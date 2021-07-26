https://ria.ru/20210726/vaktsina-1743008161.html

В Biocad рассказали о новой вакцине от COVID-19

В Biocad рассказали о новой вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2021

В Biocad рассказали о новой вакцине от COVID-19

Вакцина против COVID-19, которую разрабатывает российская биотехнологическая компания Biocad, оптимизирована с учетом наличия штамма "дельта" коронавируса,... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T21:07

2021-07-26T21:07

2021-07-26T21:12

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

дмитрий морозов

biocad

здоровье - общество

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вакцина против COVID-19, которую разрабатывает российская биотехнологическая компания Biocad, оптимизирована с учетом наличия штамма "дельта" коронавируса, заявил гендиректор компании Дмитрий Морозов."Мы начали испытания собственной вакцины. Этому предшествовали мои долгие "метания" (какую платформу выбрать, какую вакцину делать). Технически вакцина была готова уже несколько месяцев назад. Но инициировать получение разрешения на клинические исследования решили недавно", - сказал Морозов, слова которого привели в компании.Он пояснил, что, во-первых, платформа вакцины должна показать однозначную эффективность и безопасность. "Второе, технологически мы должны быть готовы обеспечить выпуск десятков миллионов доз в очень короткое время!", - добавил гендиректор Biocad."Третье, и думаю, самое важное, это быть готовым очень быстро (не более трех месяцев) делать новую версию вакцины против нового штамма. Платформа плюс регуляторика должна позволять выпускать обновленную версию вакцины, как только появляется новая, опасная разновидность COVID-19 . И я считаю, что это важнейший фактор при разработке! Вакцина, которая будет испытываться сейчас, уже оптимизирована с учетом наличия дельта-штамма", - продолжил он.Морозов подчеркнул, что для компании крайне важны эффективность и безопасность вакцины, и только клинические исследования смогут их подтвердить. "Мы планируем испытывать нашу вакцину столько времени, сколько на это потребуется. Нам нужны только достоверные данные о параметрах безопасности и эффективности нашей разработки", - сказал глава Biocad."Проводить испытания предполагаем максимально открыто, информируя научное сообщество о результатах в режиме реального времени. Готовы привлекать к работе клинические центры, скажу, что сейчас наше предложение рассматривают многие международные центры клинических исследований", - отметил Морозов.В настоящее время, добавил он, компании в ходе клинических испытаний предстоит подтвердить все гипотезы и решить огромное количество технических задач. "А параллельно продолжаем наращивать объемы производства "Спутник V", закрывая острую потребность в вакцине в России и не только", - сказал гендиректор Biocad.Минздрав РФ в понедельник выдал Biocad разрешение на проведение в России клинических исследований вакцины против коронавируса, которую разрабатывает компания. Исследование будет проводиться на базе двух медицинских организаций, вакцину изучат на 360 пациентах. Biocad разрабатывает собственную вакцину BCD-250 на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора (rAAV).

https://ria.ru/20210521/embriony-1733270139.html

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коронавирус covid-19, россия, дмитрий морозов, biocad, здоровье - общество