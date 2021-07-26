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Зеленский провел кадровые перестановки в Службе безопасности Украины
Зеленский провел кадровые перестановки в Службе безопасности Украины - РИА Новости, 26.07.2021
Зеленский провел кадровые перестановки в Службе безопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых перестановок в Службе безопасности Украины, в частности, сменил главу Антитеррористического центра,... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T20:33
2021-07-26T20:33
служба безопасности украины
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых перестановок в Службе безопасности Украины, в частности, сменил главу Антитеррористического центра, сообщила в понедельник вечером пресс-служба офиса президента."Президент Владимир Зеленский принял ряд решений в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины. Руслан Баранецкий освобожден от должности первого заместителя председателя СБУ и освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины... Сергей Андрущенко освобожден от должности заместителя председателя СБУ и переведен на должность первого заместителя главы СБУ и руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности", - говорится в сообщении на сайте офиса.Кроме того, Василий Малюк уволен с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Также отправлен в отставку начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины Алексей Корнейчук.Основной целью кадровых перестановок является обеспечение готовности СБУ к системной трансформации в соответствии с реформой ведомства, отмечается в сообщении."Никакой альтернативы реформе Службы нет и не будет. Как только парламент проголосует за реформу, мы должны начать трансформацию в первый же день, не теряя времени на адаптацию к принятому решению", - приводит слова Зеленского сайт его офиса.По словам президента, государство требует гораздо более интенсивной деятельности СБУ при выполнении поставленных задач. "Вторая задача - существенная активизация борьбы с контрабандой. Конкретный результат должен быть ощутимый как на границе, так и во всех институтах государства, ответственных за чистоту экономических процессов", - добавил Зеленский.По данным офиса президента, в результате деятельности контрабандистов Украина ежегодно теряет до 300 миллиардов гривен (11,1 миллиарда долларов).Верховная рада Украины 28 января приняла в первом чтении проект закона о Службе безопасности Украины, который касается совершенствования организационно-правовых основ деятельности службы. Третьего июня была представлена его новая редакция ко второму чтению. Реформирование Службы безопасности является одним из критериев сближения Украины с НАТО.
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служба безопасности украины, владимир зеленский, украина, в мире
20:33 26.07.2021
 
Зеленский провел кадровые перестановки в Службе безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых перестановок в Службе безопасности Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых перестановок в Службе безопасности Украины, в частности, сменил главу Антитеррористического центра, сообщила в понедельник вечером пресс-служба офиса президента.
"Президент Владимир Зеленский принял ряд решений в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины. Руслан Баранецкий освобожден от должности первого заместителя председателя СБУ и освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины... Сергей Андрущенко освобожден от должности заместителя председателя СБУ и переведен на должность первого заместителя главы СБУ и руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности", - говорится в сообщении на сайте офиса.
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Кроме того, Василий Малюк уволен с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Также отправлен в отставку начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины Алексей Корнейчук.
Основной целью кадровых перестановок является обеспечение готовности СБУ к системной трансформации в соответствии с реформой ведомства, отмечается в сообщении.
"Никакой альтернативы реформе Службы нет и не будет. Как только парламент проголосует за реформу, мы должны начать трансформацию в первый же день, не теряя времени на адаптацию к принятому решению", - приводит слова Зеленского сайт его офиса.
По словам президента, государство требует гораздо более интенсивной деятельности СБУ при выполнении поставленных задач. "Вторая задача - существенная активизация борьбы с контрабандой. Конкретный результат должен быть ощутимый как на границе, так и во всех институтах государства, ответственных за чистоту экономических процессов", - добавил Зеленский.
По данным офиса президента, в результате деятельности контрабандистов Украина ежегодно теряет до 300 миллиардов гривен (11,1 миллиарда долларов).
Верховная рада Украины 28 января приняла в первом чтении проект закона о Службе безопасности Украины, который касается совершенствования организационно-правовых основ деятельности службы. Третьего июня была представлена его новая редакция ко второму чтению. Реформирование Службы безопасности является одним из критериев сближения Украины с НАТО.
 
Служба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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