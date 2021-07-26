Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210726/vaktsina-1743008161.html
В Biocad рассказали о новой вакцине от COVID-19
В Biocad рассказали о новой вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2021
В Biocad рассказали о новой вакцине от COVID-19
Вакцина против COVID-19, которую разрабатывает российская биотехнологическая компания Biocad, оптимизирована с учетом наличия штамма "дельта" коронавируса,... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T21:07
2021-07-26T21:12
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
дмитрий морозов
biocad
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155985/68/1559856824_0:93:1152:741_1920x0_80_0_0_a91d454c6886f5aef6b628dcc0aa3168.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вакцина против COVID-19, которую разрабатывает российская биотехнологическая компания Biocad, оптимизирована с учетом наличия штамма "дельта" коронавируса, заявил гендиректор компании Дмитрий Морозов."Мы начали испытания собственной вакцины. Этому предшествовали мои долгие "метания" (какую платформу выбрать, какую вакцину делать). Технически вакцина была готова уже несколько месяцев назад. Но инициировать получение разрешения на клинические исследования решили недавно", - сказал Морозов, слова которого привели в компании.Он пояснил, что, во-первых, платформа вакцины должна показать однозначную эффективность и безопасность. "Второе, технологически мы должны быть готовы обеспечить выпуск десятков миллионов доз в очень короткое время!", - добавил гендиректор Biocad."Третье, и думаю, самое важное, это быть готовым очень быстро (не более трех месяцев) делать новую версию вакцины против нового штамма. Платформа плюс регуляторика должна позволять выпускать обновленную версию вакцины, как только появляется новая, опасная разновидность COVID-19 . И я считаю, что это важнейший фактор при разработке! Вакцина, которая будет испытываться сейчас, уже оптимизирована с учетом наличия дельта-штамма", - продолжил он.Морозов подчеркнул, что для компании крайне важны эффективность и безопасность вакцины, и только клинические исследования смогут их подтвердить. "Мы планируем испытывать нашу вакцину столько времени, сколько на это потребуется. Нам нужны только достоверные данные о параметрах безопасности и эффективности нашей разработки", - сказал глава Biocad."Проводить испытания предполагаем максимально открыто, информируя научное сообщество о результатах в режиме реального времени. Готовы привлекать к работе клинические центры, скажу, что сейчас наше предложение рассматривают многие международные центры клинических исследований", - отметил Морозов.В настоящее время, добавил он, компании в ходе клинических испытаний предстоит подтвердить все гипотезы и решить огромное количество технических задач. "А параллельно продолжаем наращивать объемы производства "Спутник V", закрывая острую потребность в вакцине в России и не только", - сказал гендиректор Biocad.Минздрав РФ в понедельник выдал Biocad разрешение на проведение в России клинических исследований вакцины против коронавируса, которую разрабатывает компания. Исследование будет проводиться на базе двух медицинских организаций, вакцину изучат на 360 пациентах. Biocad разрабатывает собственную вакцину BCD-250 на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора (rAAV).
https://ria.ru/20210521/embriony-1733270139.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155985/68/1559856824_21:0:1132:833_1920x0_80_0_0_bb5dbcefe5374dc03c1cc598412a8801.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, дмитрий морозов, biocad, здоровье - общество
21:07 26.07.2021 (обновлено: 21:12 26.07.2021)
 
В Biocad рассказали о новой вакцине от COVID-19

Гендиректор Biocad Дмитрий Морозов: вакцина Biocad от COVID-19 создана с учетом штамма "дельта"

© Лаборатория инженерии и синтеза антител, BIOCADМоноклональные антитела
Моноклональные антитела
© Лаборатория инженерии и синтеза антител, BIOCAD
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вакцина против COVID-19, которую разрабатывает российская биотехнологическая компания Biocad, оптимизирована с учетом наличия штамма "дельта" коронавируса, заявил гендиректор компании Дмитрий Морозов.
"Мы начали испытания собственной вакцины. Этому предшествовали мои долгие "метания" (какую платформу выбрать, какую вакцину делать). Технически вакцина была готова уже несколько месяцев назад. Но инициировать получение разрешения на клинические исследования решили недавно", - сказал Морозов, слова которого привели в компании.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 12:08Религия и мировоззрение
В РПЦ призвали не использовать в медицине клетки абортированных эмбрионов
Он пояснил, что, во-первых, платформа вакцины должна показать однозначную эффективность и безопасность. "Второе, технологически мы должны быть готовы обеспечить выпуск десятков миллионов доз в очень короткое время!", - добавил гендиректор Biocad.
"Третье, и думаю, самое важное, это быть готовым очень быстро (не более трех месяцев) делать новую версию вакцины против нового штамма. Платформа плюс регуляторика должна позволять выпускать обновленную версию вакцины, как только появляется новая, опасная разновидность COVID-19 . И я считаю, что это важнейший фактор при разработке! Вакцина, которая будет испытываться сейчас, уже оптимизирована с учетом наличия дельта-штамма", - продолжил он.
Морозов подчеркнул, что для компании крайне важны эффективность и безопасность вакцины, и только клинические исследования смогут их подтвердить. "Мы планируем испытывать нашу вакцину столько времени, сколько на это потребуется. Нам нужны только достоверные данные о параметрах безопасности и эффективности нашей разработки", - сказал глава Biocad.
"Проводить испытания предполагаем максимально открыто, информируя научное сообщество о результатах в режиме реального времени. Готовы привлекать к работе клинические центры, скажу, что сейчас наше предложение рассматривают многие международные центры клинических исследований", - отметил Морозов.
В настоящее время, добавил он, компании в ходе клинических испытаний предстоит подтвердить все гипотезы и решить огромное количество технических задач. "А параллельно продолжаем наращивать объемы производства "Спутник V", закрывая острую потребность в вакцине в России и не только", - сказал гендиректор Biocad.
Минздрав РФ в понедельник выдал Biocad разрешение на проведение в России клинических исследований вакцины против коронавируса, которую разрабатывает компания. Исследование будет проводиться на базе двух медицинских организаций, вакцину изучат на 360 пациентах. Biocad разрабатывает собственную вакцину BCD-250 на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора (rAAV).
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий МорозовBiocadЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49Синоптики ожидают до +30 градусов в Москве во вторник
07:38В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах
07:30Опрос показал, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях
07:14Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
07:09Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
06:30В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
06:21Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина
06:19Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
05:57В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
05:54Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета
05:26Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
05:07Рылов принес России пятое золото Олимпиады, у Колесникова — серебро
04:15Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
04:14В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
03:41Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
03:35Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
03:33Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
03:26Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
03:21Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
03:20Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
Лента новостейМолния