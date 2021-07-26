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Евросоюз запросил в ВТО консультации с Россией по ограничениям на поставки
Евросоюз запросил в ВТО консультации с Россией по ограничениям на поставки - РИА Новости, 26.07.2021
Евросоюз запросил в ВТО консультации с Россией по ограничениям на поставки
Всемирная торговая организация (ВТО) в понедельник опубликовала текст запроса Евросоюза о консультациях с Россией по поводу определенных ограничений на поставки РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T18:16
2021-07-26T18:16
россия
еврокомиссия
всемирная торговая организация (вто)
евросоюз
в мире
экономика
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ЖЕНЕВА, 26 июл - РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) в понедельник опубликовала текст запроса Евросоюза о консультациях с Россией по поводу определенных ограничений на поставки госкомпаниям РФ товаров и услуг европейских компаний."Европейский союз запросил в рамках ВТО консультации по спору с Российской Федерацией относительно российских мер, которые, по утверждению ЕС, являются частью программы импортозамещения. Запрос был разослан членам ВТО 26 июля", - говорится в сообщении ВТО.Как сообщили в ВТО, Евросоюз считает, что меры, относящиеся к деятельности определенных государственных структур, а также законы и нормативные акты, регулирующие эту деятельность, несовместимы с различными положениями Генерального соглашения ВТО по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 года, Генерального соглашения о торговле услугами и протокола о присоединении России к ВТО.Запрос на консультации - это первый шаг в процессе разрешения спора в ВТО. На них обычно отводится 60 дней. Если консультации не дают результата, заявитель может попросить организацию сформировать панель арбитров, которые будут рассматривать спор.Девятнадцатого июля Еврокомиссия от имени Евросоюза начала разбирательство в ВТО с Россией. ЕС оспаривает три меры России, которые кажутся несовместимыми с правилами ВТО, требующими от членов организации, среди прочего, недискриминационного отношения к иностранным и отечественным производителям товаров и услуг.Это включает дискриминационную оценку заявок на закупки, сообщила ранее ЕК. Ещё один момент, на который указывала ЕК, это требования к российским компаниям, которые хотят закупать определенную машиностроительную продукцию за рубежом, получать специальное разрешение. Такое разрешение не нужно для закупки отечественной машиностроительной продукции.Также отмечались требования к национальным квотам при закупках: около 250 товаров, включая автомобили, оборудование, медицинские приборы и текстильные изделия, из которых до 90% должны быть отечественными товарами.Россия с 2015 года постепенно расширила свою политику импортозамещения за счет использования различных ограничений и стимулов, пишет Еврокомиссия. Они направлены на замену использования иностранных товаров и услуг в закупочных контрактах некоторых связанных с государством организаций, а также юридических лиц в инвестиционных проектах, финансируемых государством.
https://ria.ru/20210720/isk-1742007314.html
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россия, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, в мире, экономика
18:16 26.07.2021
 
Евросоюз запросил в ВТО консультации с Россией по ограничениям на поставки

ВТО опубликовала запрос Евросоюза о консультациях с Россией по ограничениям на поставки госкомпаниям

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 26 июл - РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) в понедельник опубликовала текст запроса Евросоюза о консультациях с Россией по поводу определенных ограничений на поставки госкомпаниям РФ товаров и услуг европейских компаний.
"Европейский союз запросил в рамках ВТО консультации по спору с Российской Федерацией относительно российских мер, которые, по утверждению ЕС, являются частью программы импортозамещения. Запрос был разослан членам ВТО 26 июля", - говорится в сообщении ВТО.
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Как сообщили в ВТО, Евросоюз считает, что меры, относящиеся к деятельности определенных государственных структур, а также законы и нормативные акты, регулирующие эту деятельность, несовместимы с различными положениями Генерального соглашения ВТО по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 года, Генерального соглашения о торговле услугами и протокола о присоединении России к ВТО.
Запрос на консультации - это первый шаг в процессе разрешения спора в ВТО. На них обычно отводится 60 дней. Если консультации не дают результата, заявитель может попросить организацию сформировать панель арбитров, которые будут рассматривать спор.
Девятнадцатого июля Еврокомиссия от имени Евросоюза начала разбирательство в ВТО с Россией. ЕС оспаривает три меры России, которые кажутся несовместимыми с правилами ВТО, требующими от членов организации, среди прочего, недискриминационного отношения к иностранным и отечественным производителям товаров и услуг.
Это включает дискриминационную оценку заявок на закупки, сообщила ранее ЕК. Ещё один момент, на который указывала ЕК, это требования к российским компаниям, которые хотят закупать определенную машиностроительную продукцию за рубежом, получать специальное разрешение. Такое разрешение не нужно для закупки отечественной машиностроительной продукции.
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Также отмечались требования к национальным квотам при закупках: около 250 товаров, включая автомобили, оборудование, медицинские приборы и текстильные изделия, из которых до 90% должны быть отечественными товарами.
Россия с 2015 года постепенно расширила свою политику импортозамещения за счет использования различных ограничений и стимулов, пишет Еврокомиссия. Они направлены на замену использования иностранных товаров и услуг в закупочных контрактах некоторых связанных с государством организаций, а также юридических лиц в инвестиционных проектах, финансируемых государством.
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