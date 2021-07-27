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Гражданам России в ДНР помогут с регистрацией на госуслугах
Гражданам России в ДНР помогут с регистрацией на госуслугах - РИА Новости, 27.07.2021
Гражданам России в ДНР помогут с регистрацией на госуслугах
Почти 13 тысяч граждан РФ, живущих в самопровозглашенной Донецкой народной республике, теперь могут ежедневно получать помощь в регистрации на сайте Госуслуг на РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T15:54
2021-07-27T15:54
россия
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
госдума рф
владимир путин
в мире
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Почти 13 тысяч граждан РФ, живущих в самопровозглашенной Донецкой народной республике, теперь могут ежедневно получать помощь в регистрации на сайте Госуслуг на базе созданных в ДНР информационных центров, чтобы они могли проголосовать на выборах в Госдуму и решить другие вопросы, сказала РИА Новости руководитель информационного центра Анна Гайворонская."Центр занимается консультационной помощью, оказывает информационные услуги гражданам Российской Федерации, проживающим на территории ДНР. Помогаем правильно заполнить бланки, создать электронную почту, оказываем помощь в финальной части регистрации на сайте Госуслуг и в подтверждении учетной записи", - сказала Гайворонская.Руководитель информационного центра отметила, что в последнее время на "горячую линию" стало поступать много звонков с вопросом, как принять участие в голосовании на выборах в Государственную думу РФ.Она добавила, что центры по оказанию информационных услуг начали свою работу с 26 июля.Голосование на выборах в Госдуму и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.
https://ria.ru/20210405/donbass-1604164611.html
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луганская народная республика
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россия, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, госдума рф, владимир путин, в мире
15:54 27.07.2021
 
Гражданам России в ДНР помогут с регистрацией на госуслугах

Руководитель информцентра Гайворонская: гражданам России в ДНР помогут с регистрацией на госуслугах

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Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Почти 13 тысяч граждан РФ, живущих в самопровозглашенной Донецкой народной республике, теперь могут ежедневно получать помощь в регистрации на сайте Госуслуг на базе созданных в ДНР информационных центров, чтобы они могли проголосовать на выборах в Госдуму и решить другие вопросы, сказала РИА Новости руководитель информационного центра Анна Гайворонская.
"Центр занимается консультационной помощью, оказывает информационные услуги гражданам Российской Федерации, проживающим на территории ДНР. Помогаем правильно заполнить бланки, создать электронную почту, оказываем помощь в финальной части регистрации на сайте Госуслуг и в подтверждении учетной записи", - сказала Гайворонская.
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Смогут ли новые граждане России проголосовать у себя дома — в Донбассе
Руководитель информационного центра отметила, что в последнее время на "горячую линию" стало поступать много звонков с вопросом, как принять участие в голосовании на выборах в Государственную думу РФ.
"Наша задача - максимально упростить жизнь гражданам, которые хотят зарегистрироваться на сайте Госуслуг. С 26 июля мы проконсультировали порядка 200 человек, каждый центр может принять 50 человек, на данный момент открылось 23 центра, со 2 августа открываются еще дополнительные, всего их будет 255 по всей республике. Получается, 12750 человек смогут принять все центры ежедневно, но это при максимальной нагрузке", - пояснила Гайворонская.
Она добавила, что центры по оказанию информационных услуг начали свою работу с 26 июля.
Голосование на выборах в Госдуму и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.
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РоссияСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФВладимир ПутинВ мире
 
 
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