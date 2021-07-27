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Посол России в США пригласил американские компании к участию в ВЭФ
Посол России в США пригласил американские компании к участию в ВЭФ - РИА Новости, 27.07.2021
Посол России в США пригласил американские компании к участию в ВЭФ
Посол России в США Анатолий Антонов пригласил американские коммерческие компании принять участие в предстоящем 6-м Восточном экономическом форуме, который... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T17:34
2021-07-27T17:34
восточный экономический форум — 2021
россия
дальневосточный федеральный университет
анатолий антонов
владивосток
сша
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов пригласил американские коммерческие компании принять участие в предстоящем 6-м Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке в начале сентября.ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета."Движущей силой по притяжению регионов России и США могут стать также крупные инвестпроекты. Сибирь и Дальний Восток - это не только богатые сырьевые ресурсы, но и серьезный человеческий капитал. В этой связи приглашаем руководство и коммерческие компании западных штатов к участию в 6-м Восточном экономическом форуме во Владивостоке 2-4 сентября", - сказал Антонов на открытии 26-го ежегодного заседании Российско-Американского Тихоокеанского партнерства (РАТОП).Глава российской дипмиссии в США также указал на огромный потенциал связей между двумя странами через пространство Тихого океана. "Их преимущество в том, что они свободны от противоречий, исторически свойственных "атлантическому измерению". Тем более что Россия - третий по близости сосед США после Канады и Мексики", - отметил Антонов.
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восточный экономический форум — 2021, россия, дальневосточный федеральный университет, анатолий антонов, владивосток, сша
17:34 27.07.2021
 
Посол России в США пригласил американские компании к участию в ВЭФ

Посол России в США Антонов пригласил американские коммерческие компании к участию в ВЭФ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов пригласил американские коммерческие компании принять участие в предстоящем 6-м Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке в начале сентября.
ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
Президент РФ Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров экономик форума АТЭС - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
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"Движущей силой по притяжению регионов России и США могут стать также крупные инвестпроекты. Сибирь и Дальний Восток - это не только богатые сырьевые ресурсы, но и серьезный человеческий капитал. В этой связи приглашаем руководство и коммерческие компании западных штатов к участию в 6-м Восточном экономическом форуме во Владивостоке 2-4 сентября", - сказал Антонов на открытии 26-го ежегодного заседании Российско-Американского Тихоокеанского партнерства (РАТОП).
Глава российской дипмиссии в США также указал на огромный потенциал связей между двумя странами через пространство Тихого океана. "Их преимущество в том, что они свободны от противоречий, исторически свойственных "атлантическому измерению". Тем более что Россия - третий по близости сосед США после Канады и Мексики", - отметил Антонов.
 
Восточный экономический форум — 2021РоссияДальневосточный федеральный университетАнатолий АнтоновВладивостокСША
 
 
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