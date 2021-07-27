https://ria.ru/20210727/arktika-1743180652.html

Эксперт оценил работу России в качестве председателя Арктического совета

Эксперт оценил работу России в качестве председателя Арктического совета - РИА Новости, 27.07.2021

Эксперт оценил работу России в качестве председателя Арктического совета

Россия прекрасно справляется с ролью председателя Арктического совета, считает координатор канадского научного консорциума "Партнерство ради мира" Фредерик... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T22:30

2021-07-27T22:30

2021-07-27T22:30

россия

арктический совет

финляндия

норвегия

в мире

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия прекрасно справляется с ролью председателя Арктического совета, считает координатор канадского научного консорциума "Партнерство ради мира" Фредерик Лабарр."Очень хорошо она это делает, потому что сейчас в средствах массовой информации о России не пишут ничего, когда речь идет об Арктическом совете, а это значит, что РФ действует очень эффективно. Это признается всеми остальными членами совета, признаются методы, которые применяет РФ", - сказал Лабарр в ходе международного круглого стола "Северный морской путь: международный транспортный коридор и его возможности".По словам Лабарра, основными задачи, стоящими советом под председательством РФ, являются защита окружающей среды и сохранение достигнутых в 2011 году договоренностей о сотрудничестве в решении актуальных вопросов арктического региона."Я думаю, что нужно сохранять статус-кво, гармоничные отношения, которые сегодня там (в совете) сохраняются", - подытожил эксперт.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство России в совете началось 20 мая и продлится до 2023 года.

https://ria.ru/20210715/arktika-1741449941.html

россия

финляндия

норвегия

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россия, арктический совет, финляндия, норвегия, в мире