23:25 26.07.2021 (обновлено: 23:46 26.07.2021)
Минздрав одобрил совместное испытание вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"
© Фото : Пресс-служба Госкорпорации Ростех / Перейти в фотобанкПроизводство препарата "Ковид-глобулин" на основе плазмы крови переболевших COVID-19
© Фото : Пресс-служба Госкорпорации Ростех
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Министерство здравоохранения одобрило проведение совместного исследования вакцин против коронавируса AstraZeneca и "Спутник Лайт".
"Простое слепое рандомизированное исследование фазы I/II для определения безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме "гетерологичный прайм-буст", для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых", — указано в реестре разрешений на проведение клинических исследований.
В тестах примут участие 150 пациентов. Завершить их планируется 2 марта 2022 года.
Центр Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания "Р-Фарм" 21 декабря 2020 года подписали меморандум о взаимодействии. Документ предполагает сотрудничество в разработке и проведении клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.