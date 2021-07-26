https://ria.ru/20210726/vaktsiny-1743012457.html

В ВОЗ оценили риски после прививок AstraZeneca и Janssen

В ВОЗ оценили риски после прививок AstraZeneca и Janssen - РИА Новости, 26.07.2021

В ВОЗ оценили риски после прививок AstraZeneca и Janssen

Всемирная организация здравоохранения будет изучать случаи появления синдрома Гийена-Барре после прививок вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca, однако... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T22:15

2021-07-26T22:15

2021-07-26T23:34

распространение коронавируса

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astrazeneca

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европа

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ЖЕНЕВА, 26 июл - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения будет изучать случаи появления синдрома Гийена-Барре после прививок вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca, однако польза от них превышает возможные риски, говорится в опубликованном в понедельник заявлении Глобального консультативного комитета ВОЗ по безопасности вакцин.Консультативный комитет ВОЗ 13 и 20 июля провел виртуальное заседание для обсуждения редких сообщений о появлении синдрома Гийена-Барре после прививок вакцинами COVID-19 компаний Janssen и AstraZeneca. В основе обеих вакцин используется аденовирус.Как отмечается, редкое заболевание иммунной системы было выявлено в 227 случаях на 51,4 миллиона доз вакцин производимой в Европе Vaxzevria компании AstraZeneca, а также 100 случаев на 12,2 миллиона доз вакцины Janssen."На основании тщательного научного анализа имеющейся информации подкомитет Консультативного комитета пришел к следующим выводам и рекомендациям. Редкие случаи синдрома Гийена-Барре были зарегистрированы после вакцинации аденовирусными векторными вакцинами COVID-19. Увеличение числа сообщений о синдроме Гийена-Барре не наблюдалось после вакцинации мРНК-вакцинами COVID-19. Для полной оценки значимости этих событий необходимы более тщательные исследования с использованием альтернативных источников данных и надежных схем исследования, а также сравнение вакцинированных и невакцинированных групп населения", - говорится в заявлении.В документе указывается, что лица, получающие вакцины от COVID-19 компаний Janssen или AstraZeneca, должны быть внимательны к признакам и симптомам синдрома Гийена-Барре и должны немедленно обратиться за медицинской помощью, если у них появляется слабость, покалывание и паралич конечностей, которые могут распространяться на другие части тела, включая грудь и лицо. Среди других симптомов могут проявляться трудности при ходьбе, при мимическом движении лица, раздвоение в глазах или неспособность двигать глазами, а также трудности с контролем функций мочевого пузыря или кишечника.Медицинские работники должны знать об этих признаках и симптомах, чтобы обеспечить раннюю диагностику и лечение. Большинство людей полностью выздоравливают после синдрома."Хотя страны всегда должны учитывать индивидуальные обстоятельства пандемии и соотношение пользы и риска, в целом подкомитет пришел к выводу, что потенциальные преимущества вакцин от COVID-19 от Janssen и AstraZeneca по-прежнему перевешивают любой потенциальный риск развития синдрома Гийена-Барре, особенно с учетом увеличения числа более вирулентных вариантов Delta (B.1.617.2)", - говорится в заявлении.Консультативный комитет подчеркивает, что продолжит мониторинг синдрома Гийена-Барре и любых других проблем, связанных с вакцинацией от COVID-19.Синдром Гийена-Барре – это редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях - к параличу. Болезнь может возникать по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин и людей старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома также может послужить вакцинация или хирургическая операция. В частности, рост случаев заболевания был выявлен во время эпидемии вируса Зика.

https://ria.ru/20210720/paralich-1742060849.html

https://ria.ru/20210715/vaktsiny-1741360506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , воз, европа