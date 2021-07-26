https://ria.ru/20210726/yaponiya-1742857100.html
Посла России вызвали в МИД Японии из-за поездки Мишустина на Итуруп
Посла России вызвали в МИД Японии из-за поездки Мишустина на Итуруп - РИА Новости, 26.07.2021
Посла России вызвали в МИД Японии из-за поездки Мишустина на Итуруп
МИД Японии вызвал посла России Михаила Галузина, чтобы заявить протест в связи с визитом премьер-министра Михаила Мишустина на Итуруп, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T07:43
2021-07-26T07:43
2021-07-26T09:07
россия
итуруп
михаил мишустин
мид японии
курильские острова
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742539233_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_74310d0d55fe4690916d49a9e0cfa644.jpg
ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. МИД Японии вызвал посла России Михаила Галузина, чтобы заявить протест в связи с визитом премьер-министра Михаила Мишустина на Итуруп, сообщило агентство Киодо.Постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори в связи с визитом Мишустина на "северные территории", как в Японии называют российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, вызвал Галузина для того, чтобы заявить протест, сообщило агентство со ссылкой на источники в руководстве министерства.В понедельник Мишустин начал рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа и прибыл на Итуруп.Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20210726/kurily-1742856429.html
https://ria.ru/20210726/kurily-1742856920.html
россия
итуруп
курильские острова
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742539233_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_de57c29d60149c19ab0f4b08f510ee8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, итуруп, михаил мишустин, мид японии, курильские острова, япония, в мире
07:43 26.07.2021 (обновлено: 09:07 26.07.2021)
Посла России вызвали в МИД Японии из-за поездки Мишустина на Итуруп
Посла России вызвали в японский МИД из-за поездки Мишустина на Итуруп