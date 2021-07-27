Гражданам России в ДНР помогут с регистрацией на госуслугах
Руководитель информцентра Гайворонская: гражданам России в ДНР помогут с регистрацией на госуслугах
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Почти 13 тысяч граждан РФ, живущих в самопровозглашенной Донецкой народной республике, теперь могут ежедневно получать помощь в регистрации на сайте Госуслуг на базе созданных в ДНР информационных центров, чтобы они могли проголосовать на выборах в Госдуму и решить другие вопросы, сказала РИА Новости руководитель информационного центра Анна Гайворонская.
"Центр занимается консультационной помощью, оказывает информационные услуги гражданам Российской Федерации, проживающим на территории ДНР. Помогаем правильно заполнить бланки, создать электронную почту, оказываем помощь в финальной части регистрации на сайте Госуслуг и в подтверждении учетной записи", - сказала Гайворонская.
Руководитель информационного центра отметила, что в последнее время на "горячую линию" стало поступать много звонков с вопросом, как принять участие в голосовании на выборах в Государственную думу РФ.
"Наша задача - максимально упростить жизнь гражданам, которые хотят зарегистрироваться на сайте Госуслуг. С 26 июля мы проконсультировали порядка 200 человек, каждый центр может принять 50 человек, на данный момент открылось 23 центра, со 2 августа открываются еще дополнительные, всего их будет 255 по всей республике. Получается, 12750 человек смогут принять все центры ежедневно, но это при максимальной нагрузке", - пояснила Гайворонская.
Она добавила, что центры по оказанию информационных услуг начали свою работу с 26 июля.
Голосование на выборах в Госдуму и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.
24 апреля 2020, 12:28Путин отменил пошлину на получение российского паспорта жителями Донбасса