
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Восстановление мировой экономики после пандемии продолжается и довольно высокими темпами, но этот процесс связан с инфляционными рисками, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.Глава государства в начале встречи отметил, что регулярно обсуждает с кабмином вопросы экономики. "Смотрим обычно на текущую ситуацию и на ближайшую перспективу, на более отдалённую. Нужно сверять часы – это совершенно очевидный факт – и координировать свою работу", - сказал он."Сегодня предлагаю сосредоточиться на том, как российская экономика преодолевает последствия эпидемии коронавируса. Мы видим, что восстановление мировой экономики в целом продолжается, причём довольно высокими темпами, но этот объективный процесс связан и с инфляционными рисками", - предложил Путин.
https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741905995.html
РИА Новости
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владимир путин, экономика
Путин напомнил об инфляционных рисках при восстановлении мировой экономики
Президент Путин: восстановление мировой экономики связано с инфляционными рисками