https://ria.ru/20210727/egipet-1743161073.html

Российская делегация начала инспекцию курортов в Египте

Российская делегация начала инспекцию курортов в Египте - РИА Новости, 27.07.2021

Российская делегация начала инспекцию курортов в Египте

Российская делегация, которая прибыла в Египет для оценки эпидемиологической ситуации на курортах страны, начала свою инспекцию с аэропорта Шарм-эш-Шейха,... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T18:51

2021-07-27T18:51

2021-07-27T18:53

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ассоциация туроператоров россии (атор)

шарм-эш-шейх

здоровье - общество

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российская делегация, которая прибыла в Египет для оценки эпидемиологической ситуации на курортах страны, начала свою инспекцию с аэропорта Шарм-эш-Шейха, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Она уточнила, что российская делегация, в составе которой представители Роспотребнадзора, Ростуризма и ряда других организаций, во вторник утром прибыла в Каир и отправилась на Южный Синай."Первым объектом, который проинспектировали отечественные эксперты в сопровождении представителей министерства туризма Египта, стал международный аэропорт Шарм-эль-Шейха. В частности, россияне осмотрели залы прибытия и отправления на предмет реализации антиковидных протоколов", - рассказала Ломидзе.По ее словам, на этом курорте делегация осмотрит нескольких гостиничных комплексов разного класса, медицинские учреждения и лаборатории, а также центры, где проводится вакцинация от COVID-19."На Южном Синае российские специалисты пробудут до вечера среды, после чего делегация переедет в Хургаду для проведения аналогичных процедур в аэропорту и других туристических объектах. Как ожидается, визит российской делегации завершится в пятницу", - добавила глава АТОР.Россия возобновляет с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В штабе отметили, что решение о дальнейшем увеличении числа рейсов по этим маршрутам примут по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.

https://ria.ru/20210727/egipet-1743156291.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210726/egipet-1742914313.html

шарм-эш-шейх

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), шарм-эш-шейх, здоровье - общество, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)