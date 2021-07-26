https://ria.ru/20210726/yaponiya-1742857100.html

Посла России вызвали в МИД Японии из-за поездки Мишустина на Итуруп

Посла России вызвали в МИД Японии из-за поездки Мишустина на Итуруп - РИА Новости, 26.07.2021

Посла России вызвали в МИД Японии из-за поездки Мишустина на Итуруп

МИД Японии вызвал посла России Михаила Галузина, чтобы заявить протест в связи с визитом премьер-министра Михаила Мишустина на Итуруп, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T07:43

2021-07-26T07:43

2021-07-26T09:07

россия

итуруп

михаил мишустин

мид японии‎

курильские острова

япония

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ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. МИД Японии вызвал посла России Михаила Галузина, чтобы заявить протест в связи с визитом премьер-министра Михаила Мишустина на Итуруп, сообщило агентство Киодо.Постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори в связи с визитом Мишустина на "северные территории", как в Японии называют российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, вызвал Галузина для того, чтобы заявить протест, сообщило агентство со ссылкой на источники в руководстве министерства.В понедельник Мишустин начал рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа и прибыл на Итуруп.Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20210726/kurily-1742856429.html

https://ria.ru/20210726/kurily-1742856920.html

россия

итуруп

курильские острова

япония

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россия, итуруп, михаил мишустин, мид японии‎, курильские острова, япония, в мире