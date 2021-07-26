https://ria.ru/20210726/vaktsina-1742945250.html
В Томске медработницу заподозрили в уничтожении вакцины от COVID-19
В Томске медработницу заподозрили в уничтожении вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2021
В Томске медработницу заподозрили в уничтожении вакцины от COVID-19
В Томске возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы одного из медицинских учреждений, которая в течение месяца уничтожала вакцину от COVID-19, сообщает... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T15:44
2021-07-26T15:44
2021-07-26T16:59
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КРАСНОЯРСК, 26 июл — РИА Новости. В Томске возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы одного из медицинских учреждений, которая в течение месяца уничтожала вакцину от COVID-19, сообщает областной главк МВД.При этом она вносила в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения ложные сведения о якобы сделанных прививках.В пресс-службе добавили, что женщине 63 года.
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15:44 26.07.2021 (обновлено: 16:59 26.07.2021)
В Томске медработницу заподозрили в уничтожении вакцины от COVID-19
В Томске медработницу заподозрили в уничтожении вакцины от COVID-19 и внесении ложных данных