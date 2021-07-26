https://ria.ru/20210726/turtsiya-1743008046.html

В Турции экстренно посадили самолет министра обороны

В Турции экстренно посадили самолет министра обороны - РИА Новости, 26.07.2021

В Турции экстренно посадили самолет министра обороны

Самолет с министром обороны Турции Хулуси Акаром на борту был вынужден экстренно приземлиться после столкновения с птицей, сообщило агентство Anadolu. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T21:06

2021-07-26T21:06

2021-07-26T22:32

хулуси акар

килис (провинция)

адана

в мире

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АНКАРА, 26 июл — РИА Новости. Самолет с министром обороны Турции Хулуси Акаром на борту был вынужден экстренно приземлиться после столкновения с птицей, сообщило агентство Anadolu.Акар находился в провинции Килис на сирийской границе, где проводил инспекцию дислоцированных там подразделений Вооруженных сил Турции. С ним также летели губернатор провинции Газиантеп Давут Гюль и высшие военачальники.Самолет вылетел из Газиантепа и после столкновения с птицей совершил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту города Адана.Во время инцидента никто не пострадал.

https://ria.ru/20210725/siriya-1742784727.html

килис (провинция)

адана

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хулуси акар, килис (провинция), адана, в мире