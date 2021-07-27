https://ria.ru/20210727/belorussiya-1743081625.html
Белоруссия готова помогать строить АЭС по проектам России, заявил Лукашенко
Белоруссия готова помогать строить АЭС по проектам России, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.07.2021
Белоруссия готова помогать строить АЭС по проектам России, заявил Лукашенко
Белоруссия готова участвовать в строительстве атомных электростанций по российским проектам, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T12:42
2021-07-27T12:42
2021-07-27T12:42
россия
белорусская аэс
курчатовский институт
александр лукашенко
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
минск
белоруссия
атомная энергетика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600328933_0:103:1152:751_1920x0_80_0_0_dd16ff1733ffade5f77f5d9b1a2a546f.jpg
МИНСК, 27 июл - РИА Новости. Белоруссия готова участвовать в строительстве атомных электростанций по российским проектам, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.Как сообщает пресс-служба Лукашенко на официальном сайте главы государства, во вторник в Минске он встретился с президентом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилом Ковальчуком. В частности, Лукашенко отметил, что институт оказывал поддержку белорусским коллегам при строительстве БелАЭС в Островце Гродненской области."Вы научили очень многому нас. Мы готовы строить эти станции. На тех станциях, которые строятся (россиянами – ред.), мы можем принимать участие, не говоря уже о территории России, если будут возводиться такие атомные станции", - приводит пресс-служба слова Лукашенко.По словам президента, он хотел бы, чтобы встреча с Ковальчуком в Минске "была исторической" и от нее начался "серьезный отсчет для развития ядерной энергетики в Беларуси".Лукашенко также обратил внимание, что ученые России занимают ведущие позиции в мире – начиная от мирного атома до самых современных научных разработок, а также являются главными партнерами для белорусских коллег во многих исследованиях. В сфере использования атомной энергии две страны видят большие перспективы для сотрудничества, сказал президент."Когда-то я посетил наш ядерный центр в Соснах (Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – ред.). Очень внимательно смотрел за ним, до сих пор присматриваюсь. Честно говоря, я все время думаю, как бы нам активизироваться в этом центре", - признался Лукашенко.Он также напомнил, что в феврале Курчатовский институт и Национальная академия наук Белоруссии заключили соглашение о сотрудничестве, для его реализации разработан проект дорожной карты до 2030 года. "Знайте, что я буду поддерживать все предложения. Знаю, что у вас аж, по-моему, из 44 мероприятий разработана союзная программа", - сказал глава республики.Со своей стороны Ковальчук, говоря о перспективных направлениях взаимодействия ученых Белоруссии и России, упомянул возможность сотрудничества по использованию крупных исследовательских комплексов класса мегасайенс. "Сегодня успех науки, научного движения, прорыва связан с большими установками – так называемыми мегасайенс. Это крупные дорогостоящие установки, куда входят ускорители, специальные мощные источники рентгеновского излучения, нейтронов, лазерные источники", - пояснил он.По словам Ковальчука, у Курчатовского института не так давно был опыт сотрудничества с белорусским "Планаром", который изготавливал для российского исследовательского центра небольшую партию оригинальных рентгеновских приборов, и этот опыт оказался положительным. Руководитель института отметил современное оснащение предприятий и профессионализм сотрудников.
https://ria.ru/20210702/magate-1739588484.html
https://ria.ru/20210726/rosatom-1742997669.html
https://ria.ru/20210419/rosatom-1729015120.html
россия
минск
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600328933_128:0:1152:768_1920x0_80_0_0_dd50b8159148d9ef0cb9bc7f2a64b0a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белорусская аэс, курчатовский институт, александр лукашенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", минск, белоруссия, атомная энергетика, в мире
Белоруссия готова помогать строить АЭС по проектам России, заявил Лукашенко
Президент Лукашенко: Белоруссия готова помогать строить АЭС по российским проектам
МИНСК, 27 июл - РИА Новости. Белоруссия
готова участвовать в строительстве атомных электростанций по российским проектам, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко
.
Как сообщает пресс-служба Лукашенко на официальном сайте главы государства, во вторник в Минске
он встретился с президентом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилом Ковальчуком
. В частности, Лукашенко отметил, что институт оказывал поддержку белорусским коллегам при строительстве БелАЭС
в Островце Гродненской области
.
"Вы научили очень многому нас. Мы готовы строить эти станции. На тех станциях, которые строятся (россиянами – ред.), мы можем принимать участие, не говоря уже о территории России
, если будут возводиться такие атомные станции", - приводит пресс-служба слова Лукашенко.
По словам президента, он хотел бы, чтобы встреча с Ковальчуком в Минске "была исторической" и от нее начался "серьезный отсчет для развития ядерной энергетики в Беларуси".
Лукашенко также обратил внимание, что ученые России занимают ведущие позиции в мире – начиная от мирного атома до самых современных научных разработок, а также являются главными партнерами для белорусских коллег во многих исследованиях. В сфере использования атомной энергии две страны видят большие перспективы для сотрудничества, сказал президент.
"Когда-то я посетил наш ядерный центр в Соснах (Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – ред.). Очень внимательно смотрел за ним, до сих пор присматриваюсь. Честно говоря, я все время думаю, как бы нам активизироваться в этом центре", - признался Лукашенко.
Он также напомнил, что в феврале Курчатовский институт и Национальная академия наук Белоруссии заключили соглашение о сотрудничестве, для его реализации разработан проект дорожной карты до 2030 года. "Знайте, что я буду поддерживать все предложения. Знаю, что у вас аж, по-моему, из 44 мероприятий разработана союзная программа", - сказал глава республики.
Со своей стороны Ковальчук, говоря о перспективных направлениях взаимодействия ученых Белоруссии и России, упомянул возможность сотрудничества по использованию крупных исследовательских комплексов класса мегасайенс. "Сегодня успех науки, научного движения, прорыва связан с большими установками – так называемыми мегасайенс. Это крупные дорогостоящие установки, куда входят ускорители, специальные мощные источники рентгеновского излучения, нейтронов, лазерные источники", - пояснил он.
По словам Ковальчука, у Курчатовского института
не так давно был опыт сотрудничества с белорусским "Планаром", который изготавливал для российского исследовательского центра небольшую партию оригинальных рентгеновских приборов, и этот опыт оказался положительным. Руководитель института отметил современное оснащение предприятий и профессионализм сотрудников.