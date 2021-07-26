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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210726/uchastniki-1742932305.html
Опубликован лайн-ап 19-го сезона джаза в Крыму
Опубликован лайн-ап 19-го сезона джаза в Крыму - РИА Новости, 26.07.2021
Опубликован лайн-ап 19-го сезона джаза в Крыму
Оргкомитет международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party анонсировал список участников фестивальных дней с 20 по 22 августа на Главной и Волошинской... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T14:57
2021-07-26T15:31
культура
даниил крамер
мариам мерабова
новости культуры
миа "россия сегодня"
фестиваль koktebel jazz party
риа новости
дмитрий киселев
республика крым
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МОСКВА, 26 июл — Пресс-служба Koktebel Jazz Party. Оргкомитет международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party анонсировал список участников фестивальных дней с 20 по 22 августа на Главной и Волошинской сценах.В первый день зрителей Главной сцены ждут выступление "Уральского диксиленда", одного из старейших ансамблей традиционного джаза на постсоветском пространстве, "Музыкальная дуэль" джазовых пианистов Даниила Крамера и Валерия Гороховского, а также программа квинтета барабанщика Павла Тимофеева со специальным гостем. На Волошинской сцене в этот день можно будет услышать джазовые импровизации коллектива саксофониста Станислава Должкова.Во второй и третий дни программа Главной сцены включит выступления Биг-бэнда Георгия Гараняна (Краснодар) и его специальных гостей Бобби Мартинеса и Рамона Гонсалеса, российского музыканта и композитора Сергея Головни и его ансамбля Electro Machine, певицы Мариам Мерабовой и проекта Армена Мерабова "Miraif", трио джазовых вокалисток Ирины Родилес, Виктории Кауновой и Валерии Шургалиной "Jazz Ladies and Gentlemen" и других коллективов и солистов. На Волошинской сцене в предпоследние августовские субботу и воскресенье выступят легендарный ансамбль интуитивной музыки "Три-О" и квартет пианиста Алексея Беккера "Снобы".В 19-м сезоне джаза в Коктебеле примут участие и зарубежные исполнители - по традиции их имена будут названы в день открытия, 20 августа. С полным списком выступлений участников фестиваля Koktebel Jazz Party можно ознакомиться на его сайте. Список может быть дополнен и обновлен.В июне стартовала продажа билетов на фестиваль. Билеты можно приобрести на сайте Concert.ru, а также в фестивальные дни в кассах на площадках KJP. Стоимость входных билетов — 500 рублей, стоимость билетов в партер — 1500 рублей. Представители СМИ также могут подать заявку на аккредитацию на сайте фестиваля.Для обеспечения безопасности, как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу. Перечень требований к участникам, гостям и зрителям для посещения площадок фестиваля Koktebel Jazz Party опубликован на его сайте.Фестиваль Koktebel Jazz Party - территория, свободная от COVID-19. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой условия доступа на фестиваль могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе и рекомендаций Роспотребнадзора. В данный момент участникам, гостям и зрителям фестиваля необходимо предоставить, как минимум, один из трех документов:Джазовый фестиваль в Коктебеле возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), лучший баритон-саксофонист последнего десятилетия Гари Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Бёрчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".Rap Koktebel — фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки, впервые прошел в Крыму в конце августа 2019 года. Инициатором его проведения выступил также Дмитрий Киселев.Генеральными информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: "Россия: телевидение и радио", Мультимедиа-платформа СМОТРИМ и телеканал "Россия — Культура".Музыкальным партнером фестиваля станет Радио JAZZ 89.1 FM.Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: РИА Новости, интернет-ресурс TimeOut.ru, канал Изолента live, телеканал "Москва 24", радио Sputnik, сайт "Комсомольской правды" KP.RU, ИД "Аргументы и факты", а также РИА Новости Крым.
https://ria.ru/20210716/festival-1741507544.html
https://ria.ru/20210621/uchastniki-1737933778.html
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даниил крамер, мариам мерабова , новости культуры, миа "россия сегодня", фестиваль koktebel jazz party, риа новости, дмитрий киселев, республика крым, новости агентства
14:57 26.07.2021 (обновлено: 15:31 26.07.2021)
 

