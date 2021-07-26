https://ria.ru/20210726/yaponiya-1742963584.html

Посольство Японии раскрыло детали переговоров с МИД России

Посольство Японии раскрыло детали переговоров с МИД России - РИА Новости, 27.07.2021

Посольство Японии раскрыло детали переговоров с МИД России

На встрече посла Японии Тоёхиса Кодзуки с замглавы МИД РФ Игорем Моргуловым японская сторона указала, что ряд действий российской стороны не служит в пользу... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-26T17:04

2021-07-26T17:04

2021-07-27T00:01

такэо мори

михаил галузин

михаил мишустин

москва

япония

токио

в мире

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. На встрече посла Японии Тоёхиса Кодзуки с замглавы МИД РФ Игорем Моргуловым японская сторона указала, что ряд действий российской стороны не служит в пользу развития взаимовыгодных японо-российских отношений, сообщило посольство Японии в Москве."Японская сторона указала на то, что ряд действий российской стороны не служит в пользу развития взаимовыгодных японо-российских отношений и настоятельно потребовала от российской стороны конструктивных действий для продвижения переговоров по заключению мирного договора, в том числе по совместной хозяйственной деятельности, в целях развития отношений между странами", - говорится в пресс-релизе посольства.Ранее постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори в связи с визитом премьер-министра России Михаила Мишустина на "северные территории" вызвал посла России Михаила Галузина в МИД и заявил протест в связи с этой поездкой.После этого в МИД РФ в понедельник вызвали посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки, ему выражен протест в связи с недружественными шагами Токио в контексте территориальных притязаний Японии к России.Посол Японии Тоёхиса Кодзуки провел в МИД РФ еще одну встречу с заместителем министра - Сергеем Рябковым, сообщил МИД РФ."Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Рябкова с послом Японии в Москве Тоехисом Кодзуки. Проведен углубленный обмен мнениями по представляющим взаимный интерес актуальным темам глобальной и региональной безопасности", - сообщил МИД РФ.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20210726/kurily-1742906476.html

москва

япония

токио

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такэо мори, михаил галузин, михаил мишустин, москва, япония, токио, в мире