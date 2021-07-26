https://ria.ru/20210726/vaktsinatsiya-1742893009.html
В Нижегородской области сдвинули срок обязательной вакцинации от COVID-19
В Нижегородской области сдвинули срок обязательной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2021
В Нижегородской области сдвинули срок обязательной вакцинации от COVID-19
Изменения по срокам организации обязательной вакцинации от коронавируса внесены в Нижегородской области, привиться хотя бы одним компонентом вакцины нужно до 30 РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T12:04
2021-07-26T12:04
2021-07-26T13:26
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вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл — РИА Новости. Изменения по срокам организации обязательной вакцинации от коронавируса внесены в Нижегородской области, привиться хотя бы одним компонентом вакцины нужно до 30 августа, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что региональный Роспотребнадзор выпустил постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников образования, торговли, сферы услуг, транспорта, а также госслужащих и сотрудников правоохранительных органов. Руководителям организаций в срок до 25 июля нужно организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 25 августа - вторым компонентом вакцины не менее 60% работников.Отмечается, что это сделано в связи с ростом желающих привиться от новой коронавирусной инфекции.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, фактически сроки обязательной вакцинации продлены на месяц и пять дней. "До 30 августа будет достаточно, если привьются хотя бы первым компонентом вакцины", - подчеркнула собеседница агентства.Она также отметила, что анонсированные ранее проверки нижегородских организаций на проведение обязательной вакцинации, которые планировалось начать с 26 июля, также переносятся. "До 30 августа Роспотребнадзор проверки проводить не будет, раз мы отодвинули сроки", - сказала пресс-секретарь ведомства.Отмечается, что требование об обязательной вакцинации не распространяется на людей, имеющих противопоказание к профилактической прививке.Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, всего с начала пандемии в Нижегородской области зафиксировано 137 864 случая заражения коронавирусом, из них 529 - за последние сутки. Выздоровели 125 626 человек, 4929 пациентов скончались, в том числе 28 – за последние сутки.
https://ria.ru/20210724/medotvod-1742677869.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нижегородская область, общество
12:04 26.07.2021 (обновлено: 13:26 26.07.2021)
В Нижегородской области сдвинули срок обязательной вакцинации от COVID-19
Нижегородский Роспотребнадзор сдвинул срок обязательной вакцинации от коронавируса на пять дней
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл — РИА Новости. Изменения по срокам организации обязательной вакцинации от коронавируса внесены в Нижегородской области, привиться хотя бы одним компонентом вакцины нужно до 30 августа, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что региональный Роспотребнадзор выпустил постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников образования, торговли, сферы услуг, транспорта, а также госслужащих и сотрудников правоохранительных органов. Руководителям организаций в срок до 25 июля нужно организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 25 августа - вторым компонентом вакцины не менее 60% работников.
"Согласно постановлению главного санитарного врача по Нижегородской области, изменен срок организации вакцинации не менее 60% от численности сотрудников групп риска до 30 августа 2021 года, за исключением работников сферы образования – срок иммунизации остался до 20 августа 2021 года", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что это сделано в связи с ростом желающих привиться от новой коронавирусной инфекции.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, фактически сроки обязательной вакцинации продлены на месяц и пять дней. "До 30 августа будет достаточно, если привьются хотя бы первым компонентом вакцины", - подчеркнула собеседница агентства.
Она также отметила, что анонсированные ранее проверки нижегородских организаций на проведение обязательной вакцинации, которые планировалось начать с 26 июля, также переносятся. "До 30 августа Роспотребнадзор проверки проводить не будет, раз мы отодвинули сроки", - сказала пресс-секретарь ведомства.
"Кроме того, постановлением расширен перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации. В группу риска по новой коронавирусной инфекции включены работники сферы гостиничных услуг и услуг временного содержания, работники сферы доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской", - подчеркивается в сообщении ведомства.
Отмечается, что требование об обязательной вакцинации не распространяется на людей, имеющих противопоказание к профилактической прививке.
Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, всего с начала пандемии в Нижегородской области зафиксировано 137 864 случая заражения коронавирусом, из них 529 - за последние сутки. Выздоровели 125 626 человек, 4929 пациентов скончались, в том числе 28 – за последние сутки.