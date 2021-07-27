https://ria.ru/20210727/avialesookhrana-1743123855.html

Николаев: нужно увеличить силы авиалесоохраны для борьбы с лесными пожарами

Николаев: нужно увеличить силы авиалесоохраны для борьбы с лесными пожарами - РИА Новости, 27.07.2021

Николаев: нужно увеличить силы авиалесоохраны для борьбы с лесными пожарами

Власти Якутии надеются на скорейшее утверждение правительством РФ новой методики распределения субвенций из федерального бюджета для осуществления полномочий в... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T16:13

2021-07-27T16:13

2021-07-27T16:13

республика саха (якутия)

природные пожары в россии

айсен николаев

михаил мишустин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Власти Якутии надеются на скорейшее утверждение правительством РФ новой методики распределения субвенций из федерального бюджета для осуществления полномочий в области лесных отношений в целях обеспечения безопасности лесного фонда республики, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.Николаев принял во вторник участие в совещания по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.По данным МЧС РФ на утро вторника, в Якутии продолжают действовать 135 природных пожаров, прямой угрозы перехода огня на населенные пункты нет.Он особо выделил тему увеличения численности сил авиалесоохраны как ключевого звена в обеспечении лесопожарной безопасности на Дальнем Востоке, в том числе, в Якутии.Как отметил глава Якутии, благодаря слаженной работе всех ведомств и служб в этом году в республике уже потушено 396 пожаров на площади около 630 тысяч гектаров, что в 9 раз больше по площади и в 1,5 раза — по количеству пожаров по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

https://ria.ru/20210707/pozhar-1740214585.html

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2021

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природные пожары в россии, айсен николаев, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)