21:30 26.07.2021 (обновлено: 21:32 26.07.2021)
Захарова связала убийство президента Гаити с его переговорами с Китаем
Представитель МИД Мария Захарова связала убийство президента Гаити с его переговорами с Китаем
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Убийство президента Гаити может быть связано с его переговорами с КНР о поставках вакцины и с возможным отказом от признания Тайваня, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена, она проходила лечение в больнице Майами. Правоохранительные органы Гаити сообщили, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии, арестованы 23 человека.
"Не исключено, что американцам стало известно о контактах Пекина и Порт-О-Пренса, остро нуждающегося в вакцинах.... Пока гаитяне погибали от коронавируса, перед глазами президента Гаити Жовенеля Моиза был пример соседней Доминиканской Республики, недавно признавшей КНР, разорвавшей дипотношения с Тайванем и получающей содействие в борьбе с коронавирусом", - написала Захарова в своем telegram-канале.
Кроме того, Доминиканская Республика привлекает китайские инвестиции к строительству доминиканско-гаитянской пограничной железной дороги.
"Развитие инфраструктуры (в первую очередь – дорожной) было одним из приоритетов Моиза на посту президента", - напомнила Захарова.
Кроме того, после убийства Моиза часть исполнителей скрывалась в представительстве Тайваня.
"Значительная часть задержанных прилетела на остров Гаити на самолете из Колумбии. Колумбия вот уже много лет также является одним из оплотов влияния Вашингтона в Латинской Америке", - добавила также Захарова. При этом билеты из столицы Колумбии были куплены на кредитную карточку охранного агентства из Флориды (США) CTU Security.
"Нередко под ширмой "охранных агентств" в Штатах скрываются частные военные компании, наемники, которых американцы используют для достижения своих целей в различных регионах мира", - напомнила Захарова.
Кроме того, венесуэльские контрразведчики сообщили, что CTU Security в свое время была причастна к неудавшемуся покушению на лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.
"То есть соответствующий опыт у убийц есть. Часть из них проходили подготовку в США, как сообщают СМИ", - отметила Захарова.
Наконец, двое из подозреваемых являются гражданами США с американскими паспортами, отметила представитель МИД РФ.