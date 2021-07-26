https://ria.ru/20210726/vengriya-1742910952.html

Венгрия открывается для вакцинированных туристов из России

Венгрия открывается для вакцинированных туристов из России - РИА Новости, 26.07.2021

Венгрия открывается для вакцинированных туристов из России

С 27 июля российским путешественникам, сделавшим прививку от коронавируса, не нужно будет сдавать дополнительные тесты для въезда в Венгрию, сообщается со... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T14:45

2021-07-26T14:45

2021-07-26T19:25

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. С 27 июля российским путешественникам, сделавшим прививку от коронавируса, не нужно будет сдавать дополнительные тесты для въезда в Венгрию, сообщается со ссылкой на заявление главы местного МИД Петера Сийярто.По его словам, решение взаимовыгодно для обоих государств: наши соотечественники смогут въезжать в Венгрию в туристических целях при условии прохождения полной вакцинации от COVID-19, а местные жители — прибывать в Россию. Им, правда, для этого необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест.Глава МИД также выразил надежду, что именно отдыхающие из нашей страны помогут восстановить туристическую отрасль, которая сильно пострадала из-за пандемии и ограничительных мер.Напомним, ранее для визита в Венгрию россияне должны были предоставить два отрицательных теста на коронавирус, сделанные в течение пяти дней до въезда с разницей в 48 часов, либо отправиться на двухнедельный карантин после пересечения границы.

https://ria.ru/20210724/aviasoobschenie-1742637149.html

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коронавирус covid-19, россия, туристы, новости - туризм, венгрия