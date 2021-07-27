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Туризм
https://ria.ru/20210727/egipet-1743161073.html
Российская делегация начала инспекцию курортов в Египте
Российская делегация начала инспекцию курортов в Египте - РИА Новости, 27.07.2021
Российская делегация начала инспекцию курортов в Египте
Российская делегация, которая прибыла в Египет для оценки эпидемиологической ситуации на курортах страны, начала свою инспекцию с аэропорта Шарм-эш-Шейха,... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T18:51
2021-07-27T18:53
туризм
новости - туризм
туризм
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
шарм-эш-шейх
здоровье - общество
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российская делегация, которая прибыла в Египет для оценки эпидемиологической ситуации на курортах страны, начала свою инспекцию с аэропорта Шарм-эш-Шейха, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Она уточнила, что российская делегация, в составе которой представители Роспотребнадзора, Ростуризма и ряда других организаций, во вторник утром прибыла в Каир и отправилась на Южный Синай."Первым объектом, который проинспектировали отечественные эксперты в сопровождении представителей министерства туризма Египта, стал международный аэропорт Шарм-эль-Шейха. В частности, россияне осмотрели залы прибытия и отправления на предмет реализации антиковидных протоколов", - рассказала Ломидзе.По ее словам, на этом курорте делегация осмотрит нескольких гостиничных комплексов разного класса, медицинские учреждения и лаборатории, а также центры, где проводится вакцинация от COVID-19."На Южном Синае российские специалисты пробудут до вечера среды, после чего делегация переедет в Хургаду для проведения аналогичных процедур в аэропорту и других туристических объектах. Как ожидается, визит российской делегации завершится в пятницу", - добавила глава АТОР.Россия возобновляет с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В штабе отметили, что решение о дальнейшем увеличении числа рейсов по этим маршрутам примут по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.
https://ria.ru/20210727/egipet-1743156291.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210726/egipet-1742914313.html
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туризм, новости - туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), шарм-эш-шейх, здоровье - общество, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
18:51 27.07.2021 (обновлено: 18:53 27.07.2021)
 
Российская делегация начала инспекцию курортов в Египте

Российская делегация начала инспекцию курортов в Египте с аэропорта Шарм-эш-Шейха

© РИА Новости / Надим Зуауи / Перейти в фотобанкВ международном аэропорту Шарм-эш-Шейх
В международном аэропорту Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Надим Зуауи
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российская делегация, которая прибыла в Египет для оценки эпидемиологической ситуации на курортах страны, начала свою инспекцию с аэропорта Шарм-эш-Шейха, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Она уточнила, что российская делегация, в составе которой представители Роспотребнадзора, Ростуризма и ряда других организаций, во вторник утром прибыла в Каир и отправилась на Южный Синай.
Огороженные акватории для купания на пляже в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
Вчера, 18:31Туризм
В АТОР опасаются, что все рейсы в Египет отдадут одной авиакомпании
"Первым объектом, который проинспектировали отечественные эксперты в сопровождении представителей министерства туризма Египта, стал международный аэропорт Шарм-эль-Шейха. В частности, россияне осмотрели залы прибытия и отправления на предмет реализации антиковидных протоколов", - рассказала Ломидзе.
По ее словам, на этом курорте делегация осмотрит нескольких гостиничных комплексов разного класса, медицинские учреждения и лаборатории, а также центры, где проводится вакцинация от COVID-19.
"На Южном Синае российские специалисты пробудут до вечера среды, после чего делегация переедет в Хургаду для проведения аналогичных процедур в аэропорту и других туристических объектах. Как ожидается, визит российской делегации завершится в пятницу", - добавила глава АТОР.
Пляж курорта Хургада в Египте - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 13:35В мире
Россиян предупредили о резком росте цен на туры в Египет
Россия возобновляет с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В штабе отметили, что решение о дальнейшем увеличении числа рейсов по этим маршрутам примут по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Шарм-эш-ШейхЗдоровье - ОбществоФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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