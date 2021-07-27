https://ria.ru/20210727/dtp-1743139647.html

В Воронеже завели уголовное дело после гибели ребенка в ДТП

В Воронеже завели уголовное дело после гибели ребенка в ДТП - РИА Новости, 27.07.2021

В Воронеже завели уголовное дело после гибели ребенка в ДТП

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Воронеже, в котором погибла трехмесячная девочка, сообщает ГУ МВД по региону. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T17:12

2021-07-27T17:12

2021-07-27T17:12

россия

воронежская область

воронеж

происшествия

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РЯЗАНЬ, 27 июл - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Воронеже, в котором погибла трехмесячная девочка, сообщает ГУ МВД по региону.Ранее региональный главк МВД сообщал, что ДТП случилось 26 июля примерно в 21.10 в Воронеже. Произошло столкновение автомобилей "Нива" и ВАЗ-21124. По предварительным данным, в результате ДТП оба водителя, а также пассажиры автомобиля "Нива" - две женщины и двое детей - с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение, малолетний ребенок погиб."Следственным отделом по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении.Уточняется, что погибшей девочке было три месяца. Следователями назначены судебные экспертизы, устанавливаются возможные очевидцы, а также наличие и возможность изъятия видеозаписей ДТП.

https://ria.ru/20210727/avariya-1743068294.html

https://ria.ru/20210725/dtp-1742747704.html

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воронежская область

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россия, воронежская область, воронеж, происшествия