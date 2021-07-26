https://ria.ru/20210726/vaktsinatsiya-1742973688.html

На Украине предложили вакцинировать от коронавируса в троллейбусах

На Украине предложили вакцинировать от коронавируса в троллейбусах - РИА Новости, 26.07.2021

На Украине предложили вакцинировать от коронавируса в троллейбусах

Мэр украинского города Кропивницкий Андрей Райкович предложил вакцинировать жителей города от COVID-19 в общественном транспорте, говорится на сайте мэрии. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T17:43

2021-07-26T17:43

2021-07-26T18:56

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КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Мэр украинского города Кропивницкий Андрей Райкович предложил вакцинировать жителей города от COVID-19 в общественном транспорте, говорится на сайте мэрии.Он также высказался о необходимости ускорить процесс массовой иммунизации. Кроме того, новые штаммы, по словам градоначальника, "косят молодежь"."Нам необходимо подумать о развертывании дополнительных пунктов вакцинации. Мы можем организовать мобильные пункты в наших автобусах или троллейбусах и пустить их на микрорайоны. Можно обработать дополнительно этот транспорт дезинфекторами, Wi-Fi там есть", — отметил Райкович.Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что минздрав планирует вакцинировать десять миллионов граждан летом и 70% - до конца года.Вакцинация в республике стартовала 24 февраля — в этот день там начали использовать препарат Covishield. Вакциной CoronaVac прививают с 13 апреля, AstraZeneca — с 18 апреля, а Comirnaty — с 26 апреля. Препарат от Moderna стал доступен всем желающим с 22 июля. С начала кампании иммунизацию прошли 3 099 711 человек, из них одну дозу получили 3 099 709 жителей страны, а две — 1 712 791, из которых двое сделали один укол за рубежом.

https://ria.ru/20210716/ukraina-1741606684.html

https://ria.ru/20210725/ispytaniya-1742814679.html

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здоровье - общество, astrazeneca , коронавирус covid-19, коронавирусы, украина, в мире