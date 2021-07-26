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В Карелии нашли массовое захоронение
В Карелии нашли массовое захоронение - РИА Новости, 26.07.2021
В Карелии нашли массовое захоронение
Захоронение 140 человек нашли в Карелии на территории Лахденпохского района, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:48
2021-07-26T14:09
россия
следственный комитет россии (ск рф)
лахденпохский район
республика карелия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Захоронение 140 человек нашли в Карелии на территории Лахденпохского района, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального управления СК. "Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия по факту обнаружения массового захоронения на территории Лахденпохского района проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.По данным пресс-службы, скелетированные останки и три черепа человека были найдены при проведении ландшафтных работ экскаватором на земельном участке вблизи поселка Тиурулла. При дальнейшем осмотре установлено, что захоронение содержит останки порядка 140 человек, их точное количество устанавливается. Также найдены остатки предметов быта того времени."В соответствии с заключением экспертов время наступления смерти соответствует давности более 100 лет. Для получения исторической справки о возможных причинах массового захоронения в рамках доследственной проверки следователями управления будут привлечены для взаимодействия историки и археологи", — говорится в сообщении.
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россия
лахденпохский район
республика карелия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), лахденпохский район, республика карелия, происшествия
11:48 26.07.2021 (обновлено: 14:09 26.07.2021)
 
В Карелии нашли массовое захоронение

В Карелии на территории Лахденпохского района нашли захоронение 140 человек

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Захоронение 140 человек нашли в Карелии на территории Лахденпохского района, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия по факту обнаружения массового захоронения на территории Лахденпохского района проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, скелетированные останки и три черепа человека были найдены при проведении ландшафтных работ экскаватором на земельном участке вблизи поселка Тиурулла. При дальнейшем осмотре установлено, что захоронение содержит останки порядка 140 человек, их точное количество устанавливается. Также найдены остатки предметов быта того времени.
"В соответствии с заключением экспертов время наступления смерти соответствует давности более 100 лет. Для получения исторической справки о возможных причинах массового захоронения в рамках доследственной проверки следователями управления будут привлечены для взаимодействия историки и археологи", — говорится в сообщении.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Лахденпохский районРеспублика КарелияПроисшествия
 
 
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