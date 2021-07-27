https://ria.ru/20210727/dnr-1743119204.html

Гражданам России в ДНР помогут с регистрацией на госуслугах

Гражданам России в ДНР помогут с регистрацией на госуслугах - РИА Новости, 27.07.2021

Гражданам России в ДНР помогут с регистрацией на госуслугах

Почти 13 тысяч граждан РФ, живущих в самопровозглашенной Донецкой народной республике, теперь могут ежедневно получать помощь в регистрации на сайте Госуслуг на РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T15:54

2021-07-27T15:54

2021-07-27T15:54

россия

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

госдума рф

владимир путин

в мире

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Почти 13 тысяч граждан РФ, живущих в самопровозглашенной Донецкой народной республике, теперь могут ежедневно получать помощь в регистрации на сайте Госуслуг на базе созданных в ДНР информационных центров, чтобы они могли проголосовать на выборах в Госдуму и решить другие вопросы, сказала РИА Новости руководитель информационного центра Анна Гайворонская."Центр занимается консультационной помощью, оказывает информационные услуги гражданам Российской Федерации, проживающим на территории ДНР. Помогаем правильно заполнить бланки, создать электронную почту, оказываем помощь в финальной части регистрации на сайте Госуслуг и в подтверждении учетной записи", - сказала Гайворонская.Руководитель информационного центра отметила, что в последнее время на "горячую линию" стало поступать много звонков с вопросом, как принять участие в голосовании на выборах в Государственную думу РФ.Она добавила, что центры по оказанию информационных услуг начали свою работу с 26 июля.Голосование на выборах в Госдуму и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.

https://ria.ru/20210405/donbass-1604164611.html

https://ria.ru/20200424/1570511090.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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россия, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, госдума рф, владимир путин, в мире