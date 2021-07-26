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Захарова связала убийство президента Гаити с его переговорами с Китаем
Захарова связала убийство президента Гаити с его переговорами с Китаем - РИА Новости, 26.07.2021
Захарова связала убийство президента Гаити с его переговорами с Китаем
Убийство президента Гаити может быть связано с его переговорами с КНР о поставках вакцины и с возможным отказом от признания Тайваня, написала официальный... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T21:30
2021-07-26T21:32
россия
жовенель моиз
мария захарова
николас мадуро
гаити
сша
в мире
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Убийство президента Гаити может быть связано с его переговорами с КНР о поставках вакцины и с возможным отказом от признания Тайваня, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена, она проходила лечение в больнице Майами. Правоохранительные органы Гаити сообщили, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии, арестованы 23 человека.Захарова обратила внимание, что еще 16 июня 2021 года постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Пекин в том, что тот использует "давление вакцинной дипломатии" на Гаити – одно из немногих государств, до сих пор поддерживающих дипломатические отношения с Тайванем, а не с КНР."Не исключено, что американцам стало известно о контактах Пекина и Порт-О-Пренса, остро нуждающегося в вакцинах.... Пока гаитяне погибали от коронавируса, перед глазами президента Гаити Жовенеля Моиза был пример соседней Доминиканской Республики, недавно признавшей КНР, разорвавшей дипотношения с Тайванем и получающей содействие в борьбе с коронавирусом", - написала Захарова в своем telegram-канале.Кроме того, Доминиканская Республика привлекает китайские инвестиции к строительству доминиканско-гаитянской пограничной железной дороги."Развитие инфраструктуры (в первую очередь – дорожной) было одним из приоритетов Моиза на посту президента", - напомнила Захарова.Кроме того, после убийства Моиза часть исполнителей скрывалась в представительстве Тайваня."Значительная часть задержанных прилетела на остров Гаити на самолете из Колумбии. Колумбия вот уже много лет также является одним из оплотов влияния Вашингтона в Латинской Америке", - добавила также Захарова. При этом билеты из столицы Колумбии были куплены на кредитную карточку охранного агентства из Флориды (США) CTU Security.Кроме того, венесуэльские контрразведчики сообщили, что CTU Security в свое время была причастна к неудавшемуся покушению на лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.Наконец, двое из подозреваемых являются гражданами США с американскими паспортами, отметила представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20210726/zakharova-1743003934.html
https://ria.ru/20210723/provokatsiya-1742627224.html
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россия, жовенель моиз, мария захарова, николас мадуро, гаити, сша, в мире
21:30 26.07.2021 (обновлено: 21:32 26.07.2021)
 
Захарова связала убийство президента Гаити с его переговорами с Китаем

Представитель МИД Мария Захарова связала убийство президента Гаити с его переговорами с Китаем

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Убийство президента Гаити может быть связано с его переговорами с КНР о поставках вакцины и с возможным отказом от признания Тайваня, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена, она проходила лечение в больнице Майами. Правоохранительные органы Гаити сообщили, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии, арестованы 23 человека.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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Захарова обратила внимание, что еще 16 июня 2021 года постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Пекин в том, что тот использует "давление вакцинной дипломатии" на Гаити – одно из немногих государств, до сих пор поддерживающих дипломатические отношения с Тайванем, а не с КНР.
"Не исключено, что американцам стало известно о контактах Пекина и Порт-О-Пренса, остро нуждающегося в вакцинах.... Пока гаитяне погибали от коронавируса, перед глазами президента Гаити Жовенеля Моиза был пример соседней Доминиканской Республики, недавно признавшей КНР, разорвавшей дипотношения с Тайванем и получающей содействие в борьбе с коронавирусом", - написала Захарова в своем telegram-канале.
Кроме того, Доминиканская Республика привлекает китайские инвестиции к строительству доминиканско-гаитянской пограничной железной дороги.
"Развитие инфраструктуры (в первую очередь – дорожной) было одним из приоритетов Моиза на посту президента", - напомнила Захарова.
Кроме того, после убийства Моиза часть исполнителей скрывалась в представительстве Тайваня.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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"Значительная часть задержанных прилетела на остров Гаити на самолете из Колумбии. Колумбия вот уже много лет также является одним из оплотов влияния Вашингтона в Латинской Америке", - добавила также Захарова. При этом билеты из столицы Колумбии были куплены на кредитную карточку охранного агентства из Флориды (США) CTU Security.
"Нередко под ширмой "охранных агентств" в Штатах скрываются частные военные компании, наемники, которых американцы используют для достижения своих целей в различных регионах мира", - напомнила Захарова.
Кроме того, венесуэльские контрразведчики сообщили, что CTU Security в свое время была причастна к неудавшемуся покушению на лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.
"То есть соответствующий опыт у убийц есть. Часть из них проходили подготовку в США, как сообщают СМИ", - отметила Захарова.
Наконец, двое из подозреваемых являются гражданами США с американскими паспортами, отметила представитель МИД РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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РоссияЖовенель МоизМария ЗахароваНиколас МадуроГаитиСШАВ мире
 
 
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