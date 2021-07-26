Захарова назвала отношение украинских властей к "Партии Шария" неадекватным
Захарова пообещала рассказывать о проблемах украинской "Партии Шария" ОБСЕ
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала рассказывать о проблемах "Партии Шария" европейским структурам, таким, как ОБСЕ.
"Пример неадекватного отношения к украинским оппозиционерам – мы постоянно эти примеры приводим, мы их излагаем в наших письмах по линии ОБСЕ… В контакте с представителями, руководством этой организации и других организаций. Мы каждый раз подчеркиваем то, что вряд ли они от Киева получать подобную статистику, подобные примеры мы им передаем. С удовольствием будем ваш пример будем тоже показывать", - заявила Захарова в интервью youtube-каналу украинского оппозиционера Анатолия Шария.
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В начале июня Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что провела обыски у основателей "Партии Шария" в рамках уголовного дела о посягательстве на территориальную целостность страны и подделке документов. Обыски проводились по адресам фактического проживания двух фигурантов дела: в столице и Бучанском районе Киевской области.
Правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, печать "Партии Шария" и банковские карты. Кроме того, проведены обыски в типографии в Виннице, где представители общественной организации печатали свою продукцию.
Также в начале июня лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий заявил, что Печерский суд Киева арестовал его имущество за границей.
Служба безопасности Украины сообщила 16 февраля, что подозревает Анатолия Шария по делу о государственной измене и разжигании национальной вражды. По мнению следователей, он осуществлял "противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере". Также Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск министерства юстиции Украины, в котором ведомство просит запретить деятельность "Партии Шария".
Шарий не жил на Украине последние девять лет, сейчас живет в одной из стран ЕС и имеет статус политического беженца в Литве. По последним данным социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), "Партия Шария" на выборах в Верховную раду не преодолела бы проходной барьер в 5%, набрала лишь 3,9%.