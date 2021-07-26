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Посла России вызвали в МИД Японии из-за поездки Мишустина на Итуруп
Посла России вызвали в МИД Японии из-за поездки Мишустина на Итуруп - РИА Новости, 26.07.2021
Посла России вызвали в МИД Японии из-за поездки Мишустина на Итуруп
МИД Японии вызвал посла России Михаила Галузина, чтобы заявить протест в связи с визитом премьер-министра Михаила Мишустина на Итуруп, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T07:43
2021-07-26T09:07
россия
итуруп
михаил мишустин
мид японии‎
курильские острова
япония
в мире
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ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. МИД Японии вызвал посла России Михаила Галузина, чтобы заявить протест в связи с визитом премьер-министра Михаила Мишустина на Итуруп, сообщило агентство Киодо.Постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори в связи с визитом Мишустина на "северные территории", как в Японии называют российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, вызвал Галузина для того, чтобы заявить протест, сообщило агентство со ссылкой на источники в руководстве министерства.В понедельник Мишустин начал рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа и прибыл на Итуруп.Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20210726/kurily-1742856429.html
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итуруп
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россия, итуруп, михаил мишустин, мид японии‎, курильские острова, япония, в мире
07:43 26.07.2021 (обновлено: 09:07 26.07.2021)
 
Посла России вызвали в МИД Японии из-за поездки Мишустина на Итуруп

Посла России вызвали в японский МИД из-за поездки Мишустина на Итуруп

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. МИД Японии вызвал посла России Михаила Галузина, чтобы заявить протест в связи с визитом премьер-министра Михаила Мишустина на Итуруп, сообщило агентство Киодо.
Постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори в связи с визитом Мишустина на "северные территории", как в Японии называют российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, вызвал Галузина для того, чтобы заявить протест, сообщило агентство со ссылкой на источники в руководстве министерства.
Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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Токио принял во внимание слова Путина о совместной деятельности на Курилах
В понедельник Мишустин начал рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа и прибыл на Итуруп.
Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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Мишустин обсудит с Путиным "интересные" меры по Курилам
 
РоссияИтурупМихаил МишустинМИД Японии‎Курильские островаЯпонияВ мире
 
 
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