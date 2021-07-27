https://ria.ru/20210727/antonov-1743145221.html

Посол России в США пригласил американские компании к участию в ВЭФ

Посол России в США пригласил американские компании к участию в ВЭФ - РИА Новости, 27.07.2021

Посол России в США пригласил американские компании к участию в ВЭФ

Посол России в США Анатолий Антонов пригласил американские коммерческие компании принять участие в предстоящем 6-м Восточном экономическом форуме, который... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T17:34

2021-07-27T17:34

2021-07-27T17:34

восточный экономический форум — 2021

россия

дальневосточный федеральный университет

анатолий антонов

владивосток

сша

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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов пригласил американские коммерческие компании принять участие в предстоящем 6-м Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке в начале сентября.ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета."Движущей силой по притяжению регионов России и США могут стать также крупные инвестпроекты. Сибирь и Дальний Восток - это не только богатые сырьевые ресурсы, но и серьезный человеческий капитал. В этой связи приглашаем руководство и коммерческие компании западных штатов к участию в 6-м Восточном экономическом форуме во Владивостоке 2-4 сентября", - сказал Антонов на открытии 26-го ежегодного заседании Российско-Американского Тихоокеанского партнерства (РАТОП).Глава российской дипмиссии в США также указал на огромный потенциал связей между двумя странами через пространство Тихого океана. "Их преимущество в том, что они свободны от противоречий, исторически свойственных "атлантическому измерению". Тем более что Россия - третий по близости сосед США после Канады и Мексики", - отметил Антонов.

https://ria.ru/20210716/putin-1741570776.html

россия

владивосток

сша

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восточный экономический форум — 2021, россия, дальневосточный федеральный университет, анатолий антонов, владивосток, сша