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Николаев: нужно увеличить силы авиалесоохраны для борьбы с лесными пожарами
Николаев: нужно увеличить силы авиалесоохраны для борьбы с лесными пожарами - РИА Новости, 27.07.2021
Николаев: нужно увеличить силы авиалесоохраны для борьбы с лесными пожарами
Власти Якутии надеются на скорейшее утверждение правительством РФ новой методики распределения субвенций из федерального бюджета для осуществления полномочий в... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T16:13
2021-07-27T16:13
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
айсен николаев
михаил мишустин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Власти Якутии надеются на скорейшее утверждение правительством РФ новой методики распределения субвенций из федерального бюджета для осуществления полномочий в области лесных отношений в целях обеспечения безопасности лесного фонда республики, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.Николаев принял во вторник участие в совещания по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.По данным МЧС РФ на утро вторника, в Якутии продолжают действовать 135 природных пожаров, прямой угрозы перехода огня на населенные пункты нет.Он особо выделил тему увеличения численности сил авиалесоохраны как ключевого звена в обеспечении лесопожарной безопасности на Дальнем Востоке, в том числе, в Якутии.Как отметил глава Якутии, благодаря слаженной работе всех ведомств и служб в этом году в республике уже потушено 396 пожаров на площади около 630 тысяч гектаров, что в 9 раз больше по площади и в 1,5 раза — по количеству пожаров по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.
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природные пожары в россии, айсен николаев, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:13 27.07.2021
 

Николаев: нужно увеличить силы авиалесоохраны для борьбы с лесными пожарами

© AP Photo / Alexey VasilyevЛесной пожар в Якутии
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© AP Photo / Alexey Vasilyev
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Власти Якутии надеются на скорейшее утверждение правительством РФ новой методики распределения субвенций из федерального бюджета для осуществления полномочий в области лесных отношений в целях обеспечения безопасности лесного фонда республики, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.
Николаев принял во вторник участие в совещания по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.
По данным МЧС РФ на утро вторника, в Якутии продолжают действовать 135 природных пожаров, прямой угрозы перехода огня на населенные пункты нет.
"Лесной фонд Якутии составляет треть от общероссийского, по своей площади якутские леса сравнимы с лесами Канады. Сейчас, как я уже говорил ранее, на 1 гектар эксплуатационных и защитных лесов республика получает 6 рублей 10 копеек, по нашим расчетам, нужно не менее 20 рублей на гектар. Как показывает многолетняя практика, меньшими ресурсами удержать ситуацию под контролем просто невозможно", - пояснил Николаев РИА Новости.
Он особо выделил тему увеличения численности сил авиалесоохраны как ключевого звена в обеспечении лесопожарной безопасности на Дальнем Востоке, в том числе, в Якутии.
"Этот вопрос ранее обсуждался на совещании под руководством президента России. Это имеет огромное значение для нашей республики, где обеспечить защиту от лесных пожаров можно только с помощью авиации", - подчеркнул Николаев.
Как отметил глава Якутии, благодаря слаженной работе всех ведомств и служб в этом году в республике уже потушено 396 пожаров на площади около 630 тысяч гектаров, что в 9 раз больше по площади и в 1,5 раза — по количеству пожаров по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.
"И это — несмотря на сложнейшие погодные условия, которые наблюдаются в этом году на территории республики. Хотел бы еще раз поблагодарить правительство России за беспрецедентную помощь: в этом году у нас действует самая большая группировка из федерального леспожарного резерва, крупная авиагруппа из воздушных судов МЧС, Минобороны и региональных авиакомпаний, в районах республики в круглосуточном режиме работают оперативные штабы, их работу координирует республиканский штаб", - заключил Николаев.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 10:38Республика Саха (Якутия)
Отряд Greenpeace России прибыл в Якутию помочь в тушении лесного пожара
 
Республика Саха (Якутия)Природные пожары в РоссииАйсен НиколаевМихаил МишустинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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