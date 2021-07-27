В Абхазии из-за ливней реки вышли из берегов и затопили десятки домов
В Абхазии в ночь на вторник из-за сильных ливней затопило около 400 домов
СУХУМ, 27 июл – РИА Новости. Множество домов пострадало в Абхазии из-за сильных дождей, прошедших в ночь на вторник, большая часть повреждений пришлась на Гудаутский район, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.
В понедельник МЧС Абхазии сообщило о том, что сильные проливные дожди и смерчи могут пройти в Абхазии с 26 на 27 июля.
Подразделения спасательного ведомства республики всю ночь и с раннего утра ведут работы по устранению последствий непогоды во всех пострадавших районах.
"Основной удар стихия нанесла по Гудауте и Гудаутскому району. Уровень местных рек поднялся почти до двух метров. Затопило не менее 350 домов, были эвакуированы люди. В спасательной операции задействовано семь единиц техники, 45 человек личного состава ПСЧ (пожарно-спасательной части - ред.) города Гудаута, а также ПСО (поисково-спасательные отряды - ред.) городов Гагра и Сухум", - говорится в сообщении.
В Сухуме наводнение вызвало подтопление жилых домов по улицам Чанба, Щеглова, Агрба и Ашхацава. Пострадали не менее 30 домов, но здесь эвакуация людей не понадобилась. В Очамчырском районе подтопило дома в нескольких селах. Вышедшая из берегов река Тоумыш на некоторое время затруднила движение по автотрассе в районе одноименного села.
Также из-за сложных погодных условий были повалены две опоры высоковольной линии Бзыбь-220. На месте аварии работают аварийные бригады РУП "Черноморэнерго".