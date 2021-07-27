https://ria.ru/20210727/chucky-1742946123.html
Чаки возвращается в трейлере нового сериала
Чаки возвращается в трейлере нового сериала - РИА Новости, 27.07.2021
Чаки возвращается в трейлере нового сериала
В Сети появился трейлер сериала "Чаки", сообщает Collider. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T00:57
2021-07-27T00:57
2021-07-27T00:57
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Сети появился трейлер сериала "Чаки", сообщает Collider. Судя по ролику события сериала разворачиваются вокруг 14-летнего подростка, жертвы травли в школе. Парень делает из игрушек скульптуры и однажды находит на гаражной распродаже куклу Чаки. После чего начинаются кровавые убийства. В сериале снялись актеры, появлявшиеся в фильмах о кукле-убийце, Алекс Винсент, Кристин Элиз. В первом сезоне проекта — десять серий. "Чаки" выйдет 12 октября 2021 года.
https://ria.ru/20210721/theron-1742003731.html
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