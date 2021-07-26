https://ria.ru/20210726/vaktsina-1743016376.html

Минздрав одобрил совместное испытание вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"

Минздрав одобрил совместное испытание вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт" - РИА Новости, 26.07.2021

Минздрав одобрил совместное испытание вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"

Министерство здравоохранения одобрило проведение совместного исследования вакцин против коронавируса AstraZeneca и "Спутник Лайт". РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T23:25

2021-07-26T23:25

2021-07-26T23:46

распространение коронавируса

россия

astrazeneca

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Министерство здравоохранения одобрило проведение совместного исследования вакцин против коронавируса AstraZeneca и "Спутник Лайт". В тестах примут участие 150 пациентов. Завершить их планируется 2 марта 2022 года.Центр Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания "Р-Фарм" 21 декабря 2020 года подписали меморандум о взаимодействии. Документ предполагает сотрудничество в разработке и проведении клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

https://ria.ru/20210726/issledovanie-1742981728.html

россия

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2021

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россия, astrazeneca