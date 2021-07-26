https://ria.ru/20210726/zakharova-1743009822.html

Захарова связала убийство президента Гаити с его переговорами с Китаем

Захарова связала убийство президента Гаити с его переговорами с Китаем - РИА Новости, 26.07.2021

Захарова связала убийство президента Гаити с его переговорами с Китаем

Убийство президента Гаити может быть связано с его переговорами с КНР о поставках вакцины и с возможным отказом от признания Тайваня, написала официальный... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T21:30

2021-07-26T21:30

2021-07-26T21:32

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Убийство президента Гаити может быть связано с его переговорами с КНР о поставках вакцины и с возможным отказом от признания Тайваня, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена, она проходила лечение в больнице Майами. Правоохранительные органы Гаити сообщили, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии, арестованы 23 человека.Захарова обратила внимание, что еще 16 июня 2021 года постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Пекин в том, что тот использует "давление вакцинной дипломатии" на Гаити – одно из немногих государств, до сих пор поддерживающих дипломатические отношения с Тайванем, а не с КНР."Не исключено, что американцам стало известно о контактах Пекина и Порт-О-Пренса, остро нуждающегося в вакцинах.... Пока гаитяне погибали от коронавируса, перед глазами президента Гаити Жовенеля Моиза был пример соседней Доминиканской Республики, недавно признавшей КНР, разорвавшей дипотношения с Тайванем и получающей содействие в борьбе с коронавирусом", - написала Захарова в своем telegram-канале.Кроме того, Доминиканская Республика привлекает китайские инвестиции к строительству доминиканско-гаитянской пограничной железной дороги."Развитие инфраструктуры (в первую очередь – дорожной) было одним из приоритетов Моиза на посту президента", - напомнила Захарова.Кроме того, после убийства Моиза часть исполнителей скрывалась в представительстве Тайваня."Значительная часть задержанных прилетела на остров Гаити на самолете из Колумбии. Колумбия вот уже много лет также является одним из оплотов влияния Вашингтона в Латинской Америке", - добавила также Захарова. При этом билеты из столицы Колумбии были куплены на кредитную карточку охранного агентства из Флориды (США) CTU Security.Кроме того, венесуэльские контрразведчики сообщили, что CTU Security в свое время была причастна к неудавшемуся покушению на лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.Наконец, двое из подозреваемых являются гражданами США с американскими паспортами, отметила представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20210726/zakharova-1743003934.html

https://ria.ru/20210723/provokatsiya-1742627224.html

https://ria.ru/20210722/potok-1742448873.html

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россия, жовенель моиз, мария захарова, николас мадуро, гаити, сша, в мире