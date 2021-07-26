https://ria.ru/20210726/vinodelie-1742968792.html

Евросоюз не запрашивал в ВТО консультации с Россией по закону о виноделии

Евросоюз не запрашивал в ВТО консультации с Россией по закону о виноделии - РИА Новости, 26.07.2021

Евросоюз не запрашивал в ВТО консультации с Россией по закону о виноделии

Евросоюз пока не запрашивал консультации с Россией в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по спору вокруг российского закона о виноделии, сообщил... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T17:25

2021-07-26T17:25

2021-07-26T17:25

россия

виноделие

всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

франция

экономика

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ЖЕНЕВА, 26 июл - РИА Новости. Евросоюз пока не запрашивал консультации с Россией в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по спору вокруг российского закона о виноделии, сообщил журналистам в понедельник торговый источник в Женеве.Он допустил, что Москва и Брюссель ведут соответствующие переговоры, но отметил, что ВТО к ним не причастна. "К сожалению, я не могу сказать вам, каков статус этих дискуссий, если они действительно имеют место", - заключил источник.Ранее были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только в отношении отечественной продукции, произведенной в России. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию "игристое вино". Позднее комитет вин Шампани (Comité Champagne) в своем заявлении назвал неприемлемым новый российский закон, отмечая, в частности, что он ставит под угрозу переговоры между Францией и Россией по вопросам защиты апелласьонов, которые велись более 20 лет. Комитет призвал дипломатов Франции и Европейского союза мобилизовать усилия, чтобы добиться пересмотра этого закона. Сопредседатели комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали французских производителей приостановить поставки шампанского в Россию.

https://ria.ru/20210716/vinodelie-1741486434.html

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россия, виноделие, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, франция, экономика