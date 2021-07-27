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На рейсы из Египта в Россию утвердили бюджетную авиакомпанию

На рейсы из Египта в Россию утвердили бюджетную авиакомпанию - РИА Новости, 27.07.2021

На рейсы из Египта в Россию утвердили бюджетную авиакомпанию

Разрешение на регулярную перевозку туристов из Хургады и Шарм-эш-Шейха получил лоукостер FlyEgypt, сообщает "Турпром" со ссылкой на пресс-службу Росавиации. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T13:07

2021-07-27T13:07

2021-07-27T13:07

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хургада

шарм-эш-шейх

boeing 737

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

египет

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Разрешение на регулярную перевозку туристов из Хургады и Шарм-эш-Шейха получил лоукостер FlyEgypt, сообщает "Турпром" со ссылкой на пресс-службу Росавиации.С 9 августа решением оперштаба России возобновляется полетная программа на популярные курорты Красного моря. Самолеты будут отправляться из Хургады и Шарм-эш-Шейха в московский аэропорт "Внуково", петербургский "Пулково" и самарский "Курумоч" по три раза в неделю.Согласно документу, опубликованному на сайте Росавиации, авиакомпания FlyEgypt создана в соответствии с законами и постановлениями Арабский республики Египет и имеет лицензию на осуществление перевозок пассажиров на международных и внутренних линиях. Она была основана в 2014 году, а низкобюджетные и чартерные рейсы начала выполнять с 2015-ого. До пандемии — на самолетах Boeing 737 и Boeing737 MAX в страны Ближнего Востока.Напомним, Россия прекратила авиасообщение с курортами Египта почти шесть лет назад после взрыва самолета "Когалымавиа" в небе над Синайским полуостровом. До недавнего времени попасть в страну можно было только регулярными рейсами через Каир, откуда туристов забирали на автобусах и развозили по курортам.

https://radiosputnik.ria.ru/20210726/egipet-1742914313.html

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египет

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туристы, новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, boeing 737, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), египет