Эксперт оценил работу России в качестве председателя Арктического совета
Эксперт Лабарр: Россия прекрасно справляется с ролью председателя Арктического совета
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийКорабельный якорь, установленный в шахтерском городе Баренцбург на архипелаге Шпицберген
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия прекрасно справляется с ролью председателя Арктического совета, считает координатор канадского научного консорциума "Партнерство ради мира" Фредерик Лабарр.
"Очень хорошо она это делает, потому что сейчас в средствах массовой информации о России не пишут ничего, когда речь идет об Арктическом совете, а это значит, что РФ действует очень эффективно. Это признается всеми остальными членами совета, признаются методы, которые применяет РФ", - сказал Лабарр в ходе международного круглого стола "Северный морской путь: международный транспортный коридор и его возможности".
По словам Лабарра, основными задачи, стоящими советом под председательством РФ, являются защита окружающей среды и сохранение достигнутых в 2011 году договоренностей о сотрудничестве в решении актуальных вопросов арктического региона.
"Я думаю, что нужно сохранять статус-кво, гармоничные отношения, которые сегодня там (в совете) сохраняются", - подытожил эксперт.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство России в совете началось 20 мая и продлится до 2023 года.