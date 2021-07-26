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Взаимная отмена виз между Россией и Намибией начнется со 2 августа

Взаимная отмена виз между Россией и Намибией начнется со 2 августа - РИА Новости, 26.07.2021

Взаимная отмена виз между Россией и Намибией начнется со 2 августа

Соглашение между правительствами РФ и Республики Намибия, подписанное в Виндхуке 14 апреля 2021 года, вступает в силу 2 августа, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T17:53

2021-07-26T17:53

2021-07-26T17:57

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Соглашение между правительствами РФ и Республики Намибия, подписанное в Виндхуке 14 апреля 2021 года, вступает в силу 2 августа, сообщил МИД РФ."Граждане Российской Федерации могут въезжать и пребывать на территории Намибии без виз до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, если целью их въезда не является осуществление трудовой деятельности, обучение или проживание в стране. Аналогичные права при посещении РФ предоставляются и гражданам Намибии", - сообщил МИД РФ.При этом въезд в Российскую Федерацию граждан Намибии сейчас осуществляется с учетом ограничений, установленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 635-р "О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства и временном приостановлении оформления и выдачи виз и приглашений" в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, напомнили в ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20210424/1729734472.html

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