https://ria.ru/20210726/vaktsinatsiya-1742893009.html

В Нижегородской области сдвинули срок обязательной вакцинации от COVID-19

В Нижегородской области сдвинули срок обязательной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2021

В Нижегородской области сдвинули срок обязательной вакцинации от COVID-19

Изменения по срокам организации обязательной вакцинации от коронавируса внесены в Нижегородской области, привиться хотя бы одним компонентом вакцины нужно до 30 РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T12:04

2021-07-26T12:04

2021-07-26T13:26

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл — РИА Новости. Изменения по срокам организации обязательной вакцинации от коронавируса внесены в Нижегородской области, привиться хотя бы одним компонентом вакцины нужно до 30 августа, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что региональный Роспотребнадзор выпустил постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников образования, торговли, сферы услуг, транспорта, а также госслужащих и сотрудников правоохранительных органов. Руководителям организаций в срок до 25 июля нужно организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 25 августа - вторым компонентом вакцины не менее 60% работников.Отмечается, что это сделано в связи с ростом желающих привиться от новой коронавирусной инфекции.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, фактически сроки обязательной вакцинации продлены на месяц и пять дней. "До 30 августа будет достаточно, если привьются хотя бы первым компонентом вакцины", - подчеркнула собеседница агентства.Она также отметила, что анонсированные ранее проверки нижегородских организаций на проведение обязательной вакцинации, которые планировалось начать с 26 июля, также переносятся. "До 30 августа Роспотребнадзор проверки проводить не будет, раз мы отодвинули сроки", - сказала пресс-секретарь ведомства.Отмечается, что требование об обязательной вакцинации не распространяется на людей, имеющих противопоказание к профилактической прививке.Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, всего с начала пандемии в Нижегородской области зафиксировано 137 864 случая заражения коронавирусом, из них 529 - за последние сутки. Выздоровели 125 626 человек, 4929 пациентов скончались, в том числе 28 – за последние сутки.

https://ria.ru/20210724/medotvod-1742677869.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210726/revaktsinatsiya-1742857445.html

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