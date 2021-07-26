https://ria.ru/20210726/yuan-1742895307.html

Меньше санкций, больше торговли. Как Китай делает юань международным

Меньше санкций, больше торговли. Как Китай делает юань международным - РИА Новости, 26.07.2021

Меньше санкций, больше торговли. Как Китай делает юань международным

Во всем мире сегодня насчитывается 159 валют, однако далеко не все они одинаково важны. Лишь несколько используются для международных платежей. Такие, уже... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T12:12

2021-07-26T12:12

2021-07-26T14:56

россия-китай: главное

юань

си цзиньпин

китай

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МОСКВА, 26 июл — Проект "Россия — Китай: главное". Во всем мире сегодня насчитывается 159 валют, однако далеко не все они одинаково важны. Лишь несколько используются для международных платежей. Такие, уже ставшие международными, валюты — своего рода элитный клуб, куда новичку попасть непросто. Однако Китай этого добился и теперь намерен сделать юань альтернативой доллару и евро. Это облегчит торговлю КНР с другими странами и позволит уклоняться от западных санкций. Какие изменения ждут финансовую систему, в которой до сих пор доминируют американская и европейская валюты, — в материале проекта "Россия — Китай: главное".Новая валюта мируЮань может стать третьей по значимости резервной валютой к 2030 году. В этом году международное использование жэньминьби — так официально называют китайский юань — установило рекорд последних пяти лет. К такому выводу пришли специалисты агентства Goldman Sachs. Причина взлета — рост иностранных инвестиций в китайские акции и облигации, деноминированные в китайской валюте.Интернационализация юаня — давно обсуждаемая цель китайского руководства. В 2015 году юань присоединился к доллару, евро, иене и британскому фунту стерлингов в корзине валют Международного валютного фонда, став в ней единственной неконвертируемой валютой.Международную валюту используют для внешнеэкономических операций, например при торговых расчетах. Часто, чтобы расплатиться, контрагенту приходится менять свою валюту на доллары, а затем переводить их в юани. Из-за колебаний курса это обходится дороже, чем оплата напрямую в жэньминьби.Как бы то ни было, если сравнивать долю оборота в мировой торговле с долей в мировом ВВП, Китай все еще сильно отстает от других стран. На валюты, используемые в США, Канаде, Британии и ЕС, приходится 84% мировой торговли. При этом в этих странах проживает десять процентов населения планеты, и на них вместе взятых приходится 35% мирового ВВП. Доля одной лишь КНР в мировом ВВП равна примерно 20%, а на страну приходится почти 18% населения Земли.По мере того как Китай с конца прошлого века выходил на мировую арену и развивал экономику, главной целью правительства было обеспечение комфортных условий на мировом рынке для своих компаний. Торговля в юанях снижает для них риски. Однако вместе со стремительным ростом КНР и ее превращением во вторую экономику мира сменились и установки. Теперь стране необходимо обеспечить свое влияние в международных финансовых институтах.Ухудшение отношений с США еще сильнее убедили в этом руководство в Пекине, ведь санкции, которые в последние годы все чаще вводит Вашингтон, стали главным инструментом сдерживания конкурентов именно потому, что США контролируют глобальную платежную систему.Угрозы и решенияК подготовке независимой от доллара платежной системы Китай приступил уже давно. Первая пилотная схема появилась в 2009 году. В ней участвовали пять городов материкового Китая с одной стороны и специальные административные районы Гонконг и Макао и страны АСЕАН — с другой. Так расчеты в юанях стали впервые возможны за пределами КНР. Спустя два года программу расширили, и теперь в ней участвует весь материковый Китай и остальной мир.В 18 зонах свободной торговли Китая банки могут напрямую производить оплату за товары и услуги в юанях. Помимо этого, руководство страны запустило несколько инициатив, позволяющих более широко использовать жэньминьби. В частности, с 2011 года существует программа "Квалифицированный иностранный институциональный инвестор в юанях", в ее рамках иностранные инвесторы могут напрямую инвестировать в рынки акций и облигаций материкового Китая. Появились также инвестиционные каналы между Шанхайской и Гонконгской, Шэньчжэньской и Гонконгской фондовыми биржами, по которым инвесторы могут торговать акциями на другом рынке, используя своих местных брокеров.Есть и другие механизмы: Китай подписал соглашения о валютных свопах с 39 развивающимися странами. Это значит, что Центральные банки этих государств пополняют свои резервы юанями, а Народный банк Китая — валютами стран-партнеров.В немалой степени интернационализации юаня способствует флагманская инициатива председателя Си Цзиньпина "Один пояс, один путь". Большая часть платежей между странами-участницами проходит через китайскую систему трансграничных межбанковских платежей CIPS — альтернативу SWIFT. Она начала работу в 2015 году и спустя три года обрабатывала платежей на сумму около 26 триллионов юаней — на 80% больше, чем годом ранее.Еще один способ сделать юань международной валютой — перевести его в цифру. Электронный юань в Китае уже появился, чтобы расплачиваться с помощью такой валюты, не нужен банковский счет, а значит, и западную систему обойти можно.И все же Китай не планирует заменять юанем доллар и не стремится к мировому финансовому господству. Для этого необходимо, чтобы движение капитала в китайской валюте было свободным, но руководство страны его строго контролирует. К тому же в приоритетах, причем не только у КНР, — смягчить удар западных санкций по экономике и обеспечить более удобные и дешевые торговые расчеты с иностранными партнерами. И все же интернационализация юаня в любом случае изменит баланс финансовой и геополитической мощи и вполне может подорвать господствующее положение западных стран.

https://ria.ru/20210723/startapery-1742572586.html

https://ria.ru/20210721/partnerstvo-1742246377.html

https://ria.ru/20210719/elektromobili-1741861010.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юань, си цзиньпин, китай