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В Абхазии из-за ливней реки вышли из берегов и затопили десятки домов
В Абхазии из-за ливней реки вышли из берегов и затопили десятки домов - РИА Новости, 27.07.2021
В Абхазии из-за ливней реки вышли из берегов и затопили десятки домов
Множество домов пострадало в Абхазии из-за сильных дождей, прошедших в ночь на вторник, большая часть повреждений пришлась на Гудаутский район, сообщили РИА... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T12:25
2021-07-27T12:25
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СУХУМ, 27 июл – РИА Новости. Множество домов пострадало в Абхазии из-за сильных дождей, прошедших в ночь на вторник, большая часть повреждений пришлась на Гудаутский район, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.В понедельник МЧС Абхазии сообщило о том, что сильные проливные дожди и смерчи могут пройти в Абхазии с 26 на 27 июля.Подразделения спасательного ведомства республики всю ночь и с раннего утра ведут работы по устранению последствий непогоды во всех пострадавших районах.В Сухуме наводнение вызвало подтопление жилых домов по улицам Чанба, Щеглова, Агрба и Ашхацава. Пострадали не менее 30 домов, но здесь эвакуация людей не понадобилась. В Очамчырском районе подтопило дома в нескольких селах. Вышедшая из берегов река Тоумыш на некоторое время затруднила движение по автотрассе в районе одноименного села.Также из-за сложных погодных условий были повалены две опоры высоковольной линии Бзыбь-220. На месте аварии работают аварийные бригады РУП "Черноморэнерго".
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мчс абхазии, абхазия, в мире
12:25 27.07.2021
 
В Абхазии из-за ливней реки вышли из берегов и затопили десятки домов

В Абхазии в ночь на вторник из-за сильных ливней затопило около 400 домов

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкСухуми
Сухуми - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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СУХУМ, 27 июл – РИА Новости. Множество домов пострадало в Абхазии из-за сильных дождей, прошедших в ночь на вторник, большая часть повреждений пришлась на Гудаутский район, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.
В понедельник МЧС Абхазии сообщило о том, что сильные проливные дожди и смерчи могут пройти в Абхазии с 26 на 27 июля.
Подразделения спасательного ведомства республики всю ночь и с раннего утра ведут работы по устранению последствий непогоды во всех пострадавших районах.
"Основной удар стихия нанесла по Гудауте и Гудаутскому району. Уровень местных рек поднялся почти до двух метров. Затопило не менее 350 домов, были эвакуированы люди. В спасательной операции задействовано семь единиц техники, 45 человек личного состава ПСЧ (пожарно-спасательной части - ред.) города Гудаута, а также ПСО (поисково-спасательные отряды - ред.) городов Гагра и Сухум", - говорится в сообщении.
В Сухуме наводнение вызвало подтопление жилых домов по улицам Чанба, Щеглова, Агрба и Ашхацава. Пострадали не менее 30 домов, но здесь эвакуация людей не понадобилась. В Очамчырском районе подтопило дома в нескольких селах. Вышедшая из берегов река Тоумыш на некоторое время затруднила движение по автотрассе в районе одноименного села.
Также из-за сложных погодных условий были повалены две опоры высоковольной линии Бзыбь-220. На месте аварии работают аварийные бригады РУП "Черноморэнерго".
 
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