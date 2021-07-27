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На Ставрополье неизвестные расстреляли автомобиль, ранив водителя
На Ставрополье неизвестные расстреляли автомобиль, ранив водителя - РИА Новости, 27.07.2021
На Ставрополье неизвестные расстреляли автомобиль, ранив водителя
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после инцидента на трассе "Кавказ", где неизвестные на Toyota Land Cruiser открыли огонь по машине, РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T16:07
2021-07-27T16:07
2021-07-27T16:08
россия
скр
toyota land cruiser
следственный комитет россии (ск рф)
кочубеевский район
ставропольский край
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после инцидента на трассе "Кавказ", где неизвестные на Toyota Land Cruiser открыли огонь по машине, в результате чего пострадал 27-летний мужчина, сообщает следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю."Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины в Кочубеевском муниципальном округе", - говорится в сообщении.По данным следствия, в ночь на 26 июля в Кочубеевском районе на федеральной автодороге "Кавказ" неизвестные, двигаясь на Toyota Land Cruiser, выстрелили не менее шести раз в машину, за рулем которой находился 27-летний мужчина, и скрылись."Потерпевший с огнестрельным ранением предплечья левой руки был доставлен в больницу. В настоящее время следователями СКР совместно с оперативными сотрудниками проводятся мероприятия по установлению лиц, совершивших преступления", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20210727/akter-1743107253.html
россия
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россия, скр, toyota land cruiser, следственный комитет россии (ск рф), кочубеевский район, ставропольский край, происшествия
16:07 27.07.2021 (обновлено: 16:08 27.07.2021)
На Ставрополье неизвестные расстреляли автомобиль, ранив водителя
СК: неизвестные на Land Cruiser расстреляли автомобиль на Ставрополье, ранив 27-летнего мужчину