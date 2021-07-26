https://ria.ru/20210726/vaktsina-1742945250.html

В Томске медработницу заподозрили в уничтожении вакцины от COVID-19

В Томске медработницу заподозрили в уничтожении вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2021

В Томске медработницу заподозрили в уничтожении вакцины от COVID-19

В Томске возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы одного из медицинских учреждений, которая в течение месяца уничтожала вакцину от COVID-19, сообщает... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T15:44

2021-07-26T15:44

2021-07-26T16:59

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

томск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

КРАСНОЯРСК, 26 июл — РИА Новости. В Томске возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы одного из медицинских учреждений, которая в течение месяца уничтожала вакцину от COVID-19, сообщает областной главк МВД.При этом она вносила в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения ложные сведения о якобы сделанных прививках.В пресс-службе добавили, что женщине 63 года.

https://ria.ru/20210723/sertifikaty-1742485894.html

томск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, томск, общество