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Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы 2022 года
Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы 2022 года - РИА Новости, 28.07.2021
Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы 2022 года
Президент США Джо Байден заявил, что Россия вмешивается в промежуточные выборы в конгресс, которые должны пройти в 2022 году. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-27T22:57
2021-07-27T22:57
2021-07-28T00:03
россия
джо байден
сша
выборы
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ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Россия вмешивается в промежуточные выборы в конгресс, которые должны пройти в 2022 году. Таким мнением американский лидер поделился с журналистами после посещения офиса директора национальной разведки США.По его словам, Москва вмешивается в выборы, "распространяя дезинформацию".Сопровождающие Байдена журналисты также сообщили, что глава государства "предупредил об угрозе настоящего военного конфликта, которым чреваты кибератаки со стороны России". Никаких доказательств этих обвинений Байден не привел.Вашингтон неоднократно заявлял о причастности Москвы к вмешательству в выборы и кибератакам. Как подчеркнул Владимир Путин в интервью NBC в середине июня, США ни разу "не потрудились представить какие-либо свидетельства или доказательства".
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россия, джо байден, сша, выборы
22:57 27.07.2021 (обновлено: 00:03 28.07.2021)
Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы 2022 года
Президент США Джо Байден обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы 2022 года