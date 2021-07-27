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Эксперт оценил работу России в качестве председателя Арктического совета
Эксперт оценил работу России в качестве председателя Арктического совета - РИА Новости, 27.07.2021
Эксперт оценил работу России в качестве председателя Арктического совета
Россия прекрасно справляется с ролью председателя Арктического совета, считает координатор канадского научного консорциума "Партнерство ради мира" Фредерик... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T22:30
2021-07-27T22:30
россия
арктический совет
финляндия
норвегия
в мире
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия прекрасно справляется с ролью председателя Арктического совета, считает координатор канадского научного консорциума "Партнерство ради мира" Фредерик Лабарр."Очень хорошо она это делает, потому что сейчас в средствах массовой информации о России не пишут ничего, когда речь идет об Арктическом совете, а это значит, что РФ действует очень эффективно. Это признается всеми остальными членами совета, признаются методы, которые применяет РФ", - сказал Лабарр в ходе международного круглого стола "Северный морской путь: международный транспортный коридор и его возможности".По словам Лабарра, основными задачи, стоящими советом под председательством РФ, являются защита окружающей среды и сохранение достигнутых в 2011 году договоренностей о сотрудничестве в решении актуальных вопросов арктического региона."Я думаю, что нужно сохранять статус-кво, гармоничные отношения, которые сегодня там (в совете) сохраняются", - подытожил эксперт.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство России в совете началось 20 мая и продлится до 2023 года.
https://ria.ru/20210715/arktika-1741449941.html
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россия, арктический совет, финляндия, норвегия, в мире
22:30 27.07.2021
 
Эксперт оценил работу России в качестве председателя Арктического совета

Эксперт Лабарр: Россия прекрасно справляется с ролью председателя Арктического совета

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийКорабельный якорь, установленный в шахтерском городе Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Корабельный якорь, установленный в шахтерском городе Баренцбург на архипелаге Шпицберген - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия прекрасно справляется с ролью председателя Арктического совета, считает координатор канадского научного консорциума "Партнерство ради мира" Фредерик Лабарр.
"Очень хорошо она это делает, потому что сейчас в средствах массовой информации о России не пишут ничего, когда речь идет об Арктическом совете, а это значит, что РФ действует очень эффективно. Это признается всеми остальными членами совета, признаются методы, которые применяет РФ", - сказал Лабарр в ходе международного круглого стола "Северный морской путь: международный транспортный коридор и его возможности".
Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
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По словам Лабарра, основными задачи, стоящими советом под председательством РФ, являются защита окружающей среды и сохранение достигнутых в 2011 году договоренностей о сотрудничестве в решении актуальных вопросов арктического региона.
"Я думаю, что нужно сохранять статус-кво, гармоничные отношения, которые сегодня там (в совете) сохраняются", - подытожил эксперт.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство России в совете началось 20 мая и продлится до 2023 года.
 
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