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Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы 2022 года
Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы 2022 года - РИА Новости, 28.07.2021
Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы 2022 года
Президент США Джо Байден заявил, что Россия вмешивается в промежуточные выборы в конгресс, которые должны пройти в 2022 году. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-27T22:57
2021-07-28T00:03
россия
джо байден
сша
выборы
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ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Россия вмешивается в промежуточные выборы в конгресс, которые должны пройти в 2022 году. Таким мнением американский лидер поделился с журналистами после посещения офиса директора национальной разведки США.По его словам, Москва вмешивается в выборы, "распространяя дезинформацию".Сопровождающие Байдена журналисты также сообщили, что глава государства "предупредил об угрозе настоящего военного конфликта, которым чреваты кибератаки со стороны России". Никаких доказательств этих обвинений Байден не привел.Вашингтон неоднократно заявлял о причастности Москвы к вмешательству в выборы и кибератакам. Как подчеркнул Владимир Путин в интервью NBC в середине июня, США ни разу "не потрудились представить какие-либо свидетельства или доказательства".
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россия, джо байден, сша, выборы
22:57 27.07.2021 (обновлено: 00:03 28.07.2021)
 
Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы 2022 года

Президент США Джо Байден обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы 2022 года

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Россия вмешивается в промежуточные выборы в конгресс, которые должны пройти в 2022 году.
Таким мнением американский лидер поделился с журналистами после посещения офиса директора национальной разведки США.
По его словам, Москва вмешивается в выборы, "распространяя дезинформацию".
Сопровождающие Байдена журналисты также сообщили, что глава государства "предупредил об угрозе настоящего военного конфликта, которым чреваты кибератаки со стороны России".
Никаких доказательств этих обвинений Байден не привел.
Вашингтон неоднократно заявлял о причастности Москвы к вмешательству в выборы и кибератакам. Как подчеркнул Владимир Путин в интервью NBC в середине июня, США ни разу "не потрудились представить какие-либо свидетельства или доказательства".
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
Вчера, 18:18
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РоссияДжо БайденСШАВыборы
 
 
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