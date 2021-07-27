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В Сети появились отзывы на фильм "Круиз по джунглям" с Дуэйном Джонсоном

В Сети появились отзывы на фильм "Круиз по джунглям" с Дуэйном Джонсоном - РИА Новости, 27.07.2021

В Сети появились отзывы на фильм "Круиз по джунглям" с Дуэйном Джонсоном

В Сети появились первые отзывы на фильм "Круиз по джунглям", сообщает Screen Rant. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T04:51

2021-07-27T04:51

2021-07-27T04:51

культура

дуэйн джонсон

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Сети появились первые отзывы на фильм "Круиз по джунглям", сообщает Screen Rant.Критики, посмотревшие картину до ее официальной премьеры, делятся своим мнением в социальных сетях. Они считают, что это небезупречная, но забавная приключенческая лента. События фильма разворачиваются в начале XX века. Лили Хоутон (Эмили Блант) — исследовательница, которая решила отыскать магическое дерево жизни. Ради этого она отправляется в леса Амазонии. Ей помогает капитан речного парома Фрэнк (Дуэйн Джонсон). Режиссер картины — Жауме Кольет-Серра."Джонсон уже пару лет как говорит, что источником вдохновения для фильма стали такие проекты, как "Индиана Джонс", "Роман с камнем", "Африканская королева", и так оно и есть. Кино очень смешное, у него есть сердце, и минут через десять вы уже становитесь его пленником. Пожалуйста, еще", — уверяет редактор Screen Rant Роб Киз. Скотт Мензел из "We Live Entertainment" считает: "Круиз по джунглям" — масштабное, смешное и летнее занимательное приключение для всей семьи. Дуэйн Джонсон очаровывает — сценарий работает на него. У Скалы и Эмили Блант получился шикарный комедийный дуэт". Шенон МакГрю из Nightmarish Conjurings отметила, что лента может понравиться и фанатам хорроров. Режиссер проекта раньше снимал фильмы ужасов, и его прошлое заметно в том, как в "Круизе по джунглям" показаны чудовища. "Я посмотрел этот фильм и теперь понимаю, почему Джонсон так хотел, чтобы его режиссер снял и "Черного Адама". Это такой смешной приключенческий фильм, что он понравится зрителям разных возрастов", — пишет Стивен Вайнтрауб из Collider. Картина выходит в российский прокат 29 июля 2021 года.

https://ria.ru/20210520/f9-1733145171.html

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дуэйн джонсон, кино и сериалы, новости культуры