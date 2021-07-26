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В Турции экстренно посадили самолет министра обороны
В Турции экстренно посадили самолет министра обороны - РИА Новости, 26.07.2021
В Турции экстренно посадили самолет министра обороны
Самолет с министром обороны Турции Хулуси Акаром на борту был вынужден экстренно приземлиться после столкновения с птицей, сообщило агентство Anadolu. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T21:06
2021-07-26T22:32
хулуси акар
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в мире
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АНКАРА, 26 июл — РИА Новости. Самолет с министром обороны Турции Хулуси Акаром на борту был вынужден экстренно приземлиться после столкновения с птицей, сообщило агентство Anadolu.Акар находился в провинции Килис на сирийской границе, где проводил инспекцию дислоцированных там подразделений Вооруженных сил Турции. С ним также летели губернатор провинции Газиантеп Давут Гюль и высшие военачальники.Самолет вылетел из Газиантепа и после столкновения с птицей совершил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту города Адана.Во время инцидента никто не пострадал.
https://ria.ru/20210725/siriya-1742784727.html
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хулуси акар, килис (провинция), адана, в мире
21:06 26.07.2021 (обновлено: 22:32 26.07.2021)
 
В Турции экстренно посадили самолет министра обороны

Самолет министра обороны Турции экстренно сел после столкновения с птицей

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Турции Хулуси Акар во время встречи с министром обороны Казахстана Нурланом Ермекбаевым в Нур-Султане
Министр обороны Турции Хулуси Акар во время встречи с министром обороны Казахстана Нурланом Ермекбаевым в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
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АНКАРА, 26 июл — РИА Новости. Самолет с министром обороны Турции Хулуси Акаром на борту был вынужден экстренно приземлиться после столкновения с птицей, сообщило агентство Anadolu.
Акар находился в провинции Килис на сирийской границе, где проводил инспекцию дислоцированных там подразделений Вооруженных сил Турции. С ним также летели губернатор провинции Газиантеп Давут Гюль и высшие военачальники.
Самолет вылетел из Газиантепа и после столкновения с птицей совершил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту города Адана.
Во время инцидента никто не пострадал.
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Хулуси АкарКилис (провинция)АданаВ мире
 
 
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