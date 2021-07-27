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В Мосгорсуде вынесли вердикт лидеру банды из 1990-х
В Мосгорсуде вынесли вердикт лидеру банды из 1990-х - РИА Новости, 27.07.2021
В Мосгорсуде вынесли вердикт лидеру банды из 1990-х
Присяжные в Мосгорсуде признали главаря банды, орудовавшей в 1990-е годы, виновным в убийстве двух человек и незаконном обороте оружия, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T22:05
2021-07-27T22:05
жилье
происшествия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Присяжные в Мосгорсуде признали главаря банды, орудовавшей в 1990-е годы, виновным в убийстве двух человек и незаконном обороте оружия, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.Согласно вердикту присяжных, Сергей Захаров виновен в организации убийства члена Таганской ОПГ и в устранении бывшего участника собственной банды."Вердиктом присяжных установлено, что в 90-е годы Захаров создал и возглавил вооруженную банду. В сентябре 1995 года он дал указание членам преступной группы вести наблюдение за активным участником Таганской ОПГ, а затем совершить его убийство. За совершенное убийство исполнители преступления получили от Захарова по 2,5 тысячи долларов США", - сказал пресс-секретарь.Согласно этому же вердикту, Захаров дал указание убить бывшего члена собственной банды, который дал показания сотрудникам правоохранительных органов."Обвиняемый привлек своих "подчиненных" к совершению преступления за вознаграждение, передав им огнестрельное оружие и сообщив информацию о месте жительства потерпевшего. За совершенное убийство исполнители преступления получили от Захарова 12 тысяч долларов США", - отметил Лазарев.По некоторым инкриминируемым эпизодам присяжные вынесли оправдательный вердикт. "Он оправдан в похищении человека, вымогательстве денежных средств, а также одном убийстве", - добавил пресс-секретарь суда.Обсуждение последствий вердикта, в ходе которых прокурор попросит о наказании, назначено на 30 июля в 10:30.
https://ria.ru/20210422/ubiystvo-1729539501.html
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жилье, происшествия
22:05 27.07.2021
 
В Мосгорсуде вынесли вердикт лидеру банды из 1990-х

В Мосгорсуде вынесли вердикт лидеру банды из 1990-х Сергею Захарову

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Присяжные в Мосгорсуде признали главаря банды, орудовавшей в 1990-е годы, виновным в убийстве двух человек и незаконном обороте оружия, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.
Согласно вердикту присяжных, Сергей Захаров виновен в организации убийства члена Таганской ОПГ и в устранении бывшего участника собственной банды.
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"Вердиктом присяжных установлено, что в 90-е годы Захаров создал и возглавил вооруженную банду. В сентябре 1995 года он дал указание членам преступной группы вести наблюдение за активным участником Таганской ОПГ, а затем совершить его убийство. За совершенное убийство исполнители преступления получили от Захарова по 2,5 тысячи долларов США", - сказал пресс-секретарь.
Согласно этому же вердикту, Захаров дал указание убить бывшего члена собственной банды, который дал показания сотрудникам правоохранительных органов.
"Обвиняемый привлек своих "подчиненных" к совершению преступления за вознаграждение, передав им огнестрельное оружие и сообщив информацию о месте жительства потерпевшего. За совершенное убийство исполнители преступления получили от Захарова 12 тысяч долларов США", - отметил Лазарев.
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По некоторым инкриминируемым эпизодам присяжные вынесли оправдательный вердикт. "Он оправдан в похищении человека, вымогательстве денежных средств, а также одном убийстве", - добавил пресс-секретарь суда.
Обсуждение последствий вердикта, в ходе которых прокурор попросит о наказании, назначено на 30 июля в 10:30.
 
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