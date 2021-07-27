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Белоруссия готова помогать строить АЭС по проектам России, заявил Лукашенко
Белоруссия готова помогать строить АЭС по проектам России, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.07.2021
Белоруссия готова помогать строить АЭС по проектам России, заявил Лукашенко
Белоруссия готова участвовать в строительстве атомных электростанций по российским проектам, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T12:42
2021-07-27T12:42
россия
белорусская аэс
курчатовский институт
александр лукашенко
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
минск
белоруссия
атомная энергетика
в мире
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МИНСК, 27 июл - РИА Новости. Белоруссия готова участвовать в строительстве атомных электростанций по российским проектам, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.Как сообщает пресс-служба Лукашенко на официальном сайте главы государства, во вторник в Минске он встретился с президентом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилом Ковальчуком. В частности, Лукашенко отметил, что институт оказывал поддержку белорусским коллегам при строительстве БелАЭС в Островце Гродненской области."Вы научили очень многому нас. Мы готовы строить эти станции. На тех станциях, которые строятся (россиянами – ред.), мы можем принимать участие, не говоря уже о территории России, если будут возводиться такие атомные станции", - приводит пресс-служба слова Лукашенко.По словам президента, он хотел бы, чтобы встреча с Ковальчуком в Минске "была исторической" и от нее начался "серьезный отсчет для развития ядерной энергетики в Беларуси".Лукашенко также обратил внимание, что ученые России занимают ведущие позиции в мире – начиная от мирного атома до самых современных научных разработок, а также являются главными партнерами для белорусских коллег во многих исследованиях. В сфере использования атомной энергии две страны видят большие перспективы для сотрудничества, сказал президент."Когда-то я посетил наш ядерный центр в Соснах (Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – ред.). Очень внимательно смотрел за ним, до сих пор присматриваюсь. Честно говоря, я все время думаю, как бы нам активизироваться в этом центре", - признался Лукашенко.Он также напомнил, что в феврале Курчатовский институт и Национальная академия наук Белоруссии заключили соглашение о сотрудничестве, для его реализации разработан проект дорожной карты до 2030 года. "Знайте, что я буду поддерживать все предложения. Знаю, что у вас аж, по-моему, из 44 мероприятий разработана союзная программа", - сказал глава республики.Со своей стороны Ковальчук, говоря о перспективных направлениях взаимодействия ученых Белоруссии и России, упомянул возможность сотрудничества по использованию крупных исследовательских комплексов класса мегасайенс. "Сегодня успех науки, научного движения, прорыва связан с большими установками – так называемыми мегасайенс. Это крупные дорогостоящие установки, куда входят ускорители, специальные мощные источники рентгеновского излучения, нейтронов, лазерные источники", - пояснил он.По словам Ковальчука, у Курчатовского института не так давно был опыт сотрудничества с белорусским "Планаром", который изготавливал для российского исследовательского центра небольшую партию оригинальных рентгеновских приборов, и этот опыт оказался положительным. Руководитель института отметил современное оснащение предприятий и профессионализм сотрудников.
https://ria.ru/20210702/magate-1739588484.html
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россия, белорусская аэс, курчатовский институт, александр лукашенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", минск, белоруссия, атомная энергетика, в мире
12:42 27.07.2021
 
Белоруссия готова помогать строить АЭС по проектам России, заявил Лукашенко

Президент Лукашенко: Белоруссия готова помогать строить АЭС по российским проектам

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор второго энергоблока Белорусской АЭС
Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор второго энергоблока Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
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МИНСК, 27 июл - РИА Новости. Белоруссия готова участвовать в строительстве атомных электростанций по российским проектам, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.
Как сообщает пресс-служба Лукашенко на официальном сайте главы государства, во вторник в Минске он встретился с президентом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилом Ковальчуком. В частности, Лукашенко отметил, что институт оказывал поддержку белорусским коллегам при строительстве БелАЭС в Островце Гродненской области.
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"Вы научили очень многому нас. Мы готовы строить эти станции. На тех станциях, которые строятся (россиянами – ред.), мы можем принимать участие, не говоря уже о территории России, если будут возводиться такие атомные станции", - приводит пресс-служба слова Лукашенко.
По словам президента, он хотел бы, чтобы встреча с Ковальчуком в Минске "была исторической" и от нее начался "серьезный отсчет для развития ядерной энергетики в Беларуси".
Лукашенко также обратил внимание, что ученые России занимают ведущие позиции в мире – начиная от мирного атома до самых современных научных разработок, а также являются главными партнерами для белорусских коллег во многих исследованиях. В сфере использования атомной энергии две страны видят большие перспективы для сотрудничества, сказал президент.
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"Когда-то я посетил наш ядерный центр в Соснах (Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – ред.). Очень внимательно смотрел за ним, до сих пор присматриваюсь. Честно говоря, я все время думаю, как бы нам активизироваться в этом центре", - признался Лукашенко.
Он также напомнил, что в феврале Курчатовский институт и Национальная академия наук Белоруссии заключили соглашение о сотрудничестве, для его реализации разработан проект дорожной карты до 2030 года. "Знайте, что я буду поддерживать все предложения. Знаю, что у вас аж, по-моему, из 44 мероприятий разработана союзная программа", - сказал глава республики.
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Со своей стороны Ковальчук, говоря о перспективных направлениях взаимодействия ученых Белоруссии и России, упомянул возможность сотрудничества по использованию крупных исследовательских комплексов класса мегасайенс. "Сегодня успех науки, научного движения, прорыва связан с большими установками – так называемыми мегасайенс. Это крупные дорогостоящие установки, куда входят ускорители, специальные мощные источники рентгеновского излучения, нейтронов, лазерные источники", - пояснил он.
По словам Ковальчука, у Курчатовского института не так давно был опыт сотрудничества с белорусским "Планаром", который изготавливал для российского исследовательского центра небольшую партию оригинальных рентгеновских приборов, и этот опыт оказался положительным. Руководитель института отметил современное оснащение предприятий и профессионализм сотрудников.
 
РоссияБелорусская АЭСКурчатовский институтАлександр ЛукашенкоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МинскБелоруссияатомная энергетикаВ мире
 
 
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