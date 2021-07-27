https://ria.ru/20210727/avtomobil-1743122082.html

На Ставрополье неизвестные расстреляли автомобиль, ранив водителя

На Ставрополье неизвестные расстреляли автомобиль, ранив водителя - РИА Новости, 27.07.2021

На Ставрополье неизвестные расстреляли автомобиль, ранив водителя

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после инцидента на трассе "Кавказ", где неизвестные на Toyota Land Cruiser открыли огонь по машине, РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T16:07

2021-07-27T16:07

2021-07-27T16:08

россия

скр

toyota land cruiser

следственный комитет россии (ск рф)

кочубеевский район

ставропольский край

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после инцидента на трассе "Кавказ", где неизвестные на Toyota Land Cruiser открыли огонь по машине, в результате чего пострадал 27-летний мужчина, сообщает следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю."Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины в Кочубеевском муниципальном округе", - говорится в сообщении.По данным следствия, в ночь на 26 июля в Кочубеевском районе на федеральной автодороге "Кавказ" неизвестные, двигаясь на Toyota Land Cruiser, выстрелили не менее шести раз в машину, за рулем которой находился 27-летний мужчина, и скрылись."Потерпевший с огнестрельным ранением предплечья левой руки был доставлен в больницу. В настоящее время следователями СКР совместно с оперативными сотрудниками проводятся мероприятия по установлению лиц, совершивших преступления", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20210727/akter-1743107253.html

россия

кочубеевский район

ставропольский край

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россия, скр, toyota land cruiser, следственный комитет россии (ск рф), кочубеевский район, ставропольский край, происшествия