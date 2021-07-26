https://ria.ru/20210726/turtsiya-1743008046.html
В Турции экстренно посадили самолет министра обороны
В Турции экстренно посадили самолет министра обороны - РИА Новости, 26.07.2021
В Турции экстренно посадили самолет министра обороны
Самолет с министром обороны Турции Хулуси Акаром на борту был вынужден экстренно приземлиться после столкновения с птицей, сообщило агентство Anadolu. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T21:06
2021-07-26T21:06
2021-07-26T22:32
хулуси акар
килис (провинция)
адана
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581541713_0:12:2246:1275_1920x0_80_0_0_a57df490f93270749875d8da5e7cf0eb.jpg
АНКАРА, 26 июл — РИА Новости. Самолет с министром обороны Турции Хулуси Акаром на борту был вынужден экстренно приземлиться после столкновения с птицей, сообщило агентство Anadolu.Акар находился в провинции Килис на сирийской границе, где проводил инспекцию дислоцированных там подразделений Вооруженных сил Турции. С ним также летели губернатор провинции Газиантеп Давут Гюль и высшие военачальники.Самолет вылетел из Газиантепа и после столкновения с птицей совершил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту города Адана.Во время инцидента никто не пострадал.
https://ria.ru/20210725/siriya-1742784727.html
килис (провинция)
адана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581541713_120:0:2115:1496_1920x0_80_0_0_34367655c6e7e3299adf135b4a286cf8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хулуси акар, килис (провинция), адана, в мире
21:06 26.07.2021 (обновлено: 22:32 26.07.2021)
В Турции экстренно посадили самолет министра обороны
Самолет министра обороны Турции экстренно сел после столкновения с птицей