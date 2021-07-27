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В ДТП в Воронеже погиб ребенок
В ДТП в Воронеже погиб ребенок - РИА Новости, 27.07.2021
В ДТП в Воронеже погиб ребенок
Малолетний ребенок погиб в ДТП в Воронеже, еще шесть человек, включая двоих детей, получили травмы, сообщает ГУ МВД по региону. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T00:20
2021-07-27T00:20
воронежская область
рязань
воронеж
дтп
происшествия
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РЯЗАНЬ, 27 июл - РИА Новости. Малолетний ребенок погиб в ДТП в Воронеже, еще шесть человек, включая двоих детей, получили травмы, сообщает ГУ МВД по региону.Как уточняется на сайте управления, ДТП случилось 26 июля примерно в 21.10 у дома 32 по улице Антонова-Овсеенко в Воронеже."Произошло столкновение автомобилей "Нива" и ВАЗ-2112. По предварительным данным, в результате ДТП оба водителя, а также пассажиры автомобиля "Нива": две женщины и двое детей с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, малолетний ребенок погиб", - значится в сообщении.На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
https://ria.ru/20210726/dtp-1742873840.html
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воронежская область, рязань, воронеж, дтп, происшествия
00:20 27.07.2021
 
В ДТП в Воронеже погиб ребенок

В ДТП в Воронеже погиб ребенок, еще шесть человек пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РЯЗАНЬ, 27 июл - РИА Новости. Малолетний ребенок погиб в ДТП в Воронеже, еще шесть человек, включая двоих детей, получили травмы, сообщает ГУ МВД по региону.
Как уточняется на сайте управления, ДТП случилось 26 июля примерно в 21.10 у дома 32 по улице Антонова-Овсеенко в Воронеже.
"Произошло столкновение автомобилей "Нива" и ВАЗ-2112. По предварительным данным, в результате ДТП оба водителя, а также пассажиры автомобиля "Нива": две женщины и двое детей с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, малолетний ребенок погиб", - значится в сообщении.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
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