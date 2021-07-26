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Аналитик подсказал, когда покупать валюту для поездки в отпуск
Аналитик подсказал, когда покупать валюту для поездки в отпуск - РИА Новости, 26.07.2021
Аналитик подсказал, когда покупать валюту для поездки в отпуск
Приобретать валюту можно лишь в рамках грамотного ведения своего семейного бюджета – тогда вопрос инвестиций в валюту для отпуска перестанет быть важным,... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T01:12
2021-07-26T01:12
россия
экономика
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Приобретать валюту можно лишь в рамках грамотного ведения своего семейного бюджета – тогда вопрос инвестиций в валюту для отпуска перестанет быть важным, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Алексей Коренев.Важно научиться управлять собственными финансами и регулярно покупать валюту – для отпуска, накоплений или с другими целями. Таким образом, вы сформируете валютный портфель. Тогда не получится так, что из-за форс-мажора часть купленной валюты придется продавать – ведь у тех, кто планирует свой бюджет, непредвиденных трат не бывает."Когда вы научитесь управлять своими собственными финансами, составите внятный и логически обоснованный план затрат на текущий год и ближайшие последующие годы, вопрос времени покупки валюты перестанет быть актуальным", - убежден эксперт.В вашем бюджете просто появится строка "инвестиции в валюту", которая по мере возможностей и в соответствии с реалиями рынка будет заполняться долларами и евро, купленными в фонд семейного благосостояния. Оттуда при необходимости можно будет взять и на отпуск.
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россия, экономика
01:12 26.07.2021
 
Аналитик подсказал, когда покупать валюту для поездки в отпуск

Финансовый аналитик Коренев объяснил, когда покупать валюту для поездки в отпуск

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой доллара в Москве
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Приобретать валюту можно лишь в рамках грамотного ведения своего семейного бюджета – тогда вопрос инвестиций в валюту для отпуска перестанет быть важным, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Алексей Коренев.
Важно научиться управлять собственными финансами и регулярно покупать валюту – для отпуска, накоплений или с другими целями. Таким образом, вы сформируете валютный портфель. Тогда не получится так, что из-за форс-мажора часть купленной валюты придется продавать – ведь у тех, кто планирует свой бюджет, непредвиденных трат не бывает.
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Эксперт рассказал, как финансово подготовиться к отпуску
"Когда вы научитесь управлять своими собственными финансами, составите внятный и логически обоснованный план затрат на текущий год и ближайшие последующие годы, вопрос времени покупки валюты перестанет быть актуальным", - убежден эксперт.
В вашем бюджете просто появится строка "инвестиции в валюту", которая по мере возможностей и в соответствии с реалиями рынка будет заполняться долларами и евро, купленными в фонд семейного благосостояния. Оттуда при необходимости можно будет взять и на отпуск.
 
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