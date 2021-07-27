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Туризм
https://ria.ru/20210727/egipet-1743075052.html
На рейсы из Египта в Россию утвердили бюджетную авиакомпанию
На рейсы из Египта в Россию утвердили бюджетную авиакомпанию - РИА Новости, 27.07.2021
На рейсы из Египта в Россию утвердили бюджетную авиакомпанию
Разрешение на регулярную перевозку туристов из Хургады и Шарм-эш-Шейха получил лоукостер FlyEgypt, сообщает "Турпром" со ссылкой на пресс-службу Росавиации. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:07
2021-07-27T13:07
туризм
туристы
новости - туризм
хургада
шарм-эш-шейх
boeing 737
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
египет
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Разрешение на регулярную перевозку туристов из Хургады и Шарм-эш-Шейха получил лоукостер FlyEgypt, сообщает "Турпром" со ссылкой на пресс-службу Росавиации.С 9 августа решением оперштаба России возобновляется полетная программа на популярные курорты Красного моря. Самолеты будут отправляться из Хургады и Шарм-эш-Шейха в московский аэропорт "Внуково", петербургский "Пулково" и самарский "Курумоч" по три раза в неделю.Согласно документу, опубликованному на сайте Росавиации, авиакомпания FlyEgypt создана в соответствии с законами и постановлениями Арабский республики Египет и имеет лицензию на осуществление перевозок пассажиров на международных и внутренних линиях. Она была основана в 2014 году, а низкобюджетные и чартерные рейсы начала выполнять с 2015-ого. До пандемии — на самолетах Boeing 737 и Boeing737 MAX в страны Ближнего Востока.Напомним, Россия прекратила авиасообщение с курортами Египта почти шесть лет назад после взрыва самолета "Когалымавиа" в небе над Синайским полуостровом. До недавнего времени попасть в страну можно было только регулярными рейсами через Каир, откуда туристов забирали на автобусах и развозили по курортам.
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туристы, новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, boeing 737, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), египет
13:07 27.07.2021
 

На рейсы из Египта в Россию утвердили бюджетную авиакомпанию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются на фоне мечети Аль-Сахаба в Шарм-эль-Шейхе
Туристы фотографируются на фоне мечети Аль-Сахаба в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Разрешение на регулярную перевозку туристов из Хургады и Шарм-эш-Шейха получил лоукостер FlyEgypt, сообщает "Турпром" со ссылкой на пресс-службу Росавиации.
С 9 августа решением оперштаба России возобновляется полетная программа на популярные курорты Красного моря. Самолеты будут отправляться из Хургады и Шарм-эш-Шейха в московский аэропорт "Внуково", петербургский "Пулково" и самарский "Курумоч" по три раза в неделю.
Согласно документу, опубликованному на сайте Росавиации, авиакомпания FlyEgypt создана в соответствии с законами и постановлениями Арабский республики Египет и имеет лицензию на осуществление перевозок пассажиров на международных и внутренних линиях. Она была основана в 2014 году, а низкобюджетные и чартерные рейсы начала выполнять с 2015-ого. До пандемии — на самолетах Boeing 737 и Boeing737 MAX в страны Ближнего Востока.
Напомним, Россия прекратила авиасообщение с курортами Египта почти шесть лет назад после взрыва самолета "Когалымавиа" в небе над Синайским полуостровом. До недавнего времени попасть в страну можно было только регулярными рейсами через Каир, откуда туристов забирали на автобусах и развозили по курортам.
Пляж курорта Хургада в Египте - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
Вчера, 13:35В мире
Россиян предупредили о резком росте цен на туры в Египет
 
ТуризмтуристыНовости - ТуризмХургадаШарм-эш-ШейхBoeing 737Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Египет
 
 
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