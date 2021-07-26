https://ria.ru/20210726/ubiystvo-1742922521.html
Ранее судимую за убийства нижегородку обвинили в убийстве третьего сожителя
Ранее судимую за убийства нижегородку обвинили в убийстве третьего сожителя - РИА Новости, 26.07.2021
Ранее судимую за убийства нижегородку обвинили в убийстве третьего сожителя
Жительница Нижнего Новгорода обвиняется в убийстве сожителя, ранее она уже была судима за убийство еще двух других своих сожителей, все данные преступления она... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T14:18
2021-07-26T14:18
2021-07-26T16:51
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл — РИА Новости. Жительница Нижнего Новгорода обвиняется в убийстве сожителя, ранее она уже была судима за убийство еще двух других своих сожителей, все данные преступления она совершала в одном доме, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, утром 22 июля в квартире дома по улице Витебской нетрезвая 50-летняя обвиняемая в входе ссоры с сожителем, отмечавшим день рождения, нанесла ему несколько ножевых ранений, от которых 62-летний мужчина скончался. Отмечается, что мотивом преступления послужила ссора на почве ревности: мужчина приревновал сожительницу к соседу."Как установили следователи СК, ранее она уже дважды лишала жизни своих сожителей, и каждый раз преступления обвиняемая совершала именно в этом же доме. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Вину по предъявленному обвинению женщина признала, она заключена под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК."Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за причинение смерти двум мужчинам. Так, сначала она была осуждена по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Затем, в 2015 году, она была судима за убийство сожителя. Освободилась она 31 декабря 2020 года", - заявили агентству в пресс-службе ведомства.Уточняется, что дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ, санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Вину по предъявленному обвинению женщина признала, она заключена под стражу. Расследование продолжается.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия
14:18 26.07.2021 (обновлено: 16:51 26.07.2021)
Ранее судимую за убийства нижегородку обвинили в убийстве третьего сожителя
Жительницу Нижнего Новгорода, ранее судимую за два убийства, обвинили в убийстве сожителя
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл — РИА Новости.
Жительница Нижнего Новгорода
обвиняется в убийстве сожителя, ранее она уже была судима за убийство еще двух других своих сожителей, все данные преступления она совершала в одном доме, сообщает следственное управление СК РФ
по Нижегородской области
.
По версии следствия, утром 22 июля в квартире дома по улице Витебской нетрезвая 50-летняя обвиняемая в входе ссоры с сожителем, отмечавшим день рождения, нанесла ему несколько ножевых ранений, от которых 62-летний мужчина скончался. Отмечается, что мотивом преступления послужила ссора на почве ревности: мужчина приревновал сожительницу к соседу.
"Как установили следователи СК, ранее она уже дважды лишала жизни своих сожителей, и каждый раз преступления обвиняемая совершала именно в этом же доме. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Вину по предъявленному обвинению женщина признала, она заключена под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
"Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за причинение смерти двум мужчинам. Так, сначала она была осуждена по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Затем, в 2015 году, она была судима за убийство сожителя. Освободилась она 31 декабря 2020 года", - заявили агентству в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ, санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Вину по предъявленному обвинению женщина признала, она заключена под стражу. Расследование продолжается.