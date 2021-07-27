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В Бенгази застрелили лидера ливийского ополчения
В Бенгази застрелили лидера ливийского ополчения - РИА Новости, 27.07.2021
В Бенгази застрелили лидера ливийского ополчения
Лидер ливийского ополчения "аль-Каният" Мохаммед аль-Кани, против которого ввели санкции США, застрелен в городе Бенгази во время операции Ливийской... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T19:08
2021-07-27T19:08
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Лидер ливийского ополчения "аль-Каният" Мохаммед аль-Кани, против которого ввели санкции США, застрелен в городе Бенгази во время операции Ливийской национальной армией (ЛНА) по его задержанию, сообщила газета Al-Marsad со ссылкой на военные источники.Согласно источникам, во вторник утром одно из подразделений ЛНА совершило рейд с целью задержать аль-Кани в его доме на юге Бенгази на основании ордеров, выданных за приписываемые ему нарушения закона.Источник отметил, что лидер ополчения оказал сопротивление, открыв огонь во время задержания, и в итоге был застрелен.В ноябре прошлого года США ввели санкции против ливийского ополчения "аль-Каният" и его лидера Мохаммеда аль-Кани. По данным СМИ, эти действия США предприняли в одностороннем порядке после того, как Россия заблокировала аналогичные действия в рамках ООН. Официально об этом в ООН не сообщалось. Минфин США назвал причиной введения санкций против ополчения убийства мирных жителей. В мае 2021 года санкции против ополчения и его лидеров ввела Великобритания.Санкции введены в соответствии с так называемым актом Магнитского, по которому США вводят санкции против лиц, которые, по их мнению, ответственны за нарушение прав человека.
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министерство финансов сша, бенгази, сша, в мире
19:08 27.07.2021
 
В Бенгази застрелили лидера ливийского ополчения

В Бенгази застрелили лидера ливийского ополчения Мохаммед аль-Кани, против него США вводили санкции

© Фото : DennixoГород Бенгази, Ливия
Город Бенгази, Ливия - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Фото : Dennixo
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Лидер ливийского ополчения "аль-Каният" Мохаммед аль-Кани, против которого ввели санкции США, застрелен в городе Бенгази во время операции Ливийской национальной армией (ЛНА) по его задержанию, сообщила газета Al-Marsad со ссылкой на военные источники.
Согласно источникам, во вторник утром одно из подразделений ЛНА совершило рейд с целью задержать аль-Кани в его доме на юге Бенгази на основании ордеров, выданных за приписываемые ему нарушения закона.
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Источник отметил, что лидер ополчения оказал сопротивление, открыв огонь во время задержания, и в итоге был застрелен.
В ноябре прошлого года США ввели санкции против ливийского ополчения "аль-Каният" и его лидера Мохаммеда аль-Кани. По данным СМИ, эти действия США предприняли в одностороннем порядке после того, как Россия заблокировала аналогичные действия в рамках ООН. Официально об этом в ООН не сообщалось. Минфин США назвал причиной введения санкций против ополчения убийства мирных жителей. В мае 2021 года санкции против ополчения и его лидеров ввела Великобритания.
Санкции введены в соответствии с так называемым актом Магнитского, по которому США вводят санкции против лиц, которые, по их мнению, ответственны за нарушение прав человека.
 
Министерство финансов СШАБенгазиСШАВ мире
 
 
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