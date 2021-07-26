Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210726/ubiystvo-1742922521.html
Ранее судимую за убийства нижегородку обвинили в убийстве третьего сожителя
Ранее судимую за убийства нижегородку обвинили в убийстве третьего сожителя - РИА Новости, 26.07.2021
Ранее судимую за убийства нижегородку обвинили в убийстве третьего сожителя
Жительница Нижнего Новгорода обвиняется в убийстве сожителя, ранее она уже была судима за убийство еще двух других своих сожителей, все данные преступления она... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T14:18
2021-07-26T16:51
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл — РИА Новости. Жительница Нижнего Новгорода обвиняется в убийстве сожителя, ранее она уже была судима за убийство еще двух других своих сожителей, все данные преступления она совершала в одном доме, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, утром 22 июля в квартире дома по улице Витебской нетрезвая 50-летняя обвиняемая в входе ссоры с сожителем, отмечавшим день рождения, нанесла ему несколько ножевых ранений, от которых 62-летний мужчина скончался. Отмечается, что мотивом преступления послужила ссора на почве ревности: мужчина приревновал сожительницу к соседу."Как установили следователи СК, ранее она уже дважды лишала жизни своих сожителей, и каждый раз преступления обвиняемая совершала именно в этом же доме. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Вину по предъявленному обвинению женщина признала, она заключена под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК."Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за причинение смерти двум мужчинам. Так, сначала она была осуждена по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Затем, в 2015 году, она была судима за убийство сожителя. Освободилась она 31 декабря 2020 года", - заявили агентству в пресс-службе ведомства.Уточняется, что дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ, санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Вину по предъявленному обвинению женщина признала, она заключена под стражу. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20210318/ubiystvo-1601744817.html
россия
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:784:588_1920x0_80_0_0_a5cc2d59ed00a24e821338e962ebbab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия
14:18 26.07.2021 (обновлено: 16:51 26.07.2021)
 
Ранее судимую за убийства нижегородку обвинили в убийстве третьего сожителя

Жительницу Нижнего Новгорода, ранее судимую за два убийства, обвинили в убийстве сожителя

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл — РИА Новости. Жительница Нижнего Новгорода обвиняется в убийстве сожителя, ранее она уже была судима за убийство еще двух других своих сожителей, все данные преступления она совершала в одном доме, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, утром 22 июля в квартире дома по улице Витебской нетрезвая 50-летняя обвиняемая в входе ссоры с сожителем, отмечавшим день рождения, нанесла ему несколько ножевых ранений, от которых 62-летний мужчина скончался. Отмечается, что мотивом преступления послужила ссора на почве ревности: мужчина приревновал сожительницу к соседу.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 06:23
Жительница Красноярска убила сожителя и спрятала его тело в холодильник
"Как установили следователи СК, ранее она уже дважды лишала жизни своих сожителей, и каждый раз преступления обвиняемая совершала именно в этом же доме. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Вину по предъявленному обвинению женщина признала, она заключена под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
"Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за причинение смерти двум мужчинам. Так, сначала она была осуждена по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Затем, в 2015 году, она была судима за убийство сожителя. Освободилась она 31 декабря 2020 года", - заявили агентству в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ, санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Вину по предъявленному обвинению женщина признала, она заключена под стражу. Расследование продолжается.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49Синоптики ожидают до +30 градусов в Москве во вторник
07:38В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах
07:30Опрос показал, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях
07:14Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
07:09Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
06:30В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
06:21Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина
06:19Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
05:57В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
05:54Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета
05:26Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
05:07Рылов принес России пятое золото Олимпиады, у Колесникова — серебро
04:15Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
04:14В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
03:41Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
03:35Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
03:33Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
03:26Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
03:21Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
03:20Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
Лента новостейМолния