Опубликован лайн-ап 19-го сезона джаза в Крыму

© Фото : Koktebel Jazz Party Koktebel Jazz Party
Koktebel Jazz Party - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Фото : Koktebel Jazz Party
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — Пресс-служба Koktebel Jazz Party. Оргкомитет международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party анонсировал список участников фестивальных дней с 20 по 22 августа на Главной и Волошинской сценах.
В первый день зрителей Главной сцены ждут выступление "Уральского диксиленда", одного из старейших ансамблей традиционного джаза на постсоветском пространстве, "Музыкальная дуэль" джазовых пианистов Даниила Крамера и Валерия Гороховского, а также программа квинтета барабанщика Павла Тимофеева со специальным гостем. На Волошинской сцене в этот день можно будет услышать джазовые импровизации коллектива саксофониста Станислава Должкова.
Во второй и третий дни программа Главной сцены включит выступления Биг-бэнда Георгия Гараняна (Краснодар) и его специальных гостей Бобби Мартинеса и Рамона Гонсалеса, российского музыканта и композитора Сергея Головни и его ансамбля Electro Machine, певицы Мариам Мерабовой и проекта Армена Мерабова "Miraif", трио джазовых вокалисток Ирины Родилес, Виктории Кауновой и Валерии Шургалиной "Jazz Ladies and Gentlemen" и других коллективов и солистов. На Волошинской сцене в предпоследние августовские субботу и воскресенье выступят легендарный ансамбль интуитивной музыки "Три-О" и квартет пианиста Алексея Беккера "Снобы".
В 19-м сезоне джаза в Коктебеле примут участие и зарубежные исполнители - по традиции их имена будут названы в день открытия, 20 августа. С полным списком выступлений участников фестиваля Koktebel Jazz Party можно ознакомиться на его сайте. Список может быть дополнен и обновлен.
Koktebel Jazz Party-2021 - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 11:54Культура
Koktebel Jazz Party-2021 открыл аккредитацию
В июне стартовала продажа билетов на фестиваль. Билеты можно приобрести на сайте Concert.ru, а также в фестивальные дни в кассах на площадках KJP. Стоимость входных билетов — 500 рублей, стоимость билетов в партер — 1500 рублей. Представители СМИ также могут подать заявку на аккредитацию на сайте фестиваля.
Для обеспечения безопасности, как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу. Перечень требований к участникам, гостям и зрителям для посещения площадок фестиваля Koktebel Jazz Party опубликован на его сайте.
Фестиваль Koktebel Jazz Party - территория, свободная от COVID-19. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой условия доступа на фестиваль могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе и рекомендаций Роспотребнадзора. В данный момент участникам, гостям и зрителям фестиваля необходимо предоставить, как минимум, один из трех документов:
  • Отрицательный ПЦР-тест, сделанный, не ранее 18 августа 2021 года,
  • Справка о наличии антител к S-белку COVID-19, сделанная не ранее 25 мая 2021 года,
  • Сертификат о вакцинации от COVID-19.
Зритель фотографирует выступление музыкантов на открытии Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 16:40Культура
Объявлены первые участники Koktebel Jazz Party 2021
Джазовый фестиваль в Коктебеле возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), лучший баритон-саксофонист последнего десятилетия Гари Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Бёрчвуд (США).
Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".
Rap Koktebel — фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки, впервые прошел в Крыму в конце августа 2019 года. Инициатором его проведения выступил также Дмитрий Киселев.
Генеральными информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: "Россия: телевидение и радио", Мультимедиа-платформа СМОТРИМ и телеканал "Россия — Культура".
Музыкальным партнером фестиваля станет Радио JAZZ 89.1 FM.
Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: РИА Новости, интернет-ресурс TimeOut.ru, канал Изолента live, телеканал "Москва 24", радио Sputnik, сайт "Комсомольской правды" KP.RU, ИД "Аргументы и факты", а также РИА Новости Крым.
Американский гитарист Селвин Берчвуд на пресс-конференции в рамках 17-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму. - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 20:18Культура
Участник Koktebel Jazz Party 2019 возглавил блюзовый чарт Billboard
 
КультураДаниил КрамерМариам МерабоваНовости культурыМИА "Россия сегодня"Фестиваль Koktebel Jazz PartyРИА НовостиДмитрий КиселевРеспублика КрымНовости агентства
 
 
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