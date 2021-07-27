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В Абхазии из-за ливней реки вышли из берегов и затопили десятки домов

В Абхазии из-за ливней реки вышли из берегов и затопили десятки домов - РИА Новости, 27.07.2021

В Абхазии из-за ливней реки вышли из берегов и затопили десятки домов

Множество домов пострадало в Абхазии из-за сильных дождей, прошедших в ночь на вторник, большая часть повреждений пришлась на Гудаутский район, сообщили РИА... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T12:25

2021-07-27T12:25

2021-07-27T12:25

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СУХУМ, 27 июл – РИА Новости. Множество домов пострадало в Абхазии из-за сильных дождей, прошедших в ночь на вторник, большая часть повреждений пришлась на Гудаутский район, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.В понедельник МЧС Абхазии сообщило о том, что сильные проливные дожди и смерчи могут пройти в Абхазии с 26 на 27 июля.Подразделения спасательного ведомства республики всю ночь и с раннего утра ведут работы по устранению последствий непогоды во всех пострадавших районах.В Сухуме наводнение вызвало подтопление жилых домов по улицам Чанба, Щеглова, Агрба и Ашхацава. Пострадали не менее 30 домов, но здесь эвакуация людей не понадобилась. В Очамчырском районе подтопило дома в нескольких селах. Вышедшая из берегов река Тоумыш на некоторое время затруднила движение по автотрассе в районе одноименного села.Также из-за сложных погодных условий были повалены две опоры высоковольной линии Бзыбь-220. На месте аварии работают аварийные бригады РУП "Черноморэнерго".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